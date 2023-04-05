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Abbyy FlexiCapture

Abbyy FlexiCapture

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.04.2023 Konica Minolta внедрила платформу FlexiCapture на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара

Для решения бухгалтерских задач на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовал проект по внедрению платформы FlexiCapture. Это позволило предприятию сократить сроки обработки документации от контрагентов. Ильский НПЗ им. А. А. Шамара (ООО «КНГК-ИНПЗ») ежегодно перерабатывает до 6,6 млн тонн нефти. В н
27.07.2021 «Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture

ументов, в том числе в условиях удаленной работы. Бумажные письма поступают в центры оцифровки «Почты». Сотрудники вскрывают конверты, наклеивают на письма штрих-коды и сканируют документы. Платформа Abbyy Flexicapture автоматически распознает текст письма и прилагаемых документов, извлекает ключевые поля для заполнения регистрационной карточки. Оцифрованная версия письма в формате pdf и ре
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture

также большую часть бумажных документов, которая предварительно передается на распознавание в Abbyy Flexiсapture. По результатам проекта удалось снизить нагрузку на бухгалтерию, увеличить скоро
23.06.2020 S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации

S7 Group, российская частная авиакомпания, внедрила платформу Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации. Решение Abbyy изв
14.01.2020 «Нижнекамскнефтехим» упростил работу с документами с помощью ABBYY FlexiCapture

автоматизировал обработку первичной бухгалтерской документации с помощью интеллектуальной платформы ABBYY FlexiCapture. Компания перестроила бизнес-процесс обработки счетов-фактур: теперь с пот
09.01.2020 «Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок

лиент быстро получает ответ. «Ренессанс кредит» пользуется решением Abbyy более трех лет. Платформа Abbyy FlexiCapture позволила «Ренессанс кредит» автоматизировать значимые этапы обработки кли
16.12.2019 ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных на базе Abbyy Flexicapture

рамках проведения цифровой трансформации банка и соответствует главной стратегической задаче – клиентоориентированности. Проект по автоматическому распознаванию паспортов реализован на базе платформы Abbyy Flexicapture и охватывает всю сеть банка, которая превышает 1,5 тыс. офисов. «Динамично развивающийся рынок ежедневно формирует тенденцию перехода от ручных операций к автоматизированным

08.08.2019 «Росбанк дом» усовершенствовал обработку клиентских документов с помощью Abbyy Flexicapture

«Росбанк дом» трансформировал обработку клиентских документов с универсальной платформой Abbyy Flexicapture. За счет внедрения интеллектуальной технологии оперативность распознавания
11.01.2019 Интеллектуальная платформа Abbyy Flexicapture научилась понимать тексты на естественном языке

Abbyy дополнила платформу Abbyy Flexicapture технологиями обработки естественного языка (Natural language proccessing,

24.05.2018 «Хлебпром» пополняет электронный архив первичной бухгалтерской документации с помощью технологий Abbyy

ль кондитерских изделий, продуктов здорового питания и деликатесов, внедрил универсальную платформу Abbyy FlexiCapture и электронный архив, чтобы автоматически пополнять его первичной документа
26.04.2018 ВТБ улучшил обслуживание клиентов СМБ после внедрения Abbyy FlexiCapture

а юридическому лицу в 2,5 раза быстрее после внедрения универсальной платформы Abbyy. Это позволило банку обслуживать на 25% больше клиентов малого бизнеса без увеличения штата сотрудников. Платформа Abbyy FlexiCapture позволяет автоматически определять типы документов, проводить проверку их наличия, извлекать необходимые данные и экспортировать информацию в банковские системы.  «Во многих

13.03.2018 «Техносерв» оптимизировал корпоративный документооборот с помощью универсальной платформы Abbyy FlexiCapture

ий системный интегратор, оптимизировал обработку данных первичной финансовой документации с помощью Abbyy FlexiCapture – универсальной платформы для интеллектуальной обработки данных. Платформа
25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture

овье. Это первая энергетическая компания в России, которая объединила на интеллектуальной платформе Abbyy FlexiCapture процессы бухгалтерского учета и финансового контроля. Теперь бухгалтеры МО
10.10.2017 «Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture

