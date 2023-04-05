Konica Minolta внедрила платформу FlexiCapture на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара Для решения бухгалтерских задач на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовал проект по внедрению платформы FlexiCapture. Это позволило предприятию сократить сроки обработки документации от контрагентов. Ильский НПЗ им. А. А. Шамара (ООО «КНГК-ИНПЗ») ежегодно перерабатывает до 6,6 млн тонн нефти. В н

«Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture ументов, в том числе в условиях удаленной работы. Бумажные письма поступают в центры оцифровки «Почты». Сотрудники вскрывают конверты, наклеивают на письма штрих-коды и сканируют документы. Платформа Abbyy Flexicapture автоматически распознает текст письма и прилагаемых документов, извлекает ключевые поля для заполнения регистрационной карточки. Оцифрованная версия письма в формате pdf и ре

IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture также большую часть бумажных документов, которая предварительно передается на распознавание в Abbyy Flexiсapture. По результатам проекта удалось снизить нагрузку на бухгалтерию, увеличить скоро

S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации S7 Group, российская частная авиакомпания, внедрила платформу Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации. Решение Abbyy изв

«Нижнекамскнефтехим» упростил работу с документами с помощью ABBYY FlexiCapture автоматизировал обработку первичной бухгалтерской документации с помощью интеллектуальной платформы ABBYY FlexiCapture. Компания перестроила бизнес-процесс обработки счетов-фактур: теперь с пот

«Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок лиент быстро получает ответ. «Ренессанс кредит» пользуется решением Abbyy более трех лет. Платформа Abbyy FlexiCapture позволила «Ренессанс кредит» автоматизировать значимые этапы обработки кли

ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных на базе Abbyy Flexicapture рамках проведения цифровой трансформации банка и соответствует главной стратегической задаче – клиентоориентированности. Проект по автоматическому распознаванию паспортов реализован на базе платформы Abbyy Flexicapture и охватывает всю сеть банка, которая превышает 1,5 тыс. офисов. «Динамично развивающийся рынок ежедневно формирует тенденцию перехода от ручных операций к автоматизированным

«Росбанк дом» усовершенствовал обработку клиентских документов с помощью Abbyy Flexicapture «Росбанк дом» трансформировал обработку клиентских документов с универсальной платформой Abbyy Flexicapture. За счет внедрения интеллектуальной технологии оперативность распознавания

Интеллектуальная платформа Abbyy Flexicapture научилась понимать тексты на естественном языке Abbyy дополнила платформу Abbyy Flexicapture технологиями обработки естественного языка (Natural language proccessing,

«Хлебпром» пополняет электронный архив первичной бухгалтерской документации с помощью технологий Abbyy ль кондитерских изделий, продуктов здорового питания и деликатесов, внедрил универсальную платформу Abbyy FlexiCapture и электронный архив, чтобы автоматически пополнять его первичной документа

ВТБ улучшил обслуживание клиентов СМБ после внедрения Abbyy FlexiCapture а юридическому лицу в 2,5 раза быстрее после внедрения универсальной платформы Abbyy. Это позволило банку обслуживать на 25% больше клиентов малого бизнеса без увеличения штата сотрудников. Платформа Abbyy FlexiCapture позволяет автоматически определять типы документов, проводить проверку их наличия, извлекать необходимые данные и экспортировать информацию в банковские системы. «Во многих

«Техносерв» оптимизировал корпоративный документооборот с помощью универсальной платформы Abbyy FlexiCapture ий системный интегратор, оптимизировал обработку данных первичной финансовой документации с помощью Abbyy FlexiCapture – универсальной платформы для интеллектуальной обработки данных. Платформа

МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture овье. Это первая энергетическая компания в России, которая объединила на интеллектуальной платформе Abbyy FlexiCapture процессы бухгалтерского учета и финансового контроля. Теперь бухгалтеры МО

«Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture «Татэнергосбыт» внедрила в свой документооборот решение для автоматизированной обработки Abbyy FlexiCapture. Сотрудники «Татэнергосбыт» теперь могут быстрее ответить на любой запрос

Abbyy представила новую версию FlexiCapture на основе машинного обучения Abbyy анонсировала выпуск новой версии Abbyy FlexiCapture. Как рассказали CNews в компании, универсальная платформа для интеллектуал

МИСиС автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов на базе Abbyy FlexiCapture кампании 2016 г., сообщили CNews в Abbyy. Во время зимней сессии 2017 г. МИСиС использовал решение Abbyy FlexiCapture для обработки более 10 тыс. зачетных ведомостей. Программа распознает кажд

«Тюменский фанерный завод» сократил время на обработку и согласование счетов с помощью Abbyy FlexiCapture «Тюменский фанерный завод» выбрал решение на базе Abbyy FlexiCapture для автоматизации ввода счетов в ERP-систему («Галактика ERP»), их согласо

Abbyy внедрила FlexiCapture Engine и FineReader Engine в «Московском кредитном банке» е в IT-системе банка. Все это время клиент ждал пока освободится менеджер.Внедрение решения на базе Abbyy FlexiCapture Engine и Abbyy FineReader Engine, интегрированного с Oracle Siebel, позвол

Abbyy FlexiCapture ускорил обработку данных участников акции «Тотальный Диктант» иктант» в 2016 г. использовалась система, разработанная компанией «Атапи Софтвер» на основе решения Abbyy FlexiCapture, для точного и быстрого ввода данных об участниках (имя, фамилия или псевд

«РН-Энерго» ускорил обработку первичных документов с внедрением Abbyy FlexiCapture работы с первичными документами. Благодаря внедренной системе потокового ввода данных и документов Abbyy FlexiCapture время на обработку документов в «РН-Энерго» сократилось в 5 раз. Также при

Мобильный оператор life:) наполняет электронный архив в 300 раз быстрее с помощью Abbyy FlexiCapture Белорусский мобильный оператор life:) внедрил систему потокового ввода данных и документов Abbyy Flexicapture для наполнения электронного архива. Благодаря этому компании удалось в 300

«Протек» сократил время приема товара с внедрением Abbyy FlexiCapture мдистрибьютор ЦВ «Протек» завершил проект по внедрению системы потокового ввода данных и документов Abbyy FlexiCapture. Благодаря решению удалось сократить время приема партии товара с учетом о

Huawei и Abbyy договорились о стратегическом партнерстве ами. Среди первых результатов — настройка конфигурации системы потокового ввода данных и документов Abbyy FlexiCapture на серверах Huawei. С этим совместным решением корпоративные клиенты могут

С внедрением Abbyy FlexiCapture банк «Открытие» сократил трудозатраты на обработку документов Компания Abbyy объявила о внедрении системы Abbyy Flexicapture в банке «Открытие». Новое решение позволило банку реализовать проект по по

«Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture ржки бизнеса, при которой договоры страхования, заключенные в любой точке страны, с помощью системы Abbyy FlexiCapture отправляются на обработку в Федеральный операционный центр компании Росгос

Иркутский национальный исследовательский технический университет внедрил Abbyy FlexiCapture Иркутский национальный исследовательский технический университет использует Abbyy FlexiCapture, чтобы вносить данные из экзаменационных ведомостей в автоматическую инфор

«Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy пользование системы потокового сканирования, распознавания и первичной обработки документов на базе Abbyy FlexiCapture. Сегодня с помощью данного решения на ММК обрабатывается более 100 тыс. до

Новая версия Abbyy FlexiCapture поможет сократить издержки при работе с документами ки документов и повысить качество вводимых данных, сообщили CNews в Abbyy. По словам разработчиков, Abbyy FlexiCapture востребована в организациях различных отраслей: банковской, страховой, эне

«Логика СЭД» на платформе Alfresco интегрируется с Abbyy FlexiCapture управления корпоративным контентом (ECM), интегрирует систему «Логика СЭД» на платформе Alfresco с Abbyy FlexiCapture. Об этом CNews сообщили в «Логике бизнеса». «Логика СЭД» на платформе Alfr

«Автомир» оптимизировал работу бухгалтерии с помощью Abbyy FlexiCapture ГК «Автомир» внедрила систему потокового ввода Abbyy FlexiCapture и вынесла обработку финансовых и бухгалтерских документов в «Общий центр о

«Атапи Софтвер» автоматизировала ввод анкетных данных для «Новэкс» Компания «Атапи Софтвер» завершила проект по внедрению системы Abbyy FlexiCapture в компании «Новэкс», розничной сети товаров для дома в Сибирском федеральн

«МРСК Сибири» сократила затраты на обработку документов с помощью Abbyy FlexiCapture Компания «МРСК Сибири» внедрила систему потокового ввода Abbyy FlexiCapture. Благодаря этому удалось оптимизировать рабочее время сотрудников и ускори

«Райффайзенбанк» сократил расходы на обработку платежных документов с помощью Abbyy FlexiCapture ового ввода данных, и теперь все платежные документы на бумажных носителях обрабатываются с помощью Abbyy FlexiCapture. Кроме того, в рамках проекта по оптимизации операционных затрат ряд опера

МФЮА использует Abbyy FlexiCapture для обработки анкет и договоров Московская финансово-юридическая академия (МФЮА) с помощью Abbyy FlexiCapture оптимизировала обработку анкет и опросных листов, а также бухгалтерских до

Сеть лабораторий KDL автоматизировала обработку медицинских бланков с помощью решения Abbyy Компания Abbyy сообщила о том, что с помощью Abbyy FlexiCapture в сети коммерческих лабораторий KDL полностью автоматизирован процесс обра

«Э.ОН Россия» автоматизировала обработку финансовых документов с помощью решения Abbyy сийской энергетической компании «Э.ОН Россия». Программный комплекс для потокового ввода документов Abbyy FlexiCapture позволил автоматизировать и централизовать обработку бумажных документов.

«Альфа-Банк» оптимизировал взаимодействие с партнерами с помощью Abbyy Компания Abbyy сообщила о внедрении решения на основе Abbyy FlexiCapture в «Альфа-Банке» и компаниях-партнерах, в которых также можно оформить кред

Банк ВТБ внедрил ABBYY FlexiCapture илиалов банка. Решение В качестве решения была выбрана система потокового ввода данных и документов ABBYY FlexiCapture. В настоящее время используется во всех трех ЦОП банка ВТБ. Станциями скан

Технологии Abbyy помогли обработать результаты единого национального тестирования в Казахстане дного единого национального тестирования в Казахстане – аналога ЕГЭ в России. Решение на базе Abbyy FlexiCapture Engine внедрено в 154 филиалах Национального центра тестирования Казахстана, и з