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Abbyy FlexiCapture


22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ 1
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 1
27.07.2021 «Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture 1
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy 1
01.12.2020 «Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
05.11.2020 ВТБ автоматизирует обработку документов федеральных органов исполнительной власти с помощью технологий ABBYY 1
18.08.2020 Модуль «ДОКНЕТ» помог ускорить ввод печатных документов в СЭД на 500% 1
23.06.2020 S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации 2
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1
24.03.2020 Группа компаний Abbyy показала двузначный рост доходов 1
14.01.2020 «Нижнекамскнефтехим» упростил работу с документами с помощью ABBYY FlexiCapture 2
09.01.2020 «Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок 2
16.12.2019 ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных на базе Abbyy Flexicapture 1
03.09.2019 Банк «Точка» внедрил технологии Abbyy для обработки обращений от госорганов 1
22.08.2019 FESCO автоматизировала обработку документации с помощью технологий Abbyy 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
08.08.2019 «Росбанк дом» усовершенствовал обработку клиентских документов с помощью Abbyy Flexicapture 2
10.07.2019 «Сбербанк Лизинг» многократно ускорил проверку договоров с помощью технологий Abbyy 1
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 3
11.01.2019 Интеллектуальная платформа Abbyy Flexicapture научилась понимать тексты на естественном языке 11
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
24.05.2018 «Хлебпром» пополняет электронный архив первичной бухгалтерской документации с помощью технологий Abbyy 4
26.04.2018 ВТБ улучшил обслуживание клиентов СМБ после внедрения Abbyy FlexiCapture 1
13.03.2018 «Техносерв» оптимизировал корпоративный документооборот с помощью универсальной платформы Abbyy FlexiCapture 3
25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture 4
31.10.2017 «Россельхозбанк» построил систему управления хранением документов 1
10.10.2017 «Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture 4
13.07.2017 Abbyy представила новую версию FlexiCapture на основе машинного обучения 6
23.06.2017 «Сокол-АТС» создало электронный архив на базе Docsvision 3
01.06.2017 «Промсвязьбанк» запускает сервис оплаты по фотографии счета 1
03.03.2017 «Норинга» разработала мобильное приложение по оптимизации доставки воды 1
28.02.2017 МИСиС автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов на базе Abbyy FlexiCapture 2
26.01.2017 PwC использует решения Abbyy для первичной обработки документов 2
12.01.2017 «Тюменский фанерный завод» сократил время на обработку и согласование счетов с помощью Abbyy FlexiCapture 5
23.12.2016 Решения компании «РДТех» вошли в Единый реестр отечественного ПО 1
17.10.2016 Abbyy внедрила FlexiCapture Engine и FineReader Engine в «Московском кредитном банке» 1
21.09.2016 «Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса» 1
14.09.2016 ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect 1
01.09.2016 «Триколор ТВ» модернизировал систему обработки клиентских документов с помощью решения Abbyy 1

Публикаций - 127, упоминаний - 315

Abbyy FlexiCapture упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 795 19
АйТи 752 8
SAP SE 3215 5
Microsoft Corporation 11095 5
Docsvision - ДоксВижн 774 4
Логика Бизнеса 141 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
IBM 3544 2
Blue Prism 11 2
CompanyMedia 111 2
OpenText 160 2
NICE Systems 41 2
UIPath 27 2
3748 2
TimelinePI 4 2
Seiko Epson Corporation 325 1
ЭвриТег - EveryTag 17 1
Dbrain 10 1
Everest Group 9 1
Deloitte - Делойт 186 1
ATAPY Software 2 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Google LLC 7154 1
Automation Anywhere 4 1
Abanking - Акоммерс 5 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 5 1
Юниксофт 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Alfresco Community 1 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Летограф - Letograf 63 1
Qisda BenQ 81 1
Directum - Директум 645 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Facebook 3766 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
GitHub 412 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Транснефть 159 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВТБ24 583 2
Точка 124 2
Сбербанк Лизинг 23 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 2
Открытие ФК 538 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Нижнекамскнефтехим 13 1
Allianz - Страховая компания 19 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Газпром - Востокгазпром 7 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Согласие СК 44 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
S7 Airlines 80 1
Альфа-Банк 1125 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
ONNX - The Open Neural Network Exchange 7 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
МФУ - Многофункциональное устройство 587 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Google Android 10751 6
Abbyy FineReader 97 5
Apple iOS 5742 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
OpenText Documentum 190 3
Логика Бизнеса - Логика ЭА 6 2
Abbyy Mobile Capture 4 2
Abbyy Mobile Web Capture 3 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
Abbyy Мониторинг 8 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Alfresco 114 2
Abbyy Lingvo 108 2
Camunda BPM 2 1
IBM Cognos BI 142 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Abbyy NeoML 4 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Abbyy Timeline 3 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
1С-КПД Докнет 1 1
Cognitive Passport 28 1
Abbyy Recognition Server 45 1
Abbyy Compreno 20 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 138 1
Летограф Ансамбль 2 1
Летограф Основа 9 1
Летограф Бонапарт 2 1
Apache HTTP Server 223 1
1С:Документооборот 78 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Apple iPad 3263 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Linux OS 4260 1
Apple macOS 926 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Java - Язык программирования 1177 1
Шушкин Дмитрий 92 5
Липич Григорий 48 5
Андреев Сергей 40 2
Лосев Сергей 43 2
Храмцовская Наталья 38 1
Бавина Анна 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Демидов Михаил 125 1
Пестерев Алексей 3 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Ян Давид 40 1
Мальцев Василий 1 1
Дементьева Светлана 4 1
Дмитриев Игорь 7 1
Боровой Сергей 1 1
Морозова Ольга 10 1
Глухарева Екатерина 1 1
Гурова Екатерина 1 1
Гольдштейн Константин 8 1
Клопотовский Андрей 2 1
Москалев Александр 2 1
Александрова Екатерина 1 1
Чулков Валерий 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
Россия - СФО - Новосибирск 1969 6
Япония 2788 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 5
Китай - Тайвань 591 4
Европа 3759 4
Казахстан - Республика 2632 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Украина 3372 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Кипр - Республика 247 2
Германия - Мюнхен 168 2
США - Калифорния 974 2
Северная Америка 1413 2
Испания - Королевство 1255 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
США - Милпитас 5 2
Россия - Владивосток 864 2
Специальный административный район Гонконг 550 2
Австралия - Австралийский Союз 1126 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
IDC - International Data Corporation 2720 3
CNews Analytics 1990 2
Fortune Global 500 161 1
Research and Markets 17 1
Forrester Research 386 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
Docflow 58 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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