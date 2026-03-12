Разделы

Потапов Сергей


СОБЫТИЯ


12.03.2026 Группа «ОМЗ Перспективные технологии» и Российский геронтологический научно-клинический центр договорились о сотрудничестве по программе здорового долголетия 1
06.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
20.04.2016 ИТ-стратегия: рынок переориентировался на отечественные решения 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
17.07.2013 ИТ-стратегия, или как формализовать неопределенность? 2
06.06.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2013» 1
23.01.2013 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг: от разработки до поддержки» 1
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
24.10.2012 «Энвижн Груп» открыла три новых филиала на юге России 1
11.04.2012 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2012: Тренды и перспективы» 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
25.01.2012 Конференция CNews: «ITSM: чего хотят ИТ и бизнес» 1
25.01.2012 Конференция CNews: «Рынок Business Intelligence 2012: чего ждет заказчик» 1
05.12.2011 "Облака": эксперты обсудили прикладные аспекты 1
16.11.2011 Конференция CNews: «Услуги из облака: спектр выбора» 1
07.11.2011 CNews TV. Один день с CIO: Сергей Потапов,ГК «ПИК» 1
27.10.2011 Конференция CNews: «Услуги из облака: спектр выбора» 1
16.09.2011 ИТ-оптимизация: в погоне за дешевым развитием 1
27.07.2011 Softline внедряет отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics CRM в ГК ПИК 1
11.07.2011 Softline выиграла тендер на внедрение Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний ПИК 1
07.09.2010 Российские специалисты «распробовали» открытое ПО 1
02.04.2010 ИТ-аутсорсинг в России жаждет роста 1
09.03.2010 Круглый стол CNews: «Настоящее и будущее ИТ-аутсорсинга в России» 1
02.02.2010 Круглый стол "Системы хранения данных" 1
26.01.2010 Круглый стол "Системы хранения данных" 1
21.11.2007 Акционеры "Телекоминвеста" избрали новый совет директоров 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Потапов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 8
Microsoft Corporation 25383 5
МегаФон 10190 4
SAP SE 5475 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14813 4
IBM - International Business Machines Corp 9573 4
Softline - Софтлайн 3372 4
9145 4
Oracle Corporation 6915 4
Huawei 4312 3
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
Гарс Телеком - Gars Telecom 59 2
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 22 2
Ростелеком 10476 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1596 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Selectel - Селектел 464 2
ОТР ГК - ОТР 2000 223 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 2
Google LLC 12376 1
Huawei Technologies 405 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Терн ГК - Tern Group 79 1
Открытые технологии 716 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Системы и Технологии ГК 117 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 37 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Cleverics - Клеверикс 38 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 112 1
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
SunGard Data Systems 22 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 75 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3040 6
Русагро Группа Компаний 343 6
Альфа-Банк 1897 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Новард УК - Novard 73 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 3
Marksman - Марксман РС 9 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 3
АльфаСтрахование СГ 361 3
Инвитро - Invitro 75 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 121 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 65 3
En+ Group - Эн+ ГК 36 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 294 2
Наука НПО 25 2
Mоя клиника - MyClinic 6 2
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 2
ГПБ - Газпромбанк 1197 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2768 2
НСПК - Национальная система платежных карт 911 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1142 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 522 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 135 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 100 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 184 2
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Кораблик-Р 20 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3298 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1071 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6376 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1494 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
Федеральное казначейство России 1885 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 146 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 167 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17320 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3496 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11588 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3096 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6762 7
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1051 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1194 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12423 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12186 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23549 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 864 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15072 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2160 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17316 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7756 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7411 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 3
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 68 2
Стандартизация - Standardization 2259 2
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 502 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19205 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1929 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12498 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32419 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7505 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 962 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1281 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5347 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5700 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2469 3
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5977 2
1С:ERP Управление предприятием 743 2
Microsoft Dynamics CRM 547 2
Microsoft Dynamics 1185 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех - ART-Bank Digital Banking Platform 3 1
1С:ITIL 21 1
Wellink - wiSLA 34 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena Business Manager, SBM - Serena Service Manager, SSM 5 1
Linux OS 11090 1
Microsoft Windows 16500 1
Microsoft Office 365 992 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 621 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1279 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 1
Broadcom - VMware vSphere 598 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 282 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 203 1
Stafory - робот Вера 358 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Broadcom - VMware Bitnami 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 1
Серова Елена 320 9
Шевченко Владимир 152 6
Попова Мария 141 5
Михалев Евгений 96 4
Алексин Михаил 18 4
Сергеев Александр 32 3
Журютин Михаил 9 3
Левиков Антон 69 3
Аншина Марина 79 3
Пашенцев Виталий 11 3
Носов Николай 13 3
Кадыков Роман 15 3
Адмиральский Сергей 39 3
Зеленков Юрий 42 3
Хургес Михаил 13 3
Торчинский Михаил 7 3
Фингерт Александр 6 3
Беляев Владислав 99 3
Кастильо Игорь 24 3
Чернов Антон 23 3
Ананьин Алексей 88 3
Назаров Алексей 73 3
Шеленцов Сергей 18 3
Коровко Вадим 17 2
Разницын Сергей 6 2
Легезо Денис 40 2
Коршунова Мария 8 2
Макаров Станислав 117 2
Хавторин Антон 25 2
Макаренков Сергей 4 2
Аксенов Евгений 20 2
Саввин Антон 18 2
Баринов Игорь 11 2
Лещенко Олег 7 2
Григорьев Максим 55 2
Борн Александр 7 2
Удалов Сергей 7 2
Ветлугин Максим 5 2
Насыров Динар 7 2
Федотов Андрей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 159468 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46313 4
Европа 24725 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3297 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1712 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 855 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2731 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2458 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18914 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8276 1
Израиль 2797 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2962 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1138 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 815 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2171 1
Украина 7832 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1465 1
Россия - УФО - Тюменская область 1305 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1338 1
Россия - ПФО - Пензенская область 624 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 941 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 783 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 523 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 366 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 225 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6324 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15360 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17537 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7420 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11858 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8274 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6442 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2349 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 925 3
Черкизон - Черкизовский рынок 166 3
Экономический эффект 1227 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 740 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8434 2
Энергетика - Energy - Energetically 5566 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10834 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 464 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 379 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9793 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2582 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5328 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6814 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5990 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 313 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 248 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1260 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10588 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 753 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 9
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 16
IDC - International Data Corporation 4953 7
Gartner - Гартнер 3626 4
Forrester Research 830 2
Informa - Ovum - Omdia 143 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 269 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2154 11
itSMF - IT Service Management Forum 34 2
CNews AWARDS - награда 558 2
CNews ИТ-стратегия 32 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
