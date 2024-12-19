Лента Спутник
"Результаты внедрения ЛК сотрудника на базе мобильного приложения" Алена Сухорукова, Руководитель цифровой HR платформы, ЛЕНТА, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
Лента Спутник и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 137 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Бартунов Олег 47 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 223 1
|Белов Алексей 20 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Сигаев Федор 17 1
|Юркевич Татьяна 4 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Сологуб Денис 67 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Деверилин Павел 30 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Филимонов Антон 17 1
|Мейнцер Антон 14 1
|Чудинов Дмитрий 32 1
|Кузякина Анна 23 1
|Толокнов Андрей 16 1
|Соловьева Светлана 2 1
|Артюхов Сергей 42 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Герфурт Юлия 3 1
|Мельзак Ирина 3 1
|Белоусова Виктория 3 1
|Шарипов Тимур 2 1
|Савосина Юлия 3 1
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