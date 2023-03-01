Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech

ИТ-холдинг TalentTech объединит свои HRTech-решения под брендом «Поток» ИТ-холдинг TalentTech объявил о переименовании компании, объединяющей разработки в HRTech-направлении. О

«Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok «Лонмади», официальный дилер строительной техники ведущих мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 точечных вакансий за год, а срок их закрытия сократился в два раза. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Компания «Лонма

TalentTech расширил возможности ATS Potok Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теперь данные доступны в формат

TalentTech и Evola подписали соглашение о партнерстве Системный интегратор Evola и российский разработчик HRTech-решений TalentTech заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения решений

TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых команд». Специально для компаний со штатом до 500 сотрудников созданы универсальные треки с готовыми сценариям

Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok RG Gold, казахстанская золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 400 вакансий за три месяца, а время закрытия вакансии сократилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

TalentTech запустила ATS Potok для малых команд Российский разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: от создания вакансии до приня

«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok ьная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в компании оформили более 1600 кассиров-комплектовщиков для новых дарксторов. «Вкусвилл» было необходимо перестроить HR-процессы: открывались новые дар

Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников. Согласно исследованию Talenttech «HR-шторм — 2022. Реакция работодателей на новые условия на рынке труда», каждый пятый работодатель (21%) уже начал сокращать сотрудников. То есть 21% компаний прямо сейчас нуждается

Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech Финтех-сервис Carmoney оптимизировал процесс приема на работу сотрудников с помощью модуля HCM-платформы «Talenttech адаптация». Благодаря использованию приложения с элементами геймификации удалось на 30% увеличить количество откликов на вакансии и на 15% снизить текучесть персонала. Задачи, которы

В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech Правительство Вологодской области одним из первых в России цифровизировало процесс оценки личностных компетенций госслужащих с использованием метода «360 градусов» на платформе «TalentTech Опросы». Данные, полученные кадровыми службами по итогам опроса, стали основой для проведения кадровых комитетов и развития госслужащих. Оценку прошли 110 сотрудников, среди которых

TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях TalentTech, разработчик HRTech-решений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы онлайн и получать глубокую аналитику результатов, включая анализ текстовых комментариев опрошенных. П

ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы» мпаний «Монополия», специализирующаяся на бизнес-решениях в цифровой логистике, измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополия» важно было узнать уровень вовлеченности сотрудников, чт

Danfoss автоматизировал процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения TalentTech Danfoss, датский производитель энергосберегающего оборудования, трансформировал процесс онбординга сотрудников с помощью модуля HCM-платформы TalentTech Адаптация. Компании удалось на 30% сократить период прохождения основных элементов процесса адаптации, сэкономить время руководителей и HR специалистов, увеличить вовлеченность сотру

TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями Компания TalentTech, разработчик HRtech-решений, представила новый модуль HCM-платформы – «TalentTech Опросы». Это единая платформа для создания и управления всеми HR-исследованиями в компании. М

Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы» Решение на базе искусственного интеллекта Talenttech помогло автоматизировать процесс подбора стажеров на предприятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talentt

«Ростелеком» провел оценку знаний HRBP с помощью технологии адаптивного тестирования Talenttech Технология адаптивного тестирования, реализованная в модуле «Talenttech.Обучение», входящем в состав HCM-платформы, помогла «Ростелекому» оценить знания и

Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» Разработчик HRtech-решений компания Talenttech будет использовать Yandex.Cloud для роста проектов: образовательной платформы «Фок

HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech ь и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение «Talenttech.вовлеченность» на базе единой HCM-платформы Talenttech. Исследование провел

Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой alenttech анонсировала запуск многофункциональной HCM-платформы. Human Capital Management System от Talenttech – это экосистема, которая помогает находить, оценивать и развивать таланты, управл

Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech одовников назначен на должность директора по взаимодействию с государственными органами ИТ-холдинга Talenttech («Севергрупп ТТ»). В своей новой должности он сосредоточится на выстраивании GR-фу

«Северсталь» автоматизировала процесс адаптации работников производства с помощью мобильного приложения фровизирует процесс онбординга (ускоренной адаптации) сотрудников на производстве с помощью модуля «Talenttech.Адаптация». Компания планирует снизить нагрузку на HR-менеджеров и затраты на подб

Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам Университет 2035 совместно с холдингом TalentTech запустили онлайн-сервис корпоративного обучения сотрудников «Цифровыенавыки.рф». К

Сотрудники «Магнита» овладеют навыками ИБ и удаленной коммуникации с помощью «Talenttech.Обучения» ит сотрудников работе на удаленке и основам безопасности в условиях коронавируса с помощью решения «Talenttech.Обучение». Также компания протестирует и обучит сотрудников основам кибербезопасно