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Content AI ContentCapture


ContentCapture -  универсальная IDP-платформа для интеллектуальной обработки информации  предназначена для крупных компаний, которые в ежедневном режиме обрабатывают большой поток различных документов: бухгалтерских, финансовых, юридических. Она позволяет извлекать данные из электронных файлов, сканов, фотографий, вложений писем, обрабатывать их по определенным сценариям и направлять в необходимую информационную систему. 


20.02.2025 Выручка Content AI в 2024 г. превысила 1 млрд рублей 2
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО 1
03.09.2024 ECM-платформа Documino совместима с IDP-платформой ContentCapture 2
21.08.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с последней версией «Ред ОС» 2
26.07.2024 Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture 3
23.07.2024 Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха» 3
10.07.2024 Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО 2
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 2
02.05.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI 1
25.04.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux 2
28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision 1
06.02.2024 Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года 1
18.01.2024 Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО 1
17.01.2024 Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС 2
15.01.2024 Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader 1
05.01.2024 РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО 1
27.12.2023 Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader 1
27.11.2023 Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным 1
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» 2
20.07.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и ИИ-разработчик Content AI договорились о развитии технологического партнерства 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
17.07.2023 В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста  1
17.05.2023 Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
05.04.2023 Разработчик ИИ-решений Content AI будет развивать сотрудничество с интегратором «Юниксофт» 1
22.03.2023 Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1

Публикаций - 28, упоминаний - 40

Content AI и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ 77 27
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 7
Ростелеком 9746 7
8265 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 5
Beorg - Биорг 112 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 3
Directum - Директум 1100 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 3
Т1 Иннотех 178 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1204 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
Yandex - Яндекс 7418 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 2
Новые облачные технологии (НОТ) 450 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 2
Крок - Croc 1777 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1011 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 2
Kofax 54 2
Abbyy Украина 11 2
Dbrain - Дибрейн 25 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 2
Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 30 2
Softline - Софтлайн 2845 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Oracle Corporation 6707 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Dell EMC 5036 1
Navicon - Навикон 289 1
Код Безопасности 621 1
Konica Minolta 406 1
Газпром нефть 622 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 2
Газпром ПАО 1345 2
Россети Ленэнерго 1701 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
КНГК ИНПЗ - Ильский НПЗ им. А. А. Шамара - Ильский нефтеперерабатывающий завод 4 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Фора Банк 57 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 1
Федеральное казначейство России 1783 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 2
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 16
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 10
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 938 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10810 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2187 6
Электронный документ - Electronic document 1458 6
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 73 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3063 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 4
Оцифровка - Digitization 4570 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6701 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6283 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1996 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6730 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9221 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 217 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 18
Linux OS 10017 12
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2048 11
Abbyy FlexiCapture 163 9
Microsoft Windows 15722 7
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 6
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 5
IBM Datacap 8 5
Kofax Ascent Capture 12 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 952 3
ITFB Easydoc 19 3
Directum Ario 43 3
Beorg Smart Vision 34 3
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 706 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 2
Новые облачные технологии - МойОфис 789 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 2
Docker - Платформа распределённых приложений 339 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Smart Engines - Smart Document Engine 34 2
Abbyy Screenshot Reader 6 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 2
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 2
IBM DB2 371 1
Atlassian - Confluence 114 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Intel x86 - архитектура процессора 1864 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 319 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
Kaspersky OS 125 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
Syntellect Tessa 44 1
Дергачева Светлана 42 17
Ян Давид 67 4
Волков Иван 5 4
Сажин Олег 9 3
Арлазаров Владимир 231 2
Веригин Илья 33 2
Бочарова Елена 14 2
Петухов Илья 8 2
Терещенко Вадим 15 2
Горюнов Виктор 8 2
Мартынов Олег 3 2
Мухин Василий 8 2
Чернышенко Дмитрий 566 1
Моргун Олег 8 1
Васильев Павел 14 1
Федюкин Юрий 9 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Чеханков Кирилл 12 1
Терещенко Елена 3 1
Мишустин Михаил 683 1
Химий Иван 1 1
Андреев Владимир 97 1
Степанюк Михаил 68 1
Семшова Ирина 2 1
Трубочев Алексей 32 1
Шадаев Максут 1015 1
Греф Герман 422 1
Глазков Александр 138 1
Сергеев Сергей 138 1
Панченко Иван 141 1
Албычев Александр 151 1
Федоров Алексей 118 1
Качанов Олег 114 1
Мельникова Алиса 91 1
Леонов Алексей 79 1
Иванов Михаил 100 1
Шпак Василий 225 1
Белов Алексей 21 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Копысов Виталий 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 25
Германия - Федеративная Республика 12706 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 2
Украина 7627 2
Китай - Тайвань 4001 2
Япония 13304 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 2
Турция - Турецкая республика 2368 2
Кипр - Республика 559 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
Казахстан - Республика 5563 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Сингапур - Республика 1855 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Индия - Bharat 5469 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 20
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 8
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 168 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5994 4
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2199 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5040 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
Ведомости 1021 2
RusProfile 11 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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