«Татэнергосбыт» внедрила в свой документооборот решение для автоматизированной обработки Abbyy FlexiCapture. Сотрудники «Татэнергосбыт» теперь могут быстрее ответить на любой запрос

13.07.2017 Abbyy представила новую версию FlexiCapture на основе машинного обучения

Abbyy анонсировала выпуск новой версии Abbyy FlexiCapture. Как рассказали CNews в компании, универсальная платформа для интеллектуал
28.02.2017 МИСиС автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов на базе Abbyy FlexiCapture

кампании 2016 г., сообщили CNews в Abbyy. Во время зимней сессии 2017 г. МИСиС использовал решение Abbyy FlexiCapture для обработки более 10 тыс. зачетных ведомостей. Программа распознает кажд
12.01.2017 «Тюменский фанерный завод» сократил время на обработку и согласование счетов с помощью Abbyy FlexiCapture

«Тюменский фанерный завод» выбрал решение на базе Abbyy FlexiCapture для автоматизации ввода счетов в ERP-систему («Галактика ERP»), их согласо
17.10.2016 Abbyy внедрила FlexiCapture Engine и FineReader Engine в «Московском кредитном банке»

е в IT-системе банка. Все это время клиент ждал пока освободится менеджер.Внедрение решения на базе Abbyy FlexiCapture Engine и Abbyy FineReader Engine, интегрированного с Oracle Siebel, позвол
01.07.2016 Abbyy FlexiCapture ускорил обработку данных участников акции «Тотальный Диктант»

иктант» в 2016 г. использовалась система, разработанная компанией «Атапи Софтвер» на основе решения Abbyy FlexiCapture, для точного и быстрого ввода данных об участниках (имя, фамилия или псевд
20.04.2016 «РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture

работы с первичными документами. Благодаря внедренной системе потокового ввода данных и документов Abbyy FlexiCapture время на обработку документов в «РН-Энерго» сократилось в 5 раз. Также при
20.04.2016 Мобильный оператор life:) наполняет электронный архив в 300 раз быстрее с помощью Abbyy FlexiCapture

Белорусский мобильный оператор life:) внедрил систему потокового ввода данных и документов Abbyy Flexicapture для наполнения электронного архива. Благодаря этому компании удалось в 300
28.03.2016 «Протек» сократил время приема товара с внедрением Abbyy FlexiCapture

мдистрибьютор ЦВ «Протек» завершил проект по внедрению системы потокового ввода данных и документов Abbyy FlexiCapture. Благодаря решению удалось сократить время приема партии товара с учетом о
20.01.2016 Huawei и Abbyy договорились о стратегическом партнерстве

ами. Среди первых результатов — настройка конфигурации системы потокового ввода данных и документов Abbyy FlexiCapture на серверах Huawei. С этим совместным решением корпоративные клиенты могут
02.12.2015 С внедрением Abbyy FlexiCapture банк «Открытие» сократил трудозатраты на обработку документов

Компания Abbyy объявила о внедрении системы Abbyy Flexicapture в банке «Открытие». Новое решение позволило банку реализовать проект по по
16.09.2015 «Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture

ржки бизнеса, при которой договоры страхования, заключенные в любой точке страны, с помощью системы Abbyy FlexiCapture отправляются на обработку в Федеральный операционный центр компании Росгос
16.06.2015 Иркутский национальный исследовательский технический университет внедрил Abbyy FlexiCapture

Иркутский национальный исследовательский технический университет использует Abbyy FlexiCapture, чтобы вносить данные из экзаменационных ведомостей в автоматическую инфор
28.04.2015 «Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy

пользование системы потокового сканирования, распознавания и первичной обработки документов на базе Abbyy FlexiCapture. Сегодня с помощью данного решения на ММК обрабатывается более 100 тыс. до
05.02.2015 Новая версия Abbyy FlexiCapture поможет сократить издержки при работе с документами

ки документов и повысить качество вводимых данных, сообщили CNews в Abbyy. По словам разработчиков, Abbyy FlexiCapture востребована в организациях различных отраслей: банковской, страховой, эне
17.11.2014 «Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture

управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfr
22.05.2014 «Автомир» оптимизировал работу бухгалтерии с помощью Abbyy FlexiCapture

ГК «Автомир» внедрила систему потокового ввода Abbyy FlexiCapture и вынесла обработку финансовых и бухгалтерских документов в «Общий центр о
17.04.2014 «Атапи Софтвер» автоматизировала ввод анкетных данных для «Новэкс»

Компания «Атапи Софтвер» завершила проект по внедрению системы Abbyy FlexiCapture в компании «Новэкс», розничной сети товаров для дома в Сибирском федеральн
02.04.2014 «МРСК Сибири» сократила затраты на обработку документов с помощью Abbyy FlexiCapture

Компания «МРСК Сибири» внедрила систему потокового ввода Abbyy FlexiCapture. Благодаря этому удалось оптимизировать рабочее время сотрудников и ускори
17.03.2014 «Райффайзенбанк» сократил расходы на обработку платежных документов с помощью Abbyy FlexiCapture

ового ввода данных, и теперь все платежные документы на бумажных носителях обрабатываются с помощью Abbyy FlexiCapture. Кроме того, в рамках проекта по оптимизации операционных затрат ряд опера
18.02.2014 МФЮА использует Abbyy FlexiCapture для обработки анкет и договоров

Московская финансово-юридическая академия (МФЮА) с помощью Abbyy FlexiCapture оптимизировала обработку анкет и опросных листов, а также бухгалтерских до
09.12.2013 Сеть лабораторий KDL автоматизировала обработку медицинских бланков с помощью решения Abbyy

Компания Abbyy сообщила о том, что с помощью Abbyy FlexiCapture в сети коммерческих лабораторий KDL полностью автоматизирован процесс обра
30.10.2013 «Э.ОН Россия» автоматизировала обработку финансовых документов с помощью решения Abbyy

сийской энергетической компании «Э.ОН Россия». Программный комплекс для потокового ввода документов Abbyy FlexiCapture позволил автоматизировать и централизовать обработку бумажных документов.

15.10.2013 «Альфа-Банк» оптимизировал взаимодействие с партнерами с помощью Abbyy

Компания Abbyy сообщила о внедрении решения на основе Abbyy FlexiCapture в «Альфа-Банке» и компаниях-партнерах, в которых также можно оформить кред
06.08.2013 Банк ВТБ внедрил ABBYY FlexiCapture

илиалов банка. Решение В качестве решения была выбрана система потокового ввода данных и документов ABBYY FlexiCapture. В настоящее время используется во всех трех ЦОП банка ВТБ. Станциями скан
11.07.2013 Технологии Abbyy помогли обработать результаты единого национального тестирования в Казахстане

дного единого национального тестирования в Казахстане – аналога ЕГЭ в России. Решение на базе Abbyy FlexiCapture Engine внедрено в 154 филиалах Национального центра тестирования Казахстана, и з
27.05.2013 НПФ «Сбербанка» внедрил систему обработки договоров ОПС с помощью Abbyy FlexiCapture

НПФ «Сбербанка» и компания Abbyy объявили о внедрении решения Abbyy FlexiCapture в систему автоматизированного потокового сканирования и верификации докуме

Публикаций - 178, упоминаний - 305

Abbyy FlexiCapture и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 139
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 45
9594 27
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 21
Directum - Директум 1268 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Oracle Corporation 7074 11
АйТи 1519 11
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 11
Microsoft Corporation 25775 11
SAP SE 5601 10
Ростелеком 10948 9
Dell EMC 5180 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
Kofax 61 7
Alfresco Software 156 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Beorg - Биорг 130 6
Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
OpenText 238 5
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 4
Fujitsu 2105 4
UIPath 119 4
Т1 Иннотех 213 4
Dbrain - Дибрейн 30 4
HP Inc. 5883 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
Крок - Croc 1964 3
Konica Minolta 423 3
Canon 1439 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Альфа-Банк 1979 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Транснефть 335 8
Газпром нефть 725 7
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Газпром - Востокгазпром 10 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Согласие СК - Согласие-Вита 47 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 3
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Национальный центр тестирования Республики Казахстан 1 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Правительство Канады 51 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 72
Оцифровка - Digitization 5185 64
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
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