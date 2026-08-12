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Rapporto Раппорто

Rapporto - Раппорто

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 24 дела, на cумму 1 452 246 066 ₽*

Судебные дела (24) на сумму 1 452 246 066 ₽*
в качестве истца (15) на сумму 1 452 246 066 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.08.2026 Виртуальную инфраструктуру для разработчика технологий для отправки сообщений развернули в «Турбо Облаке» 4
08.07.2025 «Раппорто» запустила новый продукт «Мобильная Реклама». 1
08.11.2024 «Лента» перевела 85% сотрудников на КЭДО на базе Directum HR Pro 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Rapporto и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1268 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4293 1
Оповещение и уведомление - Notification 5952 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1154 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12960 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1072 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13966 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26266 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9304 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4880 1
Лента Спутник 6 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 1
Юркевич Татьяна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166330 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3482 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724444.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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