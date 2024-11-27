ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль

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Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае. Цифровой рубль будет существовать параллельно с традиционными способами расчетов. Те, кто не захочет пользоваться цифровой валютой, смогут по-прежнему проводить операции с наличными деньгами. Это подтверждает заявление Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России, которая отметила, что старые и новые технологии будут использоваться вместе и дополнять друг друга.
Сочетание технологий смарт-контракта и цифрового рубля делает расчеты безопасными и прозрачными, позволяя проверять их корректность и отслеживать все этапы прохождения средств. Кроме того, такая технология обеспечивает автоматическое получение страхового возмещения, поскольку смарт-контракт безусловно исполняется при наступлении определенных событий по заранее согласованным сторонами условиям. Страховое возмещение поступает в максимально сжатые сроки. Перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое – при таком типе расчетов не имеет значения, в каком банке открыт счет и есть ли средства именно на нем в момент наступления страхового случая, главное – наличие счета цифрового рубля и средств на нем.
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