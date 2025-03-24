Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Первая Форма 1Форма

Первая Форма - 1Форма

«Первая Форма» – российская IT-компания. Самостоятельно разрабатывает, внедряет и поддерживает одноименную BPМ-систему, low-code платформу. «Первая Форма» представлена на рынке с 2007 года. «Первая Форма» является резидентом Сколково и входит в топ-3 крупнейших поставщиков BPM-систем по версии CNews.

 

Денис Селезнёв, Генеральный директор, Первая Форма "Корпоративная экосистема на одной low-code платформе" 29 июня 2022 года на конферени CNews "Low-code и No-code: программисты больше не нужны"


Обзор «Первая форма» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.03.2025 Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

— не всегда понятно, какой запрос сформулировать. Чтобы ИИ стал действительно полезным, ему нужен контекст, четкая задача, а в идеале — способность самостоятельно предлагать решения. Денис Селезнев, «Первая Форма»: Технологии ИИ обладают потенциалом, способным кардинально повысить производительность труда Здесь на помощь приходят ИИ-агенты. Их ценность сравнима с той, которую приносит живой
20.03.2025 «Нейроинформ» обеспечит защиту клиентов «Первой Формы» от киберугроз

кая компания «Нейроинформ», занимающаяся анализом и оценкой киберрисков, и разработчик BPM-системы «Первая Форма» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Ней
28.01.2025 «Первая Форма» разработала ИИ-агентов, способных заменить реального сотрудника

Разработчики low-code BPM-системы «Первая Форма» внедрили в решение ИИ-агентов, которые автономно выполняют задачи, соответствую
27.01.2025 «Первая Форма» разработала ИИ-агентов, способных заменить реального сотрудника

Разработчики low-code BPM-системы «Первая Форма» внедрили в решение ИИ-агентов, которые автономно выполняют задачи, соответствую
18.11.2024 Подтверждена совместимость BPM-системы «Первая Форма» с «Ред ОС»

Компании «Первая Форма» и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении тестирования совместимости продукт
24.09.2024 Axoft начинает дистрибуцию передовой BPM-системы «Первая Форма» в России и странах СНГ

Axoft стал дистрибьютором BPM-системы «Первая Форма». Платформа включена в реестр отечественного ПО Минцифры и участвует в импортоза
09.06.2023 Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки»

не даст бизнесу ту ценность, которая ему необходима. Денис Селезнев, генеральный директор компании «Первая Форма» Клиент выбирает то, что позволит оптимизировать затраты и повысить эффективност
25.01.2023 «Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов

В BPM-системе «Первая форма» теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов с помощью API
19.01.2023 «Крок» и «Первая форма» заключили партнерское соглашение

Разработчик low-code BPM-системы «Первая форма» и ИТ-компания «Крок» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединяют
30.12.2022 Как строить цифровые рабочие места с комфортом для людей: 8 правил

О компании «Первая Форма» более 15 лет строит бизнес-процессы в организациях разного масштаба из разных о
18.07.2022 «Первая форма» и «Акстим» (ex-Accenture) стали партнерами

Разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» и ООО «Акстим» (ex-Accenture) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CN
08.07.2022 PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

роботизации бизнес-процессов (RPA) PIX Robotics и разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» заключили партнерское соглашение. В рамках партнерских отношений компании плани
04.07.2022 Softline и «Первая форма» выстраивают стратегическое партнерство

Реализация BPM-проектов на базе решения «Первая форма» будет являться фокусом в совместной работе Softline и компании «Первая форма
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

революцию в управленческих процессах» CNews: Расскажите, какие продукты предлагает своим клиентам «Первая Форма» и кто является вашими основными заказчиками? Денис Селезнёв: Компания «Перва
12.11.2019 Дмитрий Раскевич, «Первая Форма» -

СЭД, ECM и CRM-системы вымирают, их поглощает BPM

рпоративная система управления бизнесом, охватывающая документы, процессы, проекты и коммуникации. «Первая Форма» одной из первых на рынке стала заниматься не отдельными блоками процессов, а ср
11.01.2013 «Световые Технологии» автоматизируют управление поручениями на базе «Первой Формы»

Технологии» завершила первый этап автоматизации управления задачами и поручениями на базе системы «Первая Форма». В рамках данного этапа автоматизирована постановка и контроль исполнения индив

Публикаций - 58, упоминаний - 109

Первая Форма и организации, системы, технологии, персоны:

