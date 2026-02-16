Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190579
ИКТ 14707
Организации 11385
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26596
Персоны 82839
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Well-Being Концепция благополучия профессия и здоровье


Концепция well-being (благополучия) становится все более актуальной в современном обществе. Она включает в себя пять ключевых элементов:

  1. здоровье
  2. профессию
  3. финансы
  4. социальные связи
  5. общественную вовлеченность

СОБЫТИЯ


16.02.2026 Платформа «Понимаю» представит на конференции «Цифровизация HR» решения для корпоративного благополучия сотрудников 1
31.10.2025 Босс, дедлайн и бесконечные чаты: россияне рассказали, чего опасаются больше всего на работе 1
30.05.2025 Текучка кадров в российских компаниях ускорилась до 25% в 2025 г., 77% работодателей винят в этом выгорание 1
24.02.2025 Большинство российских управленцев ожидают нехватку квалифицированных кадров в 2025 году 1
21.11.2024 58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы 1
26.09.2024 Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций 1
15.02.2024 Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы 1
18.12.2023 Как усилить поток кандидатов и удерживать сотрудников: Обзор современных HR-решений 1
19.04.2023 Производственная компания «Технониколь» создала «дочку» в сфере ИТ 1
17.02.2023 10 трендов управления ИТ-персоналом в России на 2023 г. 1
18.04.2022 Эльза Егорова -

Тренд на автоматизацию подогревает запуск российских HR-Tech-проектов

 1
01.11.2021 Голограммы и новый функционал для гибридной работы: Cisco Webex радикально расширяет свои возможности 1
27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы 1
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 1
13.07.2021 Как повысить эффективность сотрудников в ритейле и сэкономить десятки миллионов рублей 1
07.07.2008 Воздействие псилоцибина на личность: неожиданный результат 1
29.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 2
27.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 2
26.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 2
24.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 2
19.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 2
12.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 2
12.09.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье" 2

Публикаций - 23, упоминаний - 30

Well-Being и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
Cisco Systems 5238 2
Danfoss - Данфосс 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
К2Тех - K2 Human 7 1
SAP SE 5466 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 1
McKinsey & Company Int 281 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
Bang&Olufsen - B&O 140 1
Cisco Systems - Meraki 29 1
Socio Labs 2 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 1
К2Тех 258 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 7 1
Резонанс НПП 388 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1106 2
Лента - Сеть розничной торговли 2292 2
Лента - Утконос 178 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1385 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1690 1
Unilever - Юнилевер Русь 166 1
Superjob - Суперджоб 741 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 25 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 56 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 123 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
Монополия ГК 11 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 8 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3575 7
Федеральное собрание Российской Федерации 309 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1149 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2748 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
Ассоциация менеджеров 101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12362 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3754 7
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1511 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34047 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9812 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6935 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15005 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2878 3
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 293 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 2
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 101 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3739 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6332 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11483 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 694 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4144 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5832 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7671 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8797 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12300 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8156 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2013 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 2
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 199 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6260 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 674 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 4
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 2
ЛитРес Черновики 3 1
Cisco - Slido 4 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2384 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 830 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 40 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
ЛитРес Самиздат 21 1
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 467 1
Игнатова Мария 96 2
Griffiths Roland - Гриффитс Роланд 3 1
Lencioni Patrick - Ленсиони Патрик 1 1
Репкина Алина 1 1
Hofmann Albert - Хофманн Альберт 1 1
Губанов Роман 78 1
Мухидинов Эмиль 1 1
Батырев Максим 2 1
Греф Герман 470 1
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 1
Егорова Эльза 4 1
Колесников Сергей 21 1
Булдовская Марина 5 1
Марков Владимир 5 1
Зарубина Камила 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 8
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 2
Европа 24685 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1926 1
Россия - ПФО - Самарская область 1482 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1570 1
Донбасс 64 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 12
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2806 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 7
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 7
Профсоюз - Профессиональный союз 277 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 6
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1003 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3264 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11787 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1413 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6143 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10466 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 356 2
Ergonomics - Эргономика 1691 2
HRM - HR брендинг 118 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 160 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 644 2
Миграция населения - Миграционные службы 442 2
Татуировка 41 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6382 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 270 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4771 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2566 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5305 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3765 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 7
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
TED Talks 35 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 65 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще