Индексная книга CNews*
Google Android 9 Android Pie
Публикаций - 216, упоминаний - 268
Google Android 9 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 20
|91Mobiles 1695 8
|GSM Arena 66 7
|Android Authority 38 5
|GizmoChina 97 4
|DxOMark - Издание 36 4
|TENAA 18 4
|The Verge - Издание 500 3
|КиноПоиск - портал о кино 161 3
|Reddit 243 2
|9to5Google 44 2
|SlashGear 134 2
|PhoneArena 71 2
|Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
|NokiaPowerUser 13 1
|BleepingComputer - Издание 200 1
|CNX Software 9 1
|Mobiltelefon 4 1
|OnLeaks 17 1
|Jiemian 4 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 15 1
|Android Headline 8 1
|TrendingLeaks 1 1
|SamMobile 46 1
|SlashLeaks 10 1
|Gizmodo 120 1
|Digital Trends - Издание 31 1
|GizChina - Издание 52 1
|ITHome 20 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 5
|IDC - International Data Corporation 4849 1
|Gartner - Гартнер 3474 1
|Google Threat Analysis Group 9 1
|PCMark 106 1
|Counterpoint Research 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.