9080 16
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 259 11
SAP SE 5453 9
Microsoft Corporation 25309 8
Oracle Corporation 6895 8
Directum - Директум 1180 7
Comindware - Колловэар 184 6
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 6
Naumen - Наумен 689 5
Docsvision - ДоксВижн 1034 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 659 4
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 33 3
GreenData - Гриндата 53 3
Процессные Технологии 7 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 3
Ростелеком 10386 3
Amazon Inc - Amazon.com 3154 3
Yandex - Яндекс 8554 3
IBM - International Business Machines Corp 9563 3
Salesforce 459 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 203 3
Pyrus - Пайрус 25 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 212 2
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 2
Intelsy - Интелси 2 2
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 17 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5304 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14489 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 267 2
Softline - Софтлайн 3312 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
Крок - Croc 1816 2
Diasoft - Диасофт 1047 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 2
1С-Битрикс - Bitrix 627 2
Terrasoft - Террасофт 202 2
Atlassian 139 2
ВкусВилл - Избёнка 192 11
Спортмастер - Sportmaster 194 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 224 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8277 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 4
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 3
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 11 2
Lidings - Лидингс 6 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 18 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 2
Ингосстрах СПАО 453 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 2
Лента - Сеть розничной торговли 2285 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 2
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 55 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 74 2
Рустранском - Русагротранс 25 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
Recruitment Centre Innopolis 3 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 17 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 15 1
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 7 1
Окна Аттик 2 1
Никамед - Ортека 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 29
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1634 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18527 19
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 15
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 14
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31923 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7323 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3734 9
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 9
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 8
Оповещение и уведомление - Notification 5385 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 8
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 326 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 7
Оцифровка - Digitization 4936 7
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 678 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1488 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 687 13
ELMA 365 Low-code BPM 153 8
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 6
Microsoft Teams - MS Teams 627 5
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 4
Microsoft Office 3981 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 321 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 4
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 209 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1229 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 640 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 2
VK HR Tek 56 2
FIS Platform - no-code платформа 19 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 2
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 2
Directum Projects 32 2
Linux OS 10985 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Oracle Java - язык программирования 3341 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 248 2
Microsoft Outlook 1428 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 112 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 339 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 390 2
Microsoft Dynamics CRM 546 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 2
Infomaximum - Proceset Process mining 46 2
Atlassian - Confluence 158 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 2
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 263 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Metasonic Suite BPM 12 1
Минцифры РФ - Госключ 192 1
VK Assistant 6 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
СТУ - Business Studio 21 1
Селезнев Денис 30 29
Буланов Николай 19 4
Коптелов Андрей 119 4
Чепакин Андрей 27 4
Осипенко Наталья 12 3
Трефилов Алексей 46 3
Раскевич Дмитрий 2 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Патракеев Сергей 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Кондратьева Елена 10 2
Сухова Елена 5 2
Калинин Владислав 2 2
Мачульский Олег 5 2
Нечаева Татьяна 3 2
Санников Олег 6 2
Слученков Антон 18 2
Дубиничева Наталья 5 2
Беспалов Антон 3 2
Шингарев Павел 20 2
Али Максим 11 2
Белайчук Анатолий 31 2
Бочкин Александр 50 2
Кабаков Ярослав 62 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Кондратенко Кирилл 19 2
Кардашин Никита 25 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Истомин Константин 58 2
Суслова Наталья 5 1
Масляный Константин 20 1
Зарипов Андрей 8 1
Кулак Андрей 3 1
Чарный Павел 1 1
Пивоваров Кирилл 5 1
Кириллова Татьяна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157985 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 6
Европа 24669 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 4
Земля - планета Солнечной системы 10685 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18749 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 2
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Америка Латинская 1888 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 2
Африка Центральная 41 1
США - Аризона - Тусон - Таксон 36 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3245 1
Япония 13563 1
Россия - УФО - Свердловская область 1782 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1017 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2699 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1907 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 809 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2135 1
Украина 7805 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2102 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1407 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
США - Калифорния 4778 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
Нидерланды 3641 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 8
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3250 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 5
Аудит - аудиторский услуги 3113 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 4
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11433 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 10
Gartner - Гартнер 3616 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
BCG - Boston Consulting Group 112 2
Global Workplace Analytics 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Juniper Research 551 1
Forrester Research 828 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 4
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 3
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 4
ELMA DAY 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415404, в очереди разбора - 727375.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще