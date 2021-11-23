Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

Правительство окажет поддержку технологическим стартапам на всех стадиях: от формирования команды и первой выручки до первичного размещения акций компании. Помощь будет оказана в рамках стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO». Она предполагает, в том числе, льготное кредитование и гранты, а также субсидии. Предполагается, что данная мера увеличит число публичных российских технологических компаний.

Поддержка ИТ-стартапов

Правительство поможет технологическим стартапам выйти на IPO (Initial Public Offering — первичное размещение акций). Об этом замглавы Минэкономики Владислав Федулов рассказал «Коммерсанту». Поддержка будет оказана в рамках стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO».

Цель инициативы состоит в поддержке стартапов на всех атапах: от идеи до первичного размещения акций компании. В Минэкономики рассчитывают, что проект увеличит число публичных технологических компаний в России.

Поддержка будет запущена в 2022 г. и завершится в 2030 г. По замыслу Правительства, первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 г. К 2024 г. число таких компаний малой и средней капитализации составит не менее тридцати.

Подробности проекта

«Взлет — от стартапа до IPO» рассчитана на три этапа. Первый предусматривает активное участие институтов инновационного развития (фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям) в создании нового бизнеса (от идеи до получения первой выручки). На этом этапе также будут использованы такие традиционные инструменты как гранты, конкурсы, обучение предпринимателей и пр. В том числе, будет действовать механизм налогового стимулирования инвестиций бизнес-ангелов. Проект реализует фонд «Сколково», он подразумевает возмещение инвесторам до 50% их вложений в стартап.

Правительство поможет технологическим стартапам выйти на IPO

На втором этапе для технологических стартапов (компании с выручкой от 50 млн руб.) предусмотрено льготное кредитование по ставке, равной ключевой ставке ЦБ. По словам Владислава Федулова, на этом этапе будет выделено около 40 млрд руб. более чем 200 малым и средним инновационным компаниям за три года. Механизм, в том числе, включает гранты на «доращивание» технологических компаний, что позволит стартапам довести продут до крупных заказчиков. При этом производимая продукция должна относиться к высокотехнологичным направлениям: искусственный интеллект, интернет вещей, технологии распределенных реестров и др. По предварительным оценкам, совокупная выручка таких стартапов за 2022–2024 годы составит 4,5 млрд руб.

Третий этап рассчитан на поддержку уже стабильного бизнеса (компании с выручкой от 500 млн руб.). Он подразумевает выход компаний на IPO. При этом поддержку получать те компании, чья выручка не превышает 800 млн руб. Минэкономики планирует предоставлять компаниям через Фонд содействия инновациям субсидии в размере до 50% затрат на эту процедуру. «Нам видится, что выход компании на IPO — это лучший маркер инвестиционного климата в инновационной сфере, который в том числе характеризует эффективность наших действий»,— отметил заместитель министра.

Другие меры поддержки

В октябре 2021 г. CNews писал стратегических инициативах, направленных на поддержку ИТ-отрасли. Среди таких проектов — «Цифровой профиль гражданина», «Подготовка кадров для ИТ», «Передовые инженерные школы», «Доступ в интернет», «Госуслуги онлайн» и «Электронный документооборот».

Проекты предусматривают создание 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и воспитание до 10 тыс. квалифицированных кадров к 2030 г. В том числе, инициативы направлены на создание 30 тыс. новых университетских стартапов, 15 университетских студий.Также благодаря проектам Правительства преподаватели вузов, профессора и сотрудники управленческих команд пройдут профессиональную переподготовку, до конца 2024 г. — ее закончат около 5 тыс. человек, а к 2030 г. — до 10 тыс.