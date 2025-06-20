Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177067
ИКТ 13779
Организации 10724
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25799
Персоны 75887
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Журавлев Артем


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Method: рост финтеха на 16% — результат запроса на гибкие решения в платежах и эквайринге 1
26.11.2024 К 2030 г. доля безналичных операций может вырасти до 90%, что неизбежно повлияет на российскую экономику 1
22.11.2024 Объем переводов через систему быстрых платежей за последний год вырос на 40% 1
16.10.2024 Малые и средние банки получат поддержку от ЦБ для работы с цифровым рублем 1
15.05.2020 Danycom подключился к системе платежей Сбербанка 1
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Журавлев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Paygine - Пэй Энджин 12 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Форвард Мобайл 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1259 1
Альфа-Банк 1802 1
NanduQ - Qiwi 999 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Visa International 1955 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 89 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4993 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5566 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11631 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5177 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12450 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11937 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1531 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2390 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5384 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1807 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1051 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3024 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28340 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7117 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10755 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 722 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 796 2
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8256 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11302 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10237 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7113 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5976 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4091 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще