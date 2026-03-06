РОСИНКАС - Российское объединение инкассации

Объединение «РОСИНКАС» является специализированным перевозчиком наличных денежных средств и ценностей, занимает первое место в стране по объему перевозимой национальной валюты. Сеть компании включает более 270 точек присутствия и охватывает все регионы Российской Федерации, что позволяет оказывать услуги тысячам отделений банков и сотням тысяч торгово- сервисных предприятий на всей территории страны.