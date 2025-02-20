Content AI ContentCapture
ContentCapture - универсальная IDP-платформа для интеллектуальной обработки информации предназначена для крупных компаний, которые в ежедневном режиме обрабатывают большой поток различных документов: бухгалтерских, финансовых, юридических. Она позволяет извлекать данные из электронных файлов, сканов, фотографий, вложений писем, обрабатывать их по определенным сценариям и направлять в необходимую информационную систему.
Content AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергачева Светлана 42 17
|Ян Давид 67 4
|Волков Иван 5 4
|Сажин Олег 9 3
|Арлазаров Владимир 231 2
|Веригин Илья 33 2
|Бочарова Елена 14 2
|Петухов Илья 8 2
|Терещенко Вадим 15 2
|Горюнов Виктор 8 2
|Мартынов Олег 3 2
|Мухин Василий 8 2
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Моргун Олег 8 1
|Васильев Павел 14 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Терещенко Елена 3 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Химий Иван 1 1
|Андреев Владимир 97 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Семшова Ирина 2 1
|Трубочев Алексей 32 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Греф Герман 422 1
|Глазков Александр 138 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 141 1
|Албычев Александр 151 1
|Федоров Алексей 118 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Леонов Алексей 79 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 225 1
|Белов Алексей 21 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Копысов Виталий 62 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
|Ведомости 1021 2
|RusProfile 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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