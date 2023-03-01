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Северсталь ПАО Севергрупп ТТ TalentTech
TalentTech – ИТ-холдинг в составе «Севергрупп», экосистема для управления персоналом и развития талантов каждого сотрудника.
Решения TalentTech помогают компаниям автоматизировать подбор персонала, исследовать вовлеченность сотрудников, адаптировать и обучать новичков, управлять аутсорсингом. Оцифровываем HR-процессы и повышаем эффективность работы наших клиентов.
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СОБЫТИЯ
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|01.03.2023
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ИТ-холдинг TalentTech объединит свои HRTech-решения под брендом «Поток»
ИТ-холдинг TalentTech объявил о переименовании компании, объединяющей разработки в HRTech-направлении. О
|24.11.2022
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«Лонмади» трансформировал процесс найма с ATS Potok
«Лонмади», официальный дилер строительной техники ведущих мировых машиностроительных заводов в России, автоматизировал подбор и наем персонала с помощью ATS Potok от разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате в компании закрыли более 350 точечных вакансий за год, а срок их закрытия сократился в два раза. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Компания «Лонма
|15.11.2022
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TalentTech расширил возможности ATS Potok
Разработчик HRTech-решений TalentTech расширил возможности платформы для автоматизации рекрутмента Potok, усовершенствовал встроенную аналитику по основным метрикам, необходимым в подборе. Теперь данные доступны в формат
|21.10.2022
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TalentTech и Evola подписали соглашение о партнерстве
Системный интегратор Evola и российский разработчик HRTech-решений TalentTech заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители TalentTech. Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения решений
|07.09.2022
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TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд
Российский разработчик HRTech-решений TalentTech представил новый формат продукта «TalentTech адаптация для малых команд». Специально для компаний со штатом до 500 сотрудников созданы универсальные треки с готовыми сценариям
|20.07.2022
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Казахстанская компания RG Gold ускорила наем сотрудников с помощью ATS Potok
RG Gold, казахстанская золотодобывающая производственная компания, автоматизировала подбор и наем персонала с помощью ATS Potok, модуля HCM-платформы TalentTech. В результате автоматизации в компании закрыли более 400 вакансий за три месяца, а время закрытия вакансии сократилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.
|18.07.2022
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TalentTech запустила ATS Potok для малых команд
Российский разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: от создания вакансии до приня
|17.06.2022
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«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok
ьная сеть магазинов продуктов для здорового питания и сервис доставки, полностью трансформировала HR-процессы, внедрив систему управления кандидатами ATS Potok российского разработчика HRTech-решений TalentTech. В результате за четыре месяца в компании оформили более 1600 кассиров-комплектовщиков для новых дарксторов. «Вкусвилл» было необходимо перестроить HR-процессы: открывались новые дар
|25.05.2022
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Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников
Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников. Согласно исследованию Talenttech «HR-шторм — 2022. Реакция работодателей на новые условия на рынке труда», каждый пятый работодатель (21%) уже начал сокращать сотрудников. То есть 21% компаний прямо сейчас нуждается
|27.04.2022
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Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech
Финтех-сервис Carmoney оптимизировал процесс приема на работу сотрудников с помощью модуля HCM-платформы «Talenttech адаптация». Благодаря использованию приложения с элементами геймификации удалось на 30% увеличить количество откликов на вакансии и на 15% снизить текучесть персонала. Задачи, которы
|26.04.2022
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В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech
Правительство Вологодской области одним из первых в России цифровизировало процесс оценки личностных компетенций госслужащих с использованием метода «360 градусов» на платформе «TalentTech Опросы». Данные, полученные кадровыми службами по итогам опроса, стали основой для проведения кадровых комитетов и развития госслужащих. Оценку прошли 110 сотрудников, среди которых
|08.04.2022
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TalentTech обучил искусственный интеллект анализировать открытые комментарии в HR-исследованиях
TalentTech, разработчик HRTech-решений, внедрил нейросеть, которая анализирует открытые комментарии в HR-исследованиях на платформе «TalentTech Опросы». Теперь руководители и HR-специалисты могут создавать и проводить опросы онлайн и получать глубокую аналитику результатов, включая анализ текстовых комментариев опрошенных. П
