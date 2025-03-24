Первая Форма - 1Форма

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников — не всегда понятно, какой запрос сформулировать. Чтобы ИИ стал действительно полезным, ему нужен контекст, четкая задача, а в идеале — способность самостоятельно предлагать решения. Денис Селезнев, «Первая Форма»: Технологии ИИ обладают потенциалом, способным кардинально повысить производительность труда Здесь на помощь приходят ИИ-агенты. Их ценность сравнима с той, которую приносит живой