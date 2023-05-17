Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО

Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО под номером 17598. Сообщение об этом сегодня появилось на сайте единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Разработчик платформы — Content AI, российский вендор, выпускающий решения по обработке информации с использованием технологий искусственного интеллекта.

ContentCapture — это российский аналог продукта ABBYY FlexiCapture, модифицированный специально для отечественного рынка с учетом потребностей российских пользователей. В основе платформы лежат признанные во всем мире технологии распознавания и интеллектуальной обработки документов. Решение позволяет ускорить и упростить любые процессы, связанные с документооборотом за счет высококачественного распознавания, классифицикации, извлечения данных из любых типов документов: отсканированных бумаг, фотографий, электронных документов, текстов писем и вложений.

«Бизнес нуждается в инструментах, позволяющих быстро и качественно обрабатывать информацию. Платформа ContentCapture способна стать ключевым элементом корпоративной инфраструктуры в организациях, которые управляют множеством бизнес-процессов и ежедневно принимают и генерируют большой поток данных, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Также ContentCapture идеально вписывается в стратегию цифровой трансформации. Собирая и анализируя информацию, платформа способствует ускорению транзакций, снижению затрат, повышению эффективности и оперативному принятию решений».

Включение ContentCapture в реестр отечественного ПО дает возможность различным ведомствам, компаниям из государственного сектора, образовательным учреждениям и архивам беспрепятственно использовать продукт в работе. С его помощью организации смогут в разы увеличить скорость и качество обработки информации, что в конечном итоге позволит быстрее реагировать на обращения граждан.

Content AI планирует развивать платформу ContentCapture, исходя из актуальных потребностей российского бизнеса. В следующих версиях предполагается расширение функциональности продукта для реализации новых пользовательских задач, которые постоянно возникают в процессе цифровой трансформации бизнеса и государственных структур. В числе приоритетных направлений – адаптация решения для упрощенной бесшовной интеграции с отечественным программным обеспечением на базе Linux.

ContentCapture – уже третий продукт компании Content AI, включенный в реестр российского ПО в 2023 г. Также в реестр входят многофункциональный редактор PDF-файлов ContentReader PDF, решение для создания корпоративного поискового портала Content AI Intelligent Search, OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine и электронные словари Lingvo by Content AI.

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ContentCapture — универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации из любых типов документов: отсканированных бумаг, фотографий, электронных документов, текстов писем и вложений. Решение распознает, классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их корректность и передает в корпоративные информационные системы. C ContentCapture можно ускорить и упростить любые процессы, связанные с документооборотом.

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных.