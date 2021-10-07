Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом

Правительство России одобрило 42 инициативы, которые направлены на развитие всех сфер страны, в том числе, и ИТ-отрасли. Так, проектами предусмотрены подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров и создание рабочих мест, организация курсов повышения квалификации и введение скидок на обучение. Многие из инициатив направлены на улучшение качества предоставления госуслуг. Однако это, видимо, будет невозможно без одного из важнейших проектов Правительства — покрытия всей территории России высокоскоростной спутниковой связью к 2030 г.

ИТ-инициативы Правительства

Правительство России одобрило 42 стратегические инициативы, которые призваны изменить характер социально-экономического развития во всех сферах страны. Среди ИТ-инициатив — «Цифровой профиль гражданина», «Подготовка кадров для ИТ», «Передовые инженерные школы», «Доступ в интернет», «Госуслуги онлайн» и «Электронный документооборот». Они были утверждены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина и станут дополнением к плану достижения национальных целей, утвержденных указом Президента России Владимира Путина.

Среди намеченных результатов от реализации инициатив можно выделить создание около 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест и воспитание до 10 тыс. квалифицированных кадров к 2030 г. Также благодаря проектам Правительства школьники смогут бесплатно изучить языки программирования, а для взрослого населения предусмотрены скидки на прохождение ИТ-курсов, сообщили CNews представители вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госуслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее», — отметил вице-премьер. Поэтому многие проекты Правительства направлены на совершенствование предоставления госуслуг. Так, к 2024 г. все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий будут оказываться онлайн. К тому же времени у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на госуслугах и не менее 50 млн человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации.

Однако, как отметил Чернышенко, без качественного доступа к интернету воспользоваться госуслугами и иными цифровыми решениями будет невозможно. И одна из важнейших инициатив Правительства «Доступ в интернет» направлена на покрытие всей территории России высокоскоростной спутниковой связью. Так, к 2024 г. 100% всех новых дорог и вновь введенных в эксплуатацию жилых домов будут обеспечены инфраструктурой доступа в интернет. К этому времени сети LTE покроют 80% федеральных дорог и 100% населенных пунктов с численностью более 2 тыс. человек. К 2030 г. вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства.

Кадры для ИТ-отрасли

Инициатива «Платформа университетского технологического предпринимательства» позволит создать 30 тыс. новых университетских стартапов, сообщил Дмитрий Чернышенко. В том числе, при поддержке предпринимательского сообщества до 2024 г. планируется открыть 15 университетских стартап-студий, чтобы помочь студентам вывести свои продукты на рынок. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас прорабатывается набор долгосрочных стимулов для прихода инвесторов в самые ранние стадии проектов через предоставление длинных займов под низкий процент для инвестирования в студенческие стартапы.

Правительство одобрило проекты, направленные на развитие ИТ-отрасли

В рамках инициативы «Передовые инженерные школы» в России создадут 30 инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Основная цель инициативы — подготовить востребованные квалифицированные кадры для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт. К концу 2022 г. преподаватели вузов, профессора и сотрудники управленческих команд пройдут профессиональную переподготовку, до конца 2024 г. — ее закончат около 5 тыс. человек, а к 2030 г. — до 10 тыс. Подготовка будет вестись по таким направлениям как цифровое проектирование и моделирование, разработка и применение цифровых двойников, передовые производственные технологии, новые материалы и аддитивные технологии, робототехника и мехатроника, технологии беспроводной связи и интернета вещей, искусственный интеллект и большие данные, а также беспилотные транспортные системы, отметил Чернышенко.

Стратегическая инициатива «Подготовка кадров для ИТ» позволит до 2030 г. 1,2 миллионам талантливых школьников бесплатно изучить языки программирования и более 600 тыс. студентам получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. На эти цели государством будет выделено более 100 млрд руб. В том числе, в рамках инициативы предусмотрено предоставление талантливым школьникам 8-11 классов дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. А в 100 вузах сформируют «цифровые кафедры», на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.

