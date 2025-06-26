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Индексная книга (каталог) CNews*
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Финансовый сектор Инкассация


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Сбербанк внедряет мультиагентные ИИ-системы в инкассацию 1
25.06.2024 ПСБ внедрил автоматизированную систему инкассации 1
01.02.2022 Как искусственный интеллект и оптимизация помогают управлять наличными 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
18.11.2021 Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 1
18.06.2021 Райффайзенбанк объединил онлайн-оплату и наличные в единый платежный сервис для корпоративных клиентов Raif Pay 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных 1
12.05.2021 Не ритейлом единым: 8 новых сфер применения ТСД 1
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики

 1
02.04.2021 Банк «Открытие» улучшил функциональность интернет-банка для предпринимателей 1
15.12.2020 Moniron Cash Connect получила премию CNews «Инновация года» 1
15.12.2020 Как устроена система онлайн-инкассации 1
27.03.2019 Промсвязьбанк запустил сервис «Электронный инкассатор» для СМБ 1
22.06.2018 «Почте России» запретили увольнять сотрудников и сокращать отделения 1
23.01.2017 BSS представила «Электронный офис»: новый продукт для систем ДБО юридических лиц 1
23.07.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился банк «Русский Финансовый Альянс» 1
27.11.2014 «Волго-Вятский банк Сбербанка» оптимизировал электронный документооборот для корпоративных клиентов 1
07.11.2014 Банк «Возрождение» запустил услугу «Инкассация Lite» 1
15.09.2014 В Москве состоится Плас-форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2014» 1
03.07.2014 В Москве пройдет Плас-форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2014» 1
07.05.2014 МТС отмечает рост количества SIM-карт, задействованных в системах безопасности Волгограда 1
29.04.2014 «Атол» представила мобильное решение для мелкорозничной торговли 1
11.04.2014 «Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер» 1
13.11.2013 «Банк24.ру» начал прием заявок на инкассацию через свой сайт 1
31.10.2012 МТС представила телематические решения на основе ГЛОНАСС 1
16.03.2012 Российские банки внедряют технологию, отбирающую «хлеб» у инкассаторов 1
19.12.2011 «Сбербанк» расширил перечень услуг для корпоративных клиентов 1
29.11.2011 «ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР 1
07.11.2011 Custis разработала систему «Розничный магазин Lite» для торговой сети O'Stin 1
07.12.2010 МТС представила автоматизированную систему мониторинга транспортных средств инкассации 1
27.05.2010 «АМТ банк» оптимизирует работу с заемщиками на базе технологий ЦФТ 1
01.04.2010 SoftCase и Coinstar Eurasia объединились для создания банковских терминалов и инкассационных сейфов 1
17.10.2006 В Москве установлен первый паркомат 1
24.05.2006 "Инверсия" внедрила в "Альфа-Банке" "Кассовый узел" 1
19.05.2006 В "Альфа-Банке" ввели в эксплуатацию "Кассовый узел" 1
29.07.2004 "Дженерал Консалтинг" внедрила "1С" в супермаркете бытовых товаров 1
20.01.2004 R-Style Softlab автоматизирует операции с учтенными векселями 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:

Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 3
ESG - Enterprise Strategy Group 245 3
МегаФон 9366 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 466 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 553 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 286 2
UIPath 106 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
Газинформсервис - ГИС 321 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Инверсия - Инверсия НПФ 145 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 77 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 2
Yandex - Яндекс 7838 1
Microsoft Corporation 24901 1
8538 1
Корус Консалтинг ГК 1268 1
Telegram Group 2262 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 664 1
Honeywell 287 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 183 1
Zebra Technologies 145 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Штрих-М НТЦ 61 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 172 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 157 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 729 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7728 5
Альфа-Банк 1803 4
РЖД - Российские железные дороги 1946 2
Почта России ПАО 2175 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 2
ГПБ - Газпромбанк 1112 2
НСПК - Национальная система платежных карт 861 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1264 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 488 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 525 2
Транснефть 313 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 262 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 10 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 103 1
Яндекс.Доставка 83 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 135 1
Банк24.ру 60 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Wheely Technologies - Вили - сервис для заказа премиальных авто с водителями 11 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 1
Белый Ветер 356 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
РФА АКБ - Русский Финансовый Альянс 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5000 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3139 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 2
МИК - Московский инновационный кластер 149 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2993 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 124 1
Bank of Israel - Центральный банк Государства Израиль 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5598 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 4 1
МВД РФ - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10780 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2392 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24817 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2226 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4536 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12463 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11952 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4686 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5183 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1455 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 517 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3509 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2653 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12414 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5396 4
Маркировка - Marking 1132 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26171 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5575 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12441 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2249 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13934 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24994 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14069 3
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 583 3
Google Android 14339 6
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 5
Apple iOS 8002 4
Microsoft Windows 15980 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2812 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 2
1С:ERP Управление предприятием 629 2
НКТ - Р7-Офис 421 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 2
1С:Корпорация 49 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 466 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 2
МТС Мобильные сотрудники 114 2
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 2
IBM Public Cloud 26 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 2
Linux OS 10306 1
Google Play - Google Store - Android Market 3361 1
Apple - App Store 2945 1
Microsoft Windows XP 2410 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 1
Oracle Java - язык программирования 3172 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 724 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 409 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 799 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Apple Face ID 225 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 430 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Барсуков Сергей 31 5
Натрусов Артем 295 2
Шадаев Максут 1061 2
Чаркин Евгений 299 2
Паршин Максим 320 2
Королев Андрей 12 2
Бадалов Андрей 65 2
Ушаков Анатолий 42 2
Шпак Василий 244 2
Агапкин Алексей 39 2
Дарёшин Максим 13 2
Подобайло Николай 16 2
Козак Николай 177 2
Мацыгин Юрий 48 2
Соловьев Сергей 71 2
Костин Сергей 36 2
Казарин Станислав 175 2
Смирнова Татьяна 33 2
Носенко Артем 30 2
Урусов Виктор 131 2
Врацкий Андрей 145 2
Тутаев Михаил 53 2
Касаев Сергей 27 2
Скиба Владимир 42 2
Романов Кирилл 31 2
Лазарев Илья 27 2
Матвиенко Нина 28 2
Барилкин Виктор 29 2
Гваришвили Владимир 27 2
Виноградов Артём 28 2
Синельников Александр 27 2
Мингова Валерия 27 2
Тавадзе Марина 28 2
Данилов Михаил 31 2
Спиридонов Иван 26 2
Аксаков Анатолий 155 1
Никифоров Николай 1136 1
Чулков Валерий 32 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17956 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 4
Европа 24416 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 2
Земля - планета Солнечной системы 10481 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17560 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Япония 13387 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7791 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4105 1
Америка Южная 860 1
Израиль 2756 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1064 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 785 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1564 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1534 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1626 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1182 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 295 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19392 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1293 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5200 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6580 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16801 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10250 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4263 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6895 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6317 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 597 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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