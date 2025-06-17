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Алексеев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Алексеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Procter&Gamble - Pampers 9 1
|Apple iPhone 12 222 1
|Apple MacBook Pro 531 1
|Дмитриев Алексей 51 2
|Мещанюк Сергей 1 2
|Конышев Алексей 5 1
|Конышева Татьяна 1 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Турищева Ольга 30 1
|Серова Елена 320 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Пчельников Олег 6 1
|Ананьин Алексей 84 1
|Потапов Сергей 29 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 159 1
|Путин Владимир 3252 1
|Шашкин Дмитрий 11 1
|Чернявский Юрий 1 1
|Легезо Денис 40 1
|Крючков Вилли 2 1
|Блищенко Сергей 1 1
|Удалов Сергей 6 1
|Гарус Максим 1 1
|Камоева Татьяна 1 1
|Forbes - Форбс 866 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1028 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
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