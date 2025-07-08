Основатель сети магазинов электроники DNS вложился в производство промышленных роботов

Один из основателей DNS, Дмитрий Алексеев, вступил в число учредителей новой компании, расположенной во Владивостоке, расположенной во Владивостоке, специализирующейся на разработке и производстве промышленных роботов. Организация зарегистрирована под наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Некстген Роботикс».



Инвестиции в роботов

Как выяснил CNews, один из основателей DNS Дмитрий Алексеев стал соучредителем новой владивостокской компании по производству промышленных роботов ООО «Некстген Роботикс».

По данным сервиса «Чекко», компания была образована 18 ноября 2024 г. Соучредителем Алексеева стал Александр Сыч. Он же является гендиректором организации.

Как следует из базы данных того же сервиса, уставной капитал компании составляет 600 тыс. руб. Из которых доля в 330 тыс. руб. (55%) принадлежит Алексееву. Остальные 270 тыс. руб. (45%) его партнеру по бизнесу.

Помимо производства промышленных роботов среди деятельности компании указана оптовая торговля станками, разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности, оптовая торговля машинами и оборудованием, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

CNews задал Дмитрию Алексееву вопросы по поводу инвестиции и ожидает ответов.

DNS — это российская торговая сеть, которая специализируется на продаже бытовой техники и электроники. Она была основана в 1998 году во Владивостоке. Компания также производит собственную продукцию под несколькими торговыми марками.

По состоянию на 2024 г., сеть магазинов ООО «ДНС Ритейл» насчитывает более 2700 торговых точек в 1242 городах России. Также у компании есть онлайн-площадка — сайт интернет-магазина. По данным сервиса «Контур.Фокус», на момент написания этого материала Алексеев владеет 44,35% «ДНС Ритейл».

Про учредителей

Дмитрий Алексеев — российский предприниматель, акционер и генеральный директор группы компаний DNS, инициатор ее создания.

Находится в рейтинге самых состоятельных людей мира по версии Forbes за 2024 г. занимает 2287 позицию (среди граждан России — 99 место), с капиталом, оцениваемым в $1,3 млрд.

Согласно аналитическим данным издания «Восток-Медиа», в 2020 г. Дмитрий Алексеев был признан самым состоятельным жителем Приморского края.

Александр Сыч — магистрант Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ) во Владивостоке. Согласно данным сайта ResearchGate, в соавторстве с магистрантами Инженерной школы по направлению «Мехатроника и робототехника» Артуром Карышевым, Андреем Сахенко создали систему визуального программирования для промышленных роботизированных комплексов. Каждая команда получила на реализацию проекта 500 тыс. руб.

«Центр развития робототехники»

Другая компания Алексеева — «Центр развития робототехники». специализируется на кружковой деятельности для детей от 4 до 18 лет, проводит занятия по различным направлениям робототехники и программирования. Организация была зарегистрирована в 2013 г.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», директором и соучредителем компании является Сергей Мун.

Компания производит наборы для подводной робототехники, которые можно использовать в школах и вузах для обучений будущих инженеров-робототехников.

В интервью порталу «Занимательная робототехника» в 2015 г. на вопрос «На волне актуальности импортозамещения DNS не планирует запустить собственное производство роботов? Может, домашних? Или образовательные конструкторы?» Дмитрий Алексеев ответил следующее: «К сожалению, это пока малореально. Скорее для меня будет честь, если кто-то из наших выпускников создаст в будущем свой робототехнический Yandex, 2Gis или 1С».

CNews также задал Алексееву вопрос о возможном сотрудничестве новообразованной «Некстген Роботикс» с «Центром развития робототехники» и ожидает ответов.

Минпромторг предложил субсидировать 20% затрат бизнеса на внедрение роботов

Министерство промышленности и торговли России 2 апреля 2025 г. приняло постановление о субсидировании приобретения и внедрения робототехнических систем в отечественное производство. Инвесторам будет компенсировано до 20% понесенных затрат.

Данная программа действует до конца 2029 г. и предусматривает возможность использования как российских, так и зарубежных робототехнических решений.

Для получения субсидии необходимо предоставить отчет о внедрении робототехнических систем. В случае невыполнения условий отчетности или неисполнения принятых обязательств предусмотрены финансовые санкции, включая возврат средств в государственный бюджет.