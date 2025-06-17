Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177012
ИКТ 13775
Организации 10719
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3465
Системы 25796
Персоны 75877
География 2874
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 856

Алексеев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Продажи поддельной электроники в онлайн-магазинах уменьшились на 10%. Но и продажи премиальных брендов в России сократились 1
25.02.2022 В России бешеный рост цен на технику. В один миг все подорожало на 30% 2
24.07.2018 Знаменитый магазин «Плеер.ру» под следствием ФСБ и налоговой 1
20.11.2014 Рынок электроники и бытовой техники: новые реалии 1
26.01.2010 Круглый стол "Системы хранения данных" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Алексеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4471 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 655 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8920 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком 9964 1
МегаФон 9331 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 188 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Apple Inc 12293 1
Intel Corporation 12327 1
AMD - Advanced Micro Devices 4323 1
Huawei 4036 1
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 2
Белый Ветер 356 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Связной ГК 1375 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 110 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Альфа-Банк 1801 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
Плеер.ру 10 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1462 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1273 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3128 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5061 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12428 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5374 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3574 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12372 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24960 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2609 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2387 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1615 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1104 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7851 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17419 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13022 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2244 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 319 1
Наушники - Headphones 4132 1
Аксессуары 3983 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 333 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7588 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 466 1
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 153 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1319 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1518 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
Apple iPhone 12 222 1
Apple MacBook Pro 531 1
Дмитриев Алексей 51 2
Мещанюк Сергей 1 2
Конышев Алексей 5 1
Конышева Татьяна 1 1
Трояновский Владимир 62 1
Турищева Ольга 30 1
Серова Елена 320 1
Сирина Екатерина 10 1
Пчельников Олег 6 1
Ананьин Алексей 84 1
Потапов Сергей 29 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 1
Путин Владимир 3252 1
Шашкин Дмитрий 11 1
Чернявский Юрий 1 1
Легезо Денис 40 1
Крючков Вилли 2 1
Блищенко Сергей 1 1
Удалов Сергей 6 1
Гарус Максим 1 1
Камоева Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1285 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3020 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 1
Украина 7679 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1627 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7763 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 2
Металлы - Палладий - Palladium 38 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6127 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5772 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8764 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5965 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5042 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2349 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6185 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7419 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5690 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8007 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6885 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 982 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3404 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 1
Forbes - Форбс 866 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще