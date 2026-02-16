Получите все материалы CNews по ключевому слову
Well-Being Концепция благополучия профессия и здоровье
Концепция well-being (благополучия) становится все более актуальной в современном обществе. Она включает в себя пять ключевых элементов:
- здоровье
- профессию
- финансы
- социальные связи
- общественную вовлеченность
