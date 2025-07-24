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Юркевич Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Юркевич Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 53 2
|Лента Спутник 6 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 65 1
|Apple iOS 8031 1
|Google Android 14390 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151204 2
|Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18057 1
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