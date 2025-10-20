Разделы

Cleverics Клеверикс

Cleverics - Клеверикс

Cleverics — эксперты в управлении ИТ. Соавторы и рецензенты ITIL 4. Компания разрабатывает, внедряет, поддерживает ПО для автоматизации ИТ-процессов. Помогает организациям с цифровой трансформацией. Оптимизирует корпоративные функции, управляет качеством ИТ-услуг, ИТ-рисками, активами и затратами. Обучает ITIL, ITSM, PRINCE2, Agile, DevOps, Kanban, Scrum.

20.10.2025 Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета 1
27.11.2024 «Лента» зарегистрировала мобильное приложение для сотрудников 2
16.09.2024 Организация поддержки клиентов компании с перспективой расширения и на поддержку внутренних сотрудников 1
04.07.2024 В системе Altevics завершена разработка всех основных ITSM-процессов 1
27.06.2024 ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL 1
24.06.2024 Автоматизация ITSM: 4 примера кардинального повышения эффективности работы 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
25.04.2024 ГК Softline добавила ESM-систему Altevics от вендоров Cleverics и GreenData в продуктовый портфель 1
20.03.2024 ESM-система Аltevics внесена в Единый реестр российского ПО 1
12.12.2023 Cleverics выпускает новый релиз ITSM-системы Omnitracker CleverEngine 5.3 1
17.05.2023 SimpleOne и Cleverics стали партнерами 1
20.04.2017 Решение Omnitracker CleverEngine теперь доступно через партнерскую сеть Omninet 3
23.07.2015 Cleverics и OmniWay объявили о слиянии 1
28.08.2013 ВТБ24 провел миграцию своей ITSM-системы на OmniTracker 2
13.06.2013 Russian Fitness Group оптимизировал работу ИТ-департамента с помощью OmniTracker CleverEngine 1
03.06.2013 «РосЕвроБанк» автоматизировал управление инцидентами и запросами на обслуживание с помощью Cleverics 1
15.05.2013 Как ITSM работает на бизнес: российские примеры 1
08.04.2013 Pony Express управляет запросами на обслуживание с помощью CleverEngine на базе OmniTracker  1
24.12.2012 Банк «Санкт-Петербург» завершает комплексную модернизацию системы управления ИТ-процессами 1
22.05.2012 CleverEngine: управление ИТ-процессами и ИТ-проектами в едином программном инструменте 1
07.03.2012 "Райффайзенбанк" разработал стратегию управления ИТ-услугами 1
05.03.2012 «Райффайзенбанк» разработал новую стратегию управления ИТ-услугами 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
01.02.2012 Вышла новая версия ПО для автоматизации управления ИТ — OmniTracker CleverEngine 2012 1
07.11.2011 Cleverics помог «Медси» внедрить систему единого ИТ-окна 1
11.10.2011 Digital Design разработала свой продукт для автоматизации процессов ITSM на базе OmniTracker 1
04.08.2011 Cleverics подвела итоги использования OmniTracker для автоматизации бизнес-процессов за 2 года 1
24.05.2011 Cleverics выпустила новый релиз OmniTracker CleverEngine — приложения для автоматизации процессов ITSM 1
11.04.2011 Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал систему управления ИТ-сервисами с помощью Omninet Omnitracker 1
04.04.2011 «АвтоСпецЦентр» перевёл систему управления ИТ-услуами на OmniTracker CleverEngine 1
21.03.2011 Cleverics: в 2010 г. ИТ-обучение стало одним из основных приоритетов российских компаний 1
15.02.2011 ITSM-взросление: рынок избавился от иллюзий 1
24.12.2010 «Метроком» внедрил систему управления информационно-телекоммуникационными услугами 1
20.10.2010 Cleverics предлагает российским ИТ-директорам новую деловую игру Grab@Pizza 1
17.06.2010 BSGV подвёл итоги внедрения процессов управления ИТ-сервисами 1
20.05.2010 Leta и Cleverics будут совместно предоставлять услуги по управлению ИТ и ИБ 1
14.05.2010 Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5 1
23.11.2009 Omninet и Cleverics перевели приложения Omnitracker на русский 1

