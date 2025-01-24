Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168577
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25090
Персоны 71957
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Paygine Пэй Энджин


Paygine — российская финтех-компания и процессинговый центр.Компания поставляет на рынок продукты по приему платежей, работает по BaaS-модели, и технически, юридически и финансово работает по принципу white label. Платежные ИТ-решения Paygine  бесшовно используют крупнейшие банки страны, микрофинансовые и микрокредитные организации, маркетплейсы и агрегаторы, средний и малый бизнес в онлайне и офлайне.

Method —  это платежный сервис, предназначенный для бизнеса, от компании Paygine. Используется для проведения безналичных платежей как офлайн, так и онлайн. На одной пэй-форме предлагает широкий выбор инструментов оплаты: карты банков, пэи, BNPL.
 

 


24.01.2025 Киберугрозы в 2025 году: новые вызовы 1
17.12.2024 Paygine: количество кибератак на российский бизнес по итогам 2024 года выросло в четыре раза 1
03.12.2024 Китай блокирует платежи российских банков, попавших под новые американские санкции 1
28.11.2024 Экономика на паузе: как BNPL меняет поведение покупателей в условиях кризиса 1
26.11.2024 К 2030 г. доля безналичных операций может вырасти до 90%, что неизбежно повлияет на российскую экономику 1
22.11.2024 Объем переводов через систему быстрых платежей за последний год вырос на 40% 1
16.10.2024 Малые и средние банки получат поддержку от ЦБ для работы с цифровым рублем 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Paygine и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2014 1
McKinsey & Company Int 250 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Прогноз 1652 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Русский стандарт Банк 444 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 5 1
Фора Банк 56 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 16 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1218 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66516 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5080 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27667 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5033 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1442 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4498 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6710 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2222 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1923 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1015 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3179 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4244 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3835 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2312 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12686 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 824 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 648 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 773 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6174 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 603 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2801 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 144 2
Тихонов Роман 12 4
Журавлев Артем 5 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 450 1
Biden Joe - Байден Джо 133 1
Sullivan Jake - Салливан Джейк 4 1
Разумовский Алексей 4 1
Тараповский Алексей 8 1
Цухло Сергей 1 1
Порошин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145072 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43354 1
Украина 7621 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1261 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6159 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 881 1
Fashion industry - Индустрия моды 240 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6947 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6721 1
Blacklist - Чёрный список 622 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29222 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6142 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 1
Аудит - аудиторский услуги 2680 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1886 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 861 1
Инфляция 86 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Bloomberg 1295 1
Известия ИД 630 1
Cybersecurity Ventures 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 1
РАН - Российская академия наук 1881 1
День молодёжи - 27 июня 899 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще