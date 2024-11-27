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ЦБ РФ Цифровой рубль Крипторубль

ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.  Цифровой рубль будет существовать параллельно с традиционными способами расчетов. Те, кто не захочет пользоваться цифровой валютой, смогут по-прежнему проводить операции с наличными деньгами. Это подтверждает заявление Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России, которая отметила, что старые и новые технологии будут использоваться вместе и дополнять друг друга.

Сочетание технологий смарт-контракта и цифрового рубля делает расчеты безопасными и прозрачными, позволяя проверять их корректность и отслеживать все этапы прохождения средств. Кроме того, такая технология обеспечивает автоматическое получение страхового возмещения, поскольку смарт-контракт безусловно исполняется при наступлении определенных событий по заранее согласованным сторонами условиям. Страховое возмещение поступает в максимально сжатые сроки. Перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое – при таком типе расчетов не имеет значения, в каком банке открыт счет и есть ли средства именно на нем в момент наступления страхового случая, главное – наличие счета цифрового рубля и средств на нем.

 

 


27.11.2024 Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

Просьба не смешить В России к переходу на цифровой рубль оказались не готовы торговые сети и Минпромторг, об этом сообщили «Известия».

27.11.2024 «Информзащита» начнет подключать к цифровому рублю «под ключ»

сного подключения к платформе цифрового рубля. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России плани
26.11.2024 К 2030 г. доля безналичных операций может вырасти до 90%, что неизбежно повлияет на российскую экономику

и усиливающимся влиянием платежных платформ, включая QR-коды и систему быстрых платежей.​ С 2023 г. цифровой рубль находится на стадии пилотного тестирования. На данный момент в эксперимент вош
22.11.2024 Магазины в районах без связи останутся без цифровых рублей

рабатывался при участии регулятора, также подлинность подтвердили два источника на платежном рынке. Цифровой рубль — это цифровая валюта Банка России т.е. это электронный аналог наличных и дене
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля

ла продукты ViPNet в комплексную систему защиты информационного взаимодействия участников платформы цифрового рубля. Решение встроено в систему дистанционного банковского обслуживания iBank ком
16.10.2024 ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях

а инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Банк смоделировал смарт-контракт на платформе цифрового рубля Банка России на поставку технологического оборудования, чтобы продемонстриров
13.09.2024 Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года

ни на доработку своих систем - до 1 июля 2026 г., другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 г. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует в
29.08.2024 BSS поддерживает новые возможности цифрового рубля в платформе Digital2Go

Компания BSS объявила о поддержке новых возможностей цифрового рубля (ЦР) в своей флагманской платформе Digital2Go. Проект цифрового рубля

27.08.2024 Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект»

попадает на страницу, на которой представлены все доступные инструменты для оплаты, например: СБП, цифровой рубль или другие доступные Pay-сервисы. Коммерческий директор Right line Иван Белоры
25.07.2024 «Диасофт» реализовал новые форматы платформы цифрового рубля в продукте «Цифровой рубль Банка России»

или все силы, и «Диасофт» срочно реализовал поддержку данных форматов в своем программном продукте «Цифровой рубль Банка России». Новая версия продукта была выпущена и передана клиентам точно в
04.07.2024 В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

Первые схемы мошенничества Несмотря на то, что цифровой рубль еще не поступил в оборот, мошеннические схемы с ним уже активно используются.

15.04.2024 «Диасофт» поддержал новые требования к информационной безопасности при обработке операций с цифровым рублем

печению защиты информации компания «Диасофт» поддержала в импортонезависимом промышленном продукте «Цифровой рубль Банка России». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и
04.04.2024 SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль»

ра») и российская ИТ-компания SimbirSoft сообщили о партнерстве по внедрению программного продукта «Цифровой рубль» в интернет-банках и мобильных банках. Цифровой рубль в России стал нов
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля

Компания Abanking, резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), участвовала в первой волне тестирования цифрового рубля. К пилоту присоединятся 17 новых банков-участников, которым предстоит развивать свои мобильные каналы. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». По словам Николая Адеева,
20.11.2023 Цифровым рублем в 2024 г. начнут оплачивать расходы госбюджета в порядке эксперимента

ем, о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль», — сказал министр. Где будут использовать Силуанов также отметил, что цифр
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля

и по остаткам и / или по операциям по счету цифрового рубля. По мнению юристов, наиболее эффективно цифровой рубль может сочетаться с цифровыми финансовыми активами (74,6%), криптовалютами (37,
10.10.2023 Центробанк придумал способ расплачиваться с заграницей без SWIFT с помощью цифрового рубля

я цифровые рубли иностранных кредитных организаций, вступает в силу с 1 января 2025 г. Чем является цифровой рубль и можно ли на нем заработать? Цифровой рубль является третьей формой ру
05.10.2023 «Диасофт» разработала единый интеграционный подход для внедрения решения «Цифровой рубль Банка России» в ИТ-ландшафт банков

родолжает развивать промышленное решение для автоматизации операций с цифровым рублем Банка России. Цифровой рубль как новая форма национальной валюты закреплен на законодательном уровне. В нас
01.09.2023 ВТБ и «Ростелеком» открыли счет цифрового рубля

метила заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Елена Четверикова. «Цифровой рубль — принципиально новое средство платежа. “Ростелеком” развивает высокотехнологи
31.08.2023 В России впервые страховой полис продан за цифровые рубли

тов также высокий, считает председатель совета директоров финтех-группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Цифровой рубль способен создать конкуренцию традиционным банковским услугам. Гарантирована вы
09.08.2023 Власти начинают тестировать на россиянах цифровой рубль. Граждане не готовы им пользоваться и не понимают, зачем он нужен

сследование проводили аналитики сервиса онлайн-займов Moneyman. Полное понимание того, как работает цифровой рубль и для чего он нужен, есть у 24,5% участников исследования. Еще 15,2% имеют пре
04.08.2023 Центробанк объявил тарифы на платежи цифровыми рублями. Они выгодны для всех, кроме банков

рифов — на тестовый период 2023-2024 гг. и с 1 января 2025 г., когда предполагается начать введение цифрового рубля в широкий оборот. Цифровой кошелек (счет) с цифровыми рублями на платформе Ба
31.07.2023 Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки

убля – как на банк всероссийского масштаба, так и на региональную кредитную организацию. Что такое «цифровой рубль» Цифровой рубль – это третья форма денег в дополнение к уже существующи
25.07.2023 Путин подписал закон о цифровом рубле. Как он будет работать, какие установлены ограничения

и иных кредитных организациях денежных средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Цифровой рубль и взыскание таможенных платежей Взыскание таможенных платежей со счетов цифров
12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года

ельной власти. Третья форма валюты В России теперь будет три формы валюты — бумажный, безналичный и цифровой рубль. Цифровой рубль представляет собой цифровой код, который хранится не в

22.06.2023 Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках

тором полугодии 2023 года Россельхозбанк планирует запустить комплексный сервис дистанционного банковского обслуживания для самозанятых, а к концу года у клиентов появится возможность открыть кошелек цифрового рубля.
06.06.2023 Цифровой рубль от ЦБ РФ: новое средство расчетов

Что известно про цифровой рубль Цифровой рубль — одна из форм национальной валюты России, аналог бумажных дене
17.04.2023 Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

но для начала публичного тестирования платформы нужно было подготовить нормативно-правовую базу.Чем цифровой рубль отличается от других видов денег Цифровой рубль призван стать третьей р
31.03.2023 Более трети россиян не разобрались, что такое цифровой рубль

1 апреля 2023г. Центробанк планирует запустить цифровой рубль в пилотном режиме. В финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» выяснили, готовы ли р
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль

Международные расчеты виртуальными рублями Цифровой рубль в будущем может стать легитимным платежным средством при трансграничных расчет
12.08.2022 Начиная с 2024 г., банки будут подключать к цифровому рублю

Переход на цифровой рубль Центробанк России начнет поэтапно подключать все финансовые организации в стра
12.07.2022 «Диасофт» разработала решение для автоматизации работы с цифровым рублем Банка России

«Диасофт» разработала промышленное решение для проведения расчетов с новой формой валюты – «Цифровой рубль Банка России». Оно входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и вкл
15.06.2022 ВТБ протестирует цифровые рубли для покупки ЦФА

до будет зарегистрироваться в приложении «ВТБ онлайн» в качестве пользователя официальной платформы цифрового рубля Банка России и открыть цифровой кошелек. Затем обменять безналичные рубли на

15.02.2022 В России стартовало тестирование цифрового рубля

ациям с цифровым рублем для клиентов банков, не являющихся налоговыми резидентами России. Что такое цифровой рубль Цифровой рубль – это дополнительная форма российской национальной валюты, кото
01.07.2021 Газпромбанк вошел в пилотную группу по тестированию цифрового рубля

расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота. Что такое цифровой рубль Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Ба
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль

ту по внедрению цифрового рубля в России. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЦБ. «Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступно
09.04.2021 ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки

убля, составленной по итогам обсуждения представленного в октябре 2020 г. консультативного доклада «Цифровой рубль». Дорожная карта дальнейшей реализации проекта будет определена по итогам пило
12.03.2021 Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен

не, то над этим вопросом мы сейчас работаем. Поскольку, на наш взгляд, именно возможность сохранить цифровой рубль, например, при потере носителя, – может стать ключевым преимуществом цифрового
26.02.2021 ВТБ выступил с заявлением по разработке и внедрению цифрового рубля

ные «гигиенические» требования к новым деньгам. Их безопасность – ключевой приоритет. В перспективе цифровой рубль можно будет использовать и при расчётах по смарт-контрактам, это позволит сниз
28.01.2021 Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам

О подготовке к эмиссии цифрового рубля ЦБ сообщил в середине октября 2020 г. Он заявил тогда, что «крипторубль» будет использоваться в дополнение к существующим наличным и безналичным формам д

Публикаций - 140, упоминаний - 310

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 10
Diasoft - Диасофт 870 9
Ростелеком 9699 7
Т1 Иннотех 178 7
Oracle Corporation 6687 6
Softline - Софтлайн 2810 6
Yandex - Яндекс 7339 5
Microsoft Corporation 24623 5
8213 5
McKinsey & Company Int 248 5
Meta Platforms - Facebook 4438 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Apple Inc 12099 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
SAP SE 5276 3
GitHub 814 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Google LLC 11775 3
NetApp - Network Appliance 636 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
SimbirSoft - СимбирСофт 75 3
Right Line - Райт Лайн 13 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
МегаФон 8803 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
UseTech - Юзтех Интеграция 50 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Intel Corporation 12197 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 2
Tencent 157 2
Alibaba Group 422 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 26
НСПК - Национальная система платежных карт 813 14
Альфа-Банк 1769 14
ГПБ - Газпромбанк 1084 12
ПСБ - Промсвязьбанк 851 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 10
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 9
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