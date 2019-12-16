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ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных на базе Abbyy Flexicapture

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Банк ВТБ применил новую технологию автоматического распознавания и ввода паспортных данных при обслуживании физических лиц.

Технология позволяет совместить процесс сканирования документа, его автоматического распознавания и заполнения клиентских данных в учетных системах банка. Таким образом, время обслуживания клиента удалось сократить в среднем на 1,5 минуты. Инициатива была разработана в рамках проведения цифровой трансформации банка и соответствует главной стратегической задаче – клиентоориентированности.

Проект по автоматическому распознаванию паспортов реализован на базе платформы Abbyy Flexicapture и охватывает всю сеть банка, которая превышает 1,5 тыс. офисов.

«Динамично развивающийся рынок ежедневно формирует тенденцию перехода от ручных операций к автоматизированным процессам. В эпоху цифровизации и роботизации в сфере банковского обслуживания внедренная технология – важный шаг к сокращению трудозатрат и улучшению обслуживания. ВТБ стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории – в течение трех лет мы намерены перевести 100% сервисов для физических лиц в онлайн-каналы», – сказал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

Автоматизированный процесс распознавания паспортных данных позволит избежать ошибок при вводе данных вручную, повысить лояльность клиентов за счет улучшения качества и скорости обслуживания и оптимизировать банковские процессы.



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