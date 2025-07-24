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AXES Pro Аксис Про
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|«Лента» запустила собственную систему автоматизированного подбора персонала 1
|27.11.2024
|«Лента» зарегистрировала мобильное приложение для сотрудников 1
AXES Pro и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373960, в очереди разбора - 748612.
Создано именных указателей - 179103.
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