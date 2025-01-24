Paygine Пэй Энджин
Paygine — российская финтех-компания и процессинговый центр.Компания поставляет на рынок продукты по приему платежей, работает по BaaS-модели, и технически, юридически и финансово работает по принципу white label. Платежные ИТ-решения Paygine бесшовно используют крупнейшие банки страны, микрофинансовые и микрокредитные организации, маркетплейсы и агрегаторы, средний и малый бизнес в онлайне и офлайне.
Method — это платежный сервис, предназначенный для бизнеса, от компании Paygine. Используется для проведения безналичных платежей как офлайн, так и онлайн. На одной пэй-форме предлагает широкий выбор инструментов оплаты: карты банков, пэи, BNPL.
Paygine и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2014 1
|McKinsey & Company Int 250 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
|Прогноз 1652 1
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 175 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 2
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 144 2
|Тихонов Роман 12 4
|Журавлев Артем 5 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 450 1
|Biden Joe - Байден Джо 133 1
|Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
|Разумовский Алексей 4 1
|Тараповский Алексей 8 1
|Цухло Сергей 1 1
|Порошин Алексей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145072 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43354 1
|Украина 7621 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|Bloomberg 1295 1
|Известия ИД 630 1
|Cybersecurity Ventures 9 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
|РАН - Российская академия наук 1881 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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