Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Робототехника Мехатроника


Мехатроника — это область науки и техники, посвященная созданию и эксплуатации машин и систем с компьютерным управлением движением, которая базируется на знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики и компьютерного управления движением машин и агрегатов.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


03.12.2025 Герман Величко -

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

 1
06.10.2025 ГК «Ориентир»: растет спрос на автоматизацию в вузах и на инженеров в промышленности 1
10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине 1
20.08.2025 Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью 1
08.08.2025 Технические специальности обеспечили рекордный приток абитуриентов в Московский Политех 1
08.07.2025 Основатель сети магазинов электроники DNS вложился в производство промышленных роботов 1
03.07.2025 Серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат запущено при поддержке «Сколково» и Минпромторга 1
30.04.2025 НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ 1
14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
05.12.2024 Ученые ТПУ создали алгоритм для испытаний космических аппаратов в условиях микрогравитации 1
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов 1
17.09.2024 Создан комплекс для отладки отечественных микросхем 1
18.01.2024 Российских ИТ-шников ждет армия, если не подать документы на отсрочку. Начинается прием заявок, сроки ограничены 1
21.11.2023 «Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому 1
03.10.2023 Колледж из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил набор студентов на инженерные специальности 1
18.08.2023 В России открыли первый факультет беспилотных технологий 1
27.01.2022 Константин Масляный, «Облако.ру»: Ритейл инвестирует в создание единого онлайн-офлайн пространства для покупок 1
08.12.2021 Власти выделят более 27 миллиардов на подготовку кадров для ИТ-отрасли 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
07.10.2021 В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 1
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 1
02.12.2020 Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям 1
05.11.2020 В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ 2
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 2
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 1
05.08.2020 Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников 1
21.07.2020 Искусственный интеллект поможет абитуриентам поступить в петербургские вузы 2
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 2
08.11.2016 Московские школьники победили в национальном чемпионате по интернету вещей 1
17.10.2016 В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS 1
31.01.2011 Рука робота не боится ударов. Видео 2
25.06.2010 Dassault Systèmes купила поставщика решений для разработки встраиваемых систем Geensoft 1
02.10.2007 В Петербурге проходит чемпионат по танцам среди роботов 2
06.03.2007 Новосибирский вуз вышел победителем конкурса инноваций 2

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

8983 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Yandex - Яндекс 8434 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 2
Приводная техника НТЦ ГК 16 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
IEK Group - IEK Digital - Эмбиот - Ambiot 4 1
Unitree Robotics 8 1
ВисатТел - Висат-Тел 5 1
Вега-Абсолют 6 1
Дрон Солюшнс 2 1
Эксперт Групп 2 1
Microsoft Corporation 25236 1
Cisco Systems 5222 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Schneider Electric 591 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Google LLC 12255 1
Ред Софт - Red Soft 995 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
Trialink - Триалинк ГК 11 1
Logitech 427 1
Системы и Технологии ГК 113 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 37 1
Dassault Systemes 223 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Arduino Software 69 1
LoRa Alliance 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Газпром ПАО 1416 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 36 1
Airbus Group - Airbus Industries 230 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
AUTOSAR 6 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Газпром трансгаз 154 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
РНФ - Российский научный фонд 141 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 9
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 695 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
Google Android 14679 2
Linux OS 10896 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 1
Hyundai Santa Fe 4 1
НИЯУ МИФИ - MILIUINO - комплекс для отладки ПО 1 1
Unitree Robotics - Unitree H1 1 1
Arduino Uno 10 1
Arduino IDE 8 1
KIA Soul 7 1
Arduino Nano 3 1
Эксперт Групп - PiPlacer8 2 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Autodesk Maya 68 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 1
Google Android Studio - Среда разработки 25 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
Adobe Photoshop 792 1
Epic Games - Unreal Engine 323 1
Autodesk 3ds Max 85 1
Autodesk Inventor 75 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 17 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Иннополис - Innopolis Simulator 1 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 1
Microsoft Windows 16327 1
Apple iOS 8242 1
Apple macOS 2248 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Путин Владимир 3349 3
Мишустин Михаил 734 3
Чернышенко Дмитрий 575 3
Песков Дмитрий 113 2
Дегтев Геннадий 270 2
Бондаренко Дмитрий 4 1
Торбеев Сергей 3 1
Добровольский Павел 2 1
Девитт Дмитрий 4 1
Manansala Joey - Манансала Джои 2 1
Васильев Артем 25 1
Гусев Николай 3 1
Овчинский Владислав 229 1
Нигматуллин Ислам 1 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Легостаев Виктор 1 1
Grebenstein Markus - Гребенштейн Маркус 1 1
Кривицкий Игорь 1 1
Sudan Patrick - Судан Патрик 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Babinger Christof - Бабингер Кристоф 1 1
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 1
Тарасенко Юрий 1 1
Лазукин Глеб 1 1
Лейхнер Максим 1 1
Федоренко Роман 1 1
Флоренцев Виталий 2 1
Магомедов Шамиль 2 1
Саблина Светлана 1 1
Михайловский Виталий 1 1
Сахенко Андрей 1 1
Анфимов Юрий 1 1
Масляный Константин 20 1
Голикова Татьяна 56 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Артемасов Алексей 6 1
Краснов Дмитрий 6 1
Титов Дмитрий 17 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Южная Корея - Республика 6858 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Европа 24634 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 3
Япония 13547 2
Индия - Bharat 5697 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
Москва - Печатники 140 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 1
Китай - Тайвань 4136 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 1
Колумбия - Республика 538 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Казахстан - Республика 5792 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Ирландия - Республика 1025 1
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Индонезия - Республика 1007 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
Таиланд - Королевство 866 1
Филиппины - Республика 581 1
Китай - Шанхай 807 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Образование в России 2559 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 4
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 74 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1015 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Forbes - Форбс 910 1
Известия ИД 704 1
Sky News - Телеканал 30 1
eMarketer 206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
НГУ - ИИР - Институт интеллектуальной робототехники 9 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 21 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
День молодёжи - 27 июня 998 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще