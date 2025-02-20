ContentCapture - универсальная IDP-платформа для интеллектуальной обработки информации предназначена для крупных компаний, которые в ежедневном режиме обрабатывают большой поток различных документов: бухгалтерских, финансовых, юридических. Она позволяет извлекать данные из электронных файлов, сканов, фотографий, вложений писем, обрабатывать их по определенным сценариям и направлять в необходимую информационную систему.