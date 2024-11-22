Объем переводов через систему быстрых платежей за последний год вырос на 40%

Согласно данным Центрального банка России, в первом полугодии 2024 г. через систему быстрых платежей было проведено порядка 2,3 млрд транзакций на общую сумму 13,4 трлн руб. Эксперты компании Paygine уверены, что СБП открывает новые перспективы для B2C-сегмента, предоставляя предпринимателям более быстрые, удобные и экономичные способы взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители платежного сервиса Method.

СБП обеспечивает мгновенные переводы между различными банками, значительно улучшая процесс проведения платежей в реальном времени. Для сегмента B2C это особенно важно, так как клиенты отвыкли долго ждать и требуют удобных и быстрых способов оплаты товаров и услуг.

По словам экспертов Paygine, B2C-переводы через СБП имеют ряд преимуществ. Во-первых, они позволяют клиентам оплачивать мгновенно, без необходимости ввода данных банковских карт или использования сторонних сервисов. Для многих компаний, работающих в e-commerce, это сокращает число незавершенных заказов и уменьшает количество трудностей в процессе покупки.

Во-вторых, Центральный банк установил низкие или нулевые комиссии для платежей до определенной суммы, что делает СБП особенно привлекательной. Это выгодно как для клиентов, которые избегают дополнительных затрат, так и для бизнеса, который может предложить более конкурентные условия.

Кроме того, снижение издержек на транзакции через СБП дает возможность бизнесу предлагать дополнительные скидки и программы лояльности. Быстрая и удобная система оплаты также положительно влияет на восприятие бренда, повышая уровень доверия и удовлетворенности клиентов.

Рост переводов через СБП, отмеченный Центробанком, свидетельствует о доверии пользователей к системе. Эксперты Paygine ожидают сохранения этой тенденции в 2024 г., особенно на фоне перехода на цифровые платежи и снижения использования традиционных банковских карт. Наибольший рост произойдет в таких секторах, как онлайн-торговля, образование и здравоохранение, а также транспорт и услуги.

В e-commerce внедрение СБП помогает сократить расходы на транзакции и предложить клиентам быструю и удобную оплату. Компании могут интегрировать СБП в свои приложения и POS-системы, что делает процесс оплаты бесшовным и ускоряет обработку заказов.

В здравоохранении и образовании также начинают активно использовать СБП, что позволяет клиентам оплачивать услуги медицинских учреждений или образовательные курсы без комиссии. Это особенно важно для частных клиник и учебных заведений, так как снижает нагрузку на бухгалтерию и упрощает оплату для клиентов.

Компании, предоставляющие услуги в сфере транспорта (такси, перевозки) и бытового обслуживания, используют СБП для обеспечения быстрой оплаты без дополнительных издержек. Это создает преимущество перед конкурентами, особенно среди городских сервисов, где скорость оплаты напрямую влияет на удовлетворенность покупателей.

«Система быстрых платежей представляет собой мощный инструмент для бизнеса, который позволяет ускорить финансовые операции, улучшить клиентский сервис и повысить конкурентоспособность. В сочетании с такими технологиями, как токенизация и искусственный интеллект, СБП станет важным элементом в развитии безналичных расчетов в России. Компания Paygine продолжит следить за развитием этого рынка и делиться актуальными исследованиями и рекомендациями по внедрению инновационных технологий», – отметил Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.