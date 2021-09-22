Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Abbyy FlexiCapture
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 127, упоминаний - 315
Abbyy FlexiCapture упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шушкин Дмитрий 92 5
|Липич Григорий 48 5
|Андреев Сергей 40 2
|Лосев Сергей 43 2
|Храмцовская Наталья 38 1
|Бавина Анна 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Демидов Михаил 125 1
|Пестерев Алексей 3 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Ян Давид 40 1
|Мальцев Василий 1 1
|Дементьева Светлана 4 1
|Дмитриев Игорь 7 1
|Боровой Сергей 1 1
|Морозова Ольга 10 1
|Глухарева Екатерина 1 1
|Гурова Екатерина 1 1
|Гольдштейн Константин 8 1
|Клопотовский Андрей 2 1
|Москалев Александр 2 1
|Александрова Екатерина 1 1
|Чулков Валерий 24 1
|IDC - International Data Corporation 2720 3
|CNews Analytics 1990 2
|Fortune Global 500 161 1
|Research and Markets 17 1
|Forrester Research 386 1
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
|ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru