Первая Форма - 1Форма

«Первая Форма» – российская IT-компания. Самостоятельно разрабатывает, внедряет и поддерживает одноименную BPМ-систему, low-code платформу. «Первая Форма» представлена на рынке с 2007 года. «Первая Форма» является резидентом Сколково и входит в топ-3 крупнейших поставщиков BPM-систем по версии CNews.
Денис Селезнёв, Генеральный директор, Первая Форма "Корпоративная экосистема на одной low-code платформе" 29 июня 2022 года на конферени CNews "Low-code и No-code: программисты больше не нужны"
|24.03.2025
|
Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников
— не всегда понятно, какой запрос сформулировать. Чтобы ИИ стал действительно полезным, ему нужен контекст, четкая задача, а в идеале — способность самостоятельно предлагать решения. Денис Селезнев, «Первая Форма»: Технологии ИИ обладают потенциалом, способным кардинально повысить производительность труда Здесь на помощь приходят ИИ-агенты. Их ценность сравнима с той, которую приносит живой
|20.03.2025
|
«Нейроинформ» обеспечит защиту клиентов «Первой Формы» от киберугроз
кая компания «Нейроинформ», занимающаяся анализом и оценкой киберрисков, и разработчик BPM-системы «Первая Форма» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Ней
|28.01.2025
|
«Первая Форма» разработала ИИ-агентов, способных заменить реального сотрудника
Разработчики low-code BPM-системы «Первая Форма» внедрили в решение ИИ-агентов, которые автономно выполняют задачи, соответствую
|27.01.2025
|
«Первая Форма» разработала ИИ-агентов, способных заменить реального сотрудника
Разработчики low-code BPM-системы «Первая Форма» внедрили в решение ИИ-агентов, которые автономно выполняют задачи, соответствую
|18.11.2024
|
Подтверждена совместимость BPM-системы «Первая Форма» с «Ред ОС»
Компании «Первая Форма» и «Ред Софт» сообщили об успешном завершении тестирования совместимости продукт
|24.09.2024
|
Axoft начинает дистрибуцию передовой BPM-системы «Первая Форма» в России и странах СНГ
Axoft стал дистрибьютором BPM-системы «Первая Форма». Платформа включена в реестр отечественного ПО Минцифры и участвует в импортоза
|09.06.2023
|
Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки»
не даст бизнесу ту ценность, которая ему необходима. Денис Селезнев, генеральный директор компании «Первая Форма» Клиент выбирает то, что позволит оптимизировать затраты и повысить эффективност
|25.01.2023
|
«Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов
В BPM-системе «Первая форма» теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов с помощью API
|19.01.2023
|
«Крок» и «Первая форма» заключили партнерское соглашение
Разработчик low-code BPM-системы «Первая форма» и ИТ-компания «Крок» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединяют
|30.12.2022
|
Как строить цифровые рабочие места с комфортом для людей: 8 правил
О компании «Первая Форма» более 15 лет строит бизнес-процессы в организациях разного масштаба из разных о
|18.07.2022
|
«Первая форма» и «Акстим» (ex-Accenture) стали партнерами
Разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» и ООО «Акстим» (ex-Accenture) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CN
|08.07.2022
|
PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
роботизации бизнес-процессов (RPA) PIX Robotics и разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» заключили партнерское соглашение. В рамках партнерских отношений компании плани
|04.07.2022
|
Softline и «Первая форма» выстраивают стратегическое партнерство
Реализация BPM-проектов на базе решения «Первая форма» будет являться фокусом в совместной работе Softline и компании «Первая форма
|28.02.2022
|
Денис Селезнёв -
Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах
революцию в управленческих процессах» CNews: Расскажите, какие продукты предлагает своим клиентам «Первая Форма» и кто является вашими основными заказчиками? Денис Селезнёв: Компания «Перва
|12.11.2019
|
Дмитрий Раскевич, «Первая Форма» -
СЭД, ECM и CRM-системы вымирают, их поглощает BPM
рпоративная система управления бизнесом, охватывающая документы, процессы, проекты и коммуникации. «Первая Форма» одной из первых на рынке стала заниматься не отдельными блоками процессов, а ср
|11.01.2013
|
«Световые Технологии» автоматизируют управление поручениями на базе «Первой Формы»
Технологии» завершила первый этап автоматизации управления задачами и поручениями на базе системы «Первая Форма». В рамках данного этапа автоматизирована постановка и контроль исполнения индив
