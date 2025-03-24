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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мкртчян Кристина


24.03.2025 Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году 1
28.11.2024 В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году 1
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мкртчян Кристина и организации, системы, технологии, персоны:

ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 33 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 458 1
Lidings - Лидингс 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
АЮР - Ассоциация юристов России 44 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1482 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1511 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 502 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1798 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7786 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 500 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 76 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 156 1
Телегина Мария 2 1
Кириллов Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7702 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 174 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4716 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Налогообложение - ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 25 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10055 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3464 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 301 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4504 1
Цифровое право - Цифровые права 117 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 226 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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