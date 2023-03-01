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Северсталь ПАО Севергрупп ТТ TalentTech

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech

TalentTech – ИТ-холдинг в составе «Севергрупп», экосистема для управления персоналом и развития талантов каждого сотрудника.

Решения TalentTech помогают компаниям автоматизировать подбор персонала, исследовать вовлеченность сотрудников, адаптировать и обучать новичков, управлять аутсорсингом. Оцифровываем HR-процессы и повышаем эффективность работы наших клиентов.

 

 

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Всего 1 дело, на cумму 366 960 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 366 960 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 366 960 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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01.03.2023 ИТ-холдинг TalentTech объединит свои HRTech-решения под брендом «Поток»

ИТ-холдинг TalentTech объявил о переименовании компании, объединяющей разработки в HRTech-направлении. О
24.11.2022 «Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok

«Лонмади», официальный дилер строительной техники ведущих мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 точечных вакансий за год, а срок их закрытия сократился в два раза. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Компания «Лонма
15.11.2022 TalentTech расширил возможности ATS Potok

Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теперь данные доступны в формат
21.10.2022 TalentTech и Evola подписали соглашение о партнерстве

Системный интегратор Evola и российский разработчик HRTech-решений TalentTech заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения решений

07.09.2022 TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд

Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых команд». Специально для компаний со штатом до 500 сотрудников созданы универсальные треки с готовыми сценариям
20.07.2022 Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok

RG Gold, казахстанская золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 400 вакансий за три месяца, а время закрытия вакансии сократилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.
18.07.2022 TalentTech запустила ATS Potok для малых команд

Российский разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: от создания вакансии до приня
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok

ьная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в компании оформили более 1600 кассиров-комплектовщиков для новых дарксторов. «Вкусвилл» было необходимо перестроить HR-процессы: открывались новые дар
25.05.2022 Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников

Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников. Согласно исследованию Talenttech «HR-шторм — 2022. Реакция работодателей на новые условия на рынке труда», каждый пятый работодатель (21%) уже начал сокращать сотрудников. То есть 21% компаний прямо сейчас нуждается
27.04.2022 Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech

Финтех-сервис Carmoney оптимизировал процесс приема на работу сотрудников с помощью модуля HCM-платформы «Talenttech адаптация». Благодаря использованию приложения с элементами геймификации удалось на 30% увеличить количество откликов на вакансии и на 15% снизить текучесть персонала. Задачи, которы
26.04.2022 В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech

Правительство Вологодской области одним из первых в России цифровизировало процесс оценки личностных компетенций госслужащих с использованием метода «360 градусов» на платформе «TalentTech Опросы». Данные, полученные кадровыми службами по итогам опроса, стали основой для проведения кадровых комитетов и развития госслужащих. Оценку прошли 110 сотрудников, среди которых

08.04.2022 TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях

TalentTech, разработчик HRTech-решений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы онлайн и получать глубокую аналитику результатов, включая анализ текстовых комментариев опрошенных. П
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»

мпаний «Монополия», специализирующаяся на бизнес-решениях в цифровой логистике, измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополия» важно было узнать уровень вовлеченности сотрудников, чт
11.11.2021 Danfoss автоматизировал процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения TalentTech

Danfoss, датский производитель энергосберегающего оборудования, трансформировал процесс онбординга сотрудников с помощью модуля HCM-платформы TalentTech Адаптация. Компании удалось на 30% сократить период прохождения основных элементов процесса адаптации, сэкономить время руководителей и HR специалистов, увеличить вовлеченность сотру
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями

Компания TalentTech, разработчик HRtech-решений, представила новый модуль HCM-платформы – «TalentTech Опросы». Это единая платформа для создания и управления всеми HR-исследованиями в компании. М
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы»

Решение на базе искусственного интеллекта Talenttech помогло автоматизировать процесс подбора стажеров на предприятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talentt
04.08.2021 «Ростелеком» провел оценку знаний HRBP с помощью технологии адаптивного тестирования Talenttech

Технология адаптивного тестирования, реализованная в модуле «Talenttech.Обучение», входящем в состав HCM-платформы, помогла «Ростелекому» оценить знания и
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса»

Разработчик HRtech-решений компания Talenttech будет использовать Yandex.Cloud для роста проектов: образовательной платформы «Фок
20.05.2021 HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech

ь и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение «Talenttech.вовлеченность» на базе единой HCM-платформы Talenttech. Исследование провел
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой

alenttech анонсировала запуск многофункциональной HCM-платформы. Human Capital Management System от Talenttech – это экосистема, которая помогает находить, оценивать и развивать таланты, управл
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech

одовников назначен на должность директора по взаимодействию с государственными органами ИТ-холдинга Talenttech («Севергрупп ТТ»). В своей новой должности он сосредоточится на выстраивании GR-фу
04.03.2021 «Северсталь» автоматизировала процесс адаптации работников производства с помощью мобильного приложения

фровизирует процесс онбординга (ускоренной адаптации) сотрудников на производстве с помощью модуля «Talenttech.Адаптация». Компания планирует снизить нагрузку на HR-менеджеров и затраты на подб
13.08.2020 Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам

Университет 2035 совместно с холдингом TalentTech запустили онлайн-сервис корпоративного обучения сотрудников «Цифровыенавыки.рф». К
21.05.2020 Сотрудники «Магнита» овладеют навыками ИБ и удаленной коммуникации с помощью «Talenttech.Обучения»

ит сотрудников работе на удаленке и основам безопасности в условиях коронавируса с помощью решения «Talenttech.Обучение». Также компания протестирует и обучит сотрудников основам кибербезопасно
11.02.2020 В топ-менеджменте ИТ-холдинга Talenttech произошли кадровые перестановки

бщила о том, что Андрей Митюков, который ранее занимал должность генерального директора ИТ-холдинга Talenttech (входит в «Севергрупп»), назначен управляющим партнером компании. Евгений Барулин


Публикаций - 71, упоминаний - 90

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 9
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 114 7
Yandex - Яндекс 9150 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5624 5
VK - Mail.ru Group 3598 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 273 4
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 18 4
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 126 4
Ростелеком 10904 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 796 3
МегаФон 10677 3
SAP SE 5589 3
Microsoft Corporation 25733 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1432 3
Evola - Эвола 32 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 11 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 2
Danfoss - Данфосс 20 2
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 2
Softline - Софтлайн 3705 2
9545 2
Oracle Corporation 7066 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 2
Citrix Systems 868 2
Крок - Croc 1959 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 2
Ланит Интеграция 218 1
Ланит - Онланта - Onlanta 134 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 1
Газинформсервис - ГИС 489 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 1
НАГ - NAG 20 1
Google LLC 12640 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - JungleJobs - Джангл Джобс 2 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 149 1
Болид НВП - Bolid 103 1
Северсталь ПАО - Severstal 622 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 8
ВкусВилл - Избёнка 214 8
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 210 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 199 4
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 86 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 4
SHL 8 3
Связной ГК 1400 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 72 2
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 2
РЖД - Российские железные дороги 2090 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1227 2
Почта России ПАО 2359 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 2
Лента - Утконос 180 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1878 2
Superjob - Суперджоб 841 2
Синара ГК - Sinara Group 122 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ЯКласс 69 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 1
Силовые машины 166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2323 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 211 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3860 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2332 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 365 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 230 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4236 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35970 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22119 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26002 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 17
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 596 16
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1638 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10155 14
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2249 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12872 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7406 12
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 750 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13664 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24275 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5736 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25427 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12159 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3102 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4309 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6947 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1685 7
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6514 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8601 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6204 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12779 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26212 5
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 112 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34661 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16940 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8578 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 908 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1270 4
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 615 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 45
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 13
Microsoft Office 4148 8
SAP SuccessFactors - SAP SF 177 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 293 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 3
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 105 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 730 2
Huawei FreeLace - Наушники 16 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 248 2
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Badoo - Социальная сеть 46 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 973 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 21 1
Oracle Hyperion 259 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2389 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 61 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 1
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