Егорова Эльза


УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение 2022 1
18.07.2022 TalentTech запустила ATS Potok для малых команд 1
18.04.2022 Эльза Егорова -

Тренд на автоматизацию подогревает запуск российских HR-Tech-проектов

 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Егорова Эльза и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 2
SAP SE 5383 2
Softline - Софтлайн 3116 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Citrix Systems 831 1
Крок - Croc 1791 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 291 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
Эвотор - Evotor 201 1
Ланит Интеграция 200 1
НАГ - NAG 20 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 112 1
Ростелеком 10106 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
ФОРС - Центр разработки 662 1
Газинформсервис - ГИС 354 1
Microsoft Corporation 25046 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Oracle Corporation 6803 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 228 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 322 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
НКК - Национальная платформа - 53 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 19 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 121 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 33 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Первая Форма - 1Форма 54 1
GreenData - Гриндата 38 1
Danfoss - Данфосс 19 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 1
Superjob - Суперджоб 664 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
Лента - Утконос 178 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 45 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 596 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1411 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Оцифровка - Digitization 4812 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 559 2
Маркировка - Marking 1174 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 309 1
Логистика - Бесконтактная доставка - Contactless delivery service 8 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 540 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 383 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Умные платформы 1812 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2616 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 67 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 341 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 19 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Google Gmail 971 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 498 1
Вандышева Татьяна 7 1
Исаев Дмитрий 48 1
Востриков Юрий 77 1
Смирнов Дмитрий 96 1
Халяпин Сергей 83 1
Бухар Виктория 12 1
Золотарев Сергей 12 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Кривошеев Евгений 12 1
Кисляков Владимир 5 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тихомиров Сергей 18 1
Рахметов Руслан 59 1
Воробьев Родион 1 1
Груздев Сергей 46 1
Зарипов Андрей 8 1
Амириди Юлия 23 1
Парфенов Сергей 12 1
Селезнев Денис 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1378 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Аренда 2541 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1355 1
HRM - HR брендинг 107 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 36 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1304 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 21 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
Juniper Research 539 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
