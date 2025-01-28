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Чулков Валерий



28.01.2025 Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» 1
25.11.2024 F.A.C.C.T. и R-Vision расширяют технологическое партнерство 1
31.10.2024 Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ 1
20.05.2024 R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод» 1
06.12.2023 R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP 1
10.05.2023 R-Vision представила новую версию платформы анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP 1
01.12.2022 R-Vision выпустила платформу R-Vision TIP версии 2.20 1
21.04.2022 R-Vision выпустила новую версию платформы анализа информации об угрозах R‑Vision TIP 1
17.01.2020 ВТБ запустил видеобанкоматы 1
16.12.2019 ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных на базе Abbyy Flexicapture 1
11.11.2019 ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» услугу бесплатного снятия наличных 1
10.07.2019 ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации 1
17.06.2019 ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией 1
10.04.2019 ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза 1
05.03.2019 ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу 1
27.06.2018 ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников 1
15.03.2018 ВТБ сэкономил более 1 млрд рублей за счет внедрения электронного архива 1
21.12.2017 Розничный бизнес ВТБ объединяет функционал банкоматов и интернет-банка 1
21.11.2017 ВТБ увеличит долю выпущенных бесконтактных карт в 4 раза 3
11.04.2017 Во всех банкоматах ВТБ24 теперь можно пополнить карты «Почта Банка» 1
31.03.2017 ВТБ24 оборудует свои офисы платежными терминалами-трансформерами 1
03.08.2016 ВТБ24 повысил уровень защиты от мошеннических угроз 1
23.06.2016 ВТБ24 представил устройство, заменяющее работу банковских касс 1
22.06.2016 ВТБ24 начал прием карт «Мир» в своих банкоматах 1
24.12.2015 ВТБ24 начал принимать карты «Мир» для оплаты железнодорожных билетов 1
27.07.2015 «МультиКарта» создала систему управления терминальной сетью для ВТБ24 1
27.03.2015 ВТБ24 подключился к НСПК 1
25.03.2015 ВТБ24 и платежная система JCB договорились о сотрудничестве 1
23.03.2015 «Мультикарта» признана национально значимой платежной системой 1
22.09.2014 ВТБ24 и «Газпромбанк» объединили свои банкоматные сети 1
15.09.2014 В Москве состоится Плас-форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2014» 1
16.05.2014 Группа ВТБ и ОРС объединяют банкоматные сети 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Чулков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 154 7
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 17
ВТБ - ВТБ24 665 14
НСПК - Национальная система платежных карт 813 4
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Альфа-Банк 1771 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
JCB International 144 1
РЖД Москва - Ярославский вокзал 7 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Афимолл ТРЦ 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОРС - Объединённая расчетная система 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Bank of Israel - Центральный банк Государства Израиль 6 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2195 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 590 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11958 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12532 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2192 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12619 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13423 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15732 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11373 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 717 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1273 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1417 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3421 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 589 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1057 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3791 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12754 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 1
Оцифровка - Digitization 4547 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6049 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 6
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
ВТБ P.R.I.S.M - расчеты с платежной системой Банка России 2 1
ВТБ АТМ банкоматы 8 1
Apple Pay 490 1
Samsung Pay 292 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 95 1
VolgaBlob Smart Monitor 7 1
Kaspersky Security Network - KSN 91 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
NCR SelfServ Checkout 11 1
Комлев Владимир 35 2
Киричек Алексей 66 1
Дергунова Ольга 119 1
Маркарянц Мигель 9 1
Смирнов Олег 15 1
Свириденко Кирилл 40 1
Дарёшин Максим 13 1
Закрепин Евгений 60 1
Мохначева Елена 7 1
Корнетов Игорь 9 1
Аристархов Юрий 7 1
Демиденко Владимир 5 1
Machado Leonor - Мачадо Леонор 1 1
Воробьева Елена 3 1
Белоусов Михаил 4 1
Маликова Регина 4 1
Сумакова Наталья 2 1
Задорнов Михаил 29 1
Saringulyan Djanna - Сарингулян Джанна 1 1
Хоткин Константин 4 1
Филимоненко Мария 1 1
Брагинский Олег 1 1
Мендельсон Ирит 2 1
Ипатов Александр 1 1
Ланской Даниил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 1
Израиль 2731 1
Япония 13289 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6134 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6706 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6950 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 2
Энергетика - Energy - Energetically 5088 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Экономический эффект 1067 1
НКО - Некоммерческая организация 502 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5978 1
Паспорт - Паспортные данные 2513 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16310 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 313 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6920 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4149 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1287 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4479 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
ПЛАС-Форум 14 1
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