Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179026
ИКТ 13913
Организации 10815
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25906
Персоны 77005
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1231
ИАА 706
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Юркевич Татьяна


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 «Лента» запустила собственную систему автоматизированного подбора персонала 1
08.11.2024 «Лента» перевела 85% сотрудников на КЭДО на базе Directum HR Pro 1
18.07.2024 Более 85% сотрудников «Ленты» перешли на кадровый электронный документооборот 1
06.12.2022 «Лента» завершила пилот по внедрению системы автоматического планирования смен в супермаркетах Новосибирска 1
12.10.2020 «Лента» ускорит адаптацию новых сотрудников с помощью мобильного приложения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Юркевич Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1137 2
Rapporto - Раппорто 1 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Лента - Сеть розничной торговли 2185 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3307 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 927 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 861 2
Оповещение и уведомление - Notification 5027 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54174 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1300 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 638 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12521 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5900 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 628 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 897 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 53 2
Лента Спутник 6 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 65 1
Apple iOS 8031 1
Google Android 14390 1
Россия - РФ - Российская федерация 151204 2
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18057 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25094 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3048 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373641, в очереди разбора - 748530.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще