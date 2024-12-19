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Лента Спутник

Лента Спутник

 

"Результаты внедрения ЛК сотрудника на базе мобильного приложения" Алена Сухорукова, Руководитель цифровой HR платформы, ЛЕНТА, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
27.11.2024 «Лента» зарегистрировала мобильное приложение для сотрудников 1
08.11.2024 «Лента» перевела 85% сотрудников на КЭДО на базе Directum HR Pro 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
18.07.2024 Более 85% сотрудников «Ленты» перешли на кадровый электронный документооборот 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Лента Спутник и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1090 2
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
Telegram Group 1983 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Naumen - Наумен 626 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Газпром ЦПС 27 1
Примо РПА 12 1
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Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
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Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Альфа-Банк 1769 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
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PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
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IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
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МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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