Повышение качества госуслуг

Стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн» позволит к 2024 г. оказывать все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий онлайн. Однако вице-премьер отметил, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохранится. Онлайн-формат позволит госорганам сократить личный прием людей, а также снизить среднее время оказания услуги. Итогом станет повышение эффективности работы, качества оказанных услуг, а также уровня удовлетворенности граждан. Подсчитано, что только сокращение издержек на содержание офисов для приема граждан и сокращение численности сотрудников, участвующих в оказании госуслуг при очном обращении, даст многомиллиардный эффект.

«К 2024 г. у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на госуслугах и не менее 50 млн человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации», — сказал Дмитрий Чернышенко. Это будет достигнуто благодаря инициативе «Цифровой профиль гражданина». Так, при регистрации биометрии предъявление паспорта станет необязательным, а скорость обслуживании граждан в офлайн-каналах возрастет минимум в три раза. При этом, как отмечают в Правительстве, инициатива предполагает, что гражданин сам принимает решение о передаче цифровых аналогов документов из государственных источников коммерческим организациям для получения цифровых услуг. Важно, что получить такую информацию можно только с согласия человека, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

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Также к 2024 г. 60% пользователей госуслуг смогут воспользоваться облачной электронной подписью, что предусмотрено инициативой «Переход на электронный документооборот». Это позволит гражданам использовать облачную подпись при подписании электронных документов без необходимости личных визитов, обмениваться юридически значимыми документами, а также хранить подписанные документы. При этом подписывать электронные документы можно будет на смартфонах.

Будет создана единая цифровая платформа подписания и хранения документов, которая позволит компаниям полностью перейти на цифровые каналы взаимодействия с государством, электронные транспортные сопроводительные документы и документы электронного кадрового делопроизводства. Судебное делопроизводство также будет переведено в электронный формат. В том числе, будут созданы цифровые сервисы взаимодействия с судебными органами (например, предварительное информирование о назначенных судебных заседаниях).

Мнение экспертов

«Мы считаем, что подготовка кадров в рамках цифровой экономики — это одна из “горячих” проблем, — комментирует инициативы Правительства Александр Рожков, директор по продуктам и технологиям группы компаний “Т1”. — Потенциал использования научных и студенческих ресурсов в России очень высок. В связи с этим мы очень приветствуем инициативы по созданию “Платформы университетского технологического предпринимательства” и “Передовые инженерные школы”, которые позволят значительно ускорить процесс вовлечения науки и вузов в процессы цифровизации экономики и развития отечественного ИТ-рынка».

Вышеупомянутое мнение в разговоре с CNews разделил и Павел Фролов, основатель и продюсер производителя робототехники «Роббо». Он подчеркивает, что на данный момент отечественной ИТ-отрасли не хватает от 500 тыс. до 1 млн кадров, особенно в таких инновационных сферах как искусственный интеллект, большие данные и робототехника.

«В среднем на одного специалиста по машинному обучению приходится 20-30 вакансий, — говорит Фролов. — И это далеко не предел: по прогнозам Агентства стратегических инициатив, всего через десятилетие появится более 350 абсолютно новых профессий на стыке ИТ и отраслевых знаний. Для того чтобы Россия вышла в мировые лидеры по цифровизации, крайне важно ускорить процесс подготовки кадров». Однако Фролов подчеркнул, что школы и университеты в российских регионах пока недостаточно оснащены технически. «Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь необходимо наладить централизованные поставки передового ИТ-оборудования в образовательные учреждения, а также организовать массовые и бесплатные курсы повышения квалификации для педагогов», — говорит он.

«Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" выглядит очень перспективной», — учитывая кадровый голод в отрасли, вновь соглашается с шагом Правительства генеральный директор ГК «Эдит Про» Дмитрий Кичко.

«В перспективе произойдет прирост ИТ-специалистов, что снизит социальную и финансовую нагрузку на бизнес, — подчеркивает Кичко. — В компании будут приходить более подготовленные молодые кадры, которых можно быстрее ввести в производственный процесс. Необходимые компетенции они также будут приобретать быстрее — не к 30 годам, как сейчас, а к 25-27 годам».