Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Lidings Лидингс

Lidings - Лидингс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.02.2026 Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД 1
12.02.2024 Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России 1
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
18.12.2014 Депутаты перенесли дату запрета хранить персональные данные за границей 1
28.10.2014 Юристы не понимают, как будет работать закон о хранении данных россиян внутри страны 1
18.05.2009 ФАС выявит монополистов на ИТ-рынке России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Lidings и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5467 2
Microsoft Corporation 25348 2
Oracle Corporation 6908 2
Google LLC 12356 2
Первая Форма - 1Форма 59 2
Ростелеком 10438 1
Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
X Corp - Twitter 2915 1
Восход ФГБУ НИИ 689 1
Apple Inc 12775 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
GitHub 996 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 132 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9255 1
Telegram Group 2673 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 191 1
ФОРС - Центр разработки 682 1
Cisco Systems - Splunk 73 1
Код Безопасности 714 1
Cisco Systems - AppDynamics 39 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 81 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 21 1
Бизнес-Азимут 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 2
SHL 8 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 410 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Силовые машины 146 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1102 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5784 1
Судебная власть - Judicial power 2415 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7371 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8832 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5317 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7700 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13355 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10166 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1590 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1328 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13413 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8236 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 494 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 444 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2066 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7755 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2461 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13694 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2458 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3486 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1657 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 144 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 608 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 541 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7065 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3422 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6649 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 114 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7417 1
Google Android 14846 1
Linux OS 11055 1
Apple macOS 2289 1
Microsoft Windows 16456 1
Oracle Java - язык программирования 3358 1
Apple iCloud 294 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
Booking.com 122 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1339 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 144 1
Red Hat Linux 205 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 119 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 117 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 81 1
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 47 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 225 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
GitHub Copilot 32 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Селезнев Денис 31 2
Патракеев Сергей 2 2
Вершинин Глеб 1 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 2 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Черномазова Марина 3 1
Телегина Мария 2 1
Гаранин Иван 2 1
Володкевич Вячеслав 1 1
Зеленин Андрей 1 1
Мкртчян Кристина 4 1
Олефиренко Наталия 2 1
Путин Владимир 3390 1
Володкович Вячеслав 103 1
Шувалов Игорь 85 1
Набиуллина Эльвира 115 1
Улюкаев Алексей 31 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Петренко Александр 9 1
Чуйченко Роман 3 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Бугаенко Андрей 13 1
Кострюкова Надежда 4 1
Фадеев Виктор 4 1
Филиппов Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 1
Европа 24698 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Украина 7821 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1077 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4428 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4949 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 626 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3254 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2574 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 736 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 564 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 233 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 389 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 379 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 630 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 147 1
Налогообложение - ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 28 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 231 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2823 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4690 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 28 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 817 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 503 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3771 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
РАН - Российская академия наук 2040 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2146 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще