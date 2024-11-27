ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки Просьба не смешить В России к переходу на цифровой рубль оказались не готовы торговые сети и Минпромторг, об этом сообщили «Известия».

«Информзащита» начнет подключать к цифровому рублю «под ключ» сного подключения к платформе цифрового рубля. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России плани

К 2030 г. доля безналичных операций может вырасти до 90%, что неизбежно повлияет на российскую экономику и усиливающимся влиянием платежных платформ, включая QR-коды и систему быстрых платежей.​ С 2023 г. цифровой рубль находится на стадии пилотного тестирования. На данный момент в эксперимент вош

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ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях а инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Банк смоделировал смарт-контракт на платформе цифрового рубля Банка России на поставку технологического оборудования, чтобы продемонстриров

Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года ни на доработку своих систем - до 1 июля 2026 г., другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 г. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует в

BSS поддерживает новые возможности цифрового рубля в платформе Digital2Go Компания BSS объявила о поддержке новых возможностей цифрового рубля (ЦР) в своей флагманской платформе Digital2Go. Проект цифрового рубля

Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект» попадает на страницу, на которой представлены все доступные инструменты для оплаты, например: СБП, цифровой рубль или другие доступные Pay-сервисы. Коммерческий директор Right line Иван Белоры

«Диасофт» реализовал новые форматы платформы цифрового рубля в продукте «Цифровой рубль Банка России» или все силы, и «Диасофт» срочно реализовал поддержку данных форматов в своем программном продукте «Цифровой рубль Банка России». Новая версия продукта была выпущена и передана клиентам точно в

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем Первые схемы мошенничества Несмотря на то, что цифровой рубль еще не поступил в оборот, мошеннические схемы с ним уже активно используются.

«Диасофт» поддержал новые требования к информационной безопасности при обработке операций с цифровым рублем печению защиты информации компания «Диасофт» поддержала в импортонезависимом промышленном продукте «Цифровой рубль Банка России». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и

SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль» ра») и российская ИТ-компания SimbirSoft сообщили о партнерстве по внедрению программного продукта «Цифровой рубль» в интернет-банках и мобильных банках. Цифровой рубль в России стал нов

Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля Компания Abanking, резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), участвовала в первой волне тестирования цифрового рубля. К пилоту присоединятся 17 новых банков-участников, которым предстоит развивать свои мобильные каналы. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». По словам Николая Адеева,

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