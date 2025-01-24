Paygine — российская финтех-компания и процессинговый центр.Компания поставляет на рынок продукты по приему платежей, работает по BaaS-модели, и технически, юридически и финансово работает по принципу white label. Платежные ИТ-решения Paygine бесшовно используют крупнейшие банки страны, микрофинансовые и микрокредитные организации, маркетплейсы и агрегаторы, средний и малый бизнес в онлайне и офлайне.

Method — это платежный сервис, предназначенный для бизнеса, от компании Paygine. Используется для проведения безналичных платежей как офлайн, так и онлайн. На одной пэй-форме предлагает широкий выбор инструментов оплаты: карты банков, пэи, BNPL.