|10.03.2022
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ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»
мпаний «Монополия», специализирующаяся на бизнес-решениях в цифровой логистике, измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополия» важно было узнать уровень вовлеченности сотрудников, чт
|11.11.2021
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Danfoss автоматизировал процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения TalentTech
Danfoss, датский производитель энергосберегающего оборудования, трансформировал процесс онбординга сотрудников с помощью модуля HCM-платформы TalentTech Адаптация. Компании удалось на 30% сократить период прохождения основных элементов процесса адаптации, сэкономить время руководителей и HR специалистов, увеличить вовлеченность сотру
|13.09.2021
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TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями
Компания TalentTech, разработчик HRtech-решений, представила новый модуль HCM-платформы – «TalentTech Опросы». Это единая платформа для создания и управления всеми HR-исследованиями в компании. М
|17.08.2021
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Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы»
Решение на базе искусственного интеллекта Talenttech помогло автоматизировать процесс подбора стажеров на предприятия «Свезы», российского производителя березовой фанеры. С помощью комплексного решения Sever.AI и Potok.io от Talentt
|04.08.2021
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«Ростелеком» провел оценку знаний HRBP с помощью технологии адаптивного тестирования Talenttech
Технология адаптивного тестирования, реализованная в модуле «Talenttech.Обучение», входящем в состав HCM-платформы, помогла «Ростелекому» оценить знания и
|01.06.2021
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Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса»
Разработчик HRtech-решений компания Talenttech будет использовать Yandex.Cloud для роста проектов: образовательной платформы «Фок
|20.05.2021
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HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech
ь и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение «Talenttech.вовлеченность» на базе единой HCM-платформы Talenttech. Исследование провел
|22.04.2021
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Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой
alenttech анонсировала запуск многофункциональной HCM-платформы. Human Capital Management System от Talenttech – это экосистема, которая помогает находить, оценивать и развивать таланты, управл
|09.04.2021
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Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech
одовников назначен на должность директора по взаимодействию с государственными органами ИТ-холдинга Talenttech («Севергрупп ТТ»). В своей новой должности он сосредоточится на выстраивании GR-фу
|04.03.2021
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«Северсталь» автоматизировала процесс адаптации работников производства с помощью мобильного приложения
фровизирует процесс онбординга (ускоренной адаптации) сотрудников на производстве с помощью модуля «Talenttech.Адаптация». Компания планирует снизить нагрузку на HR-менеджеров и затраты на подб
|13.08.2020
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Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам
Университет 2035 совместно с холдингом TalentTech запустили онлайн-сервис корпоративного обучения сотрудников «Цифровыенавыки.рф». К
|21.05.2020
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Сотрудники «Магнита» овладеют навыками ИБ и удаленной коммуникации с помощью «Talenttech.Обучения»
ит сотрудников работе на удаленке и основам безопасности в условиях коронавируса с помощью решения «Talenttech.Обучение». Также компания протестирует и обучит сотрудников основам кибербезопасно
|11.02.2020
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В топ-менеджменте ИТ-холдинга Talenttech произошли кадровые перестановки
бщила о том, что Андрей Митюков, который ранее занимал должность генерального директора ИТ-холдинга Talenttech (входит в «Севергрупп»), назначен управляющим партнером компании. Евгений Барулин
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Ли Владимир 9 7
|Киселёв Алексей 90 5
|Мураховский Эдуард 38 5
|Булдовская Марина 5 5
|Лоран Анна 7 5
|Останин Иван 5 5
|Заянц Илья 57 4
|Егорова Эльза 4 4
|Григорьев Максим 56 4
|Дроздов Константин 6 4
|Дорожко Алексей 6 4
|Остроумов Максим 15 4
|Лессар Георгий 8 4
|Босенко Павел 18 4
|Щепалин Олег 23 4
|Мордашов Алексей 64 4
|Митюков Андрей 10 3
|Томашевская Александра 3 3
|Кутузов Максим 24 3
|Шугайлов Иван 3 3
|Ахметов Сергей 15 3
|Ульянычев Матвей 47 3
|Землянов Егор 3 3
|Андрианов Павел 86 3
|Смирнов Дмитрий 110 2
|Халяпин Сергей 95 2
|Фадеев Александр 10 2
|Алексеев Александр 37 2
|Половинкин Алексей 2 2
|Райгородский Андрей 50 2
|Смирнов Павел 48 2
|Вандышева Татьяна 7 2
|Карлов Иван 3 2
|Калмыкова Светлана 3 2
|Парвадова Марина 3 2
|Гонтарь Людмила 9 2
|Фадеев Виктор 6 2
|Гилимьянова Юлия 2 2
|Кишкина Анастасия 2 2
|Цинне Анастасия 2 2
|Forbes - Форбс 990 5
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2369 1
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