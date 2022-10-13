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Google Android 9 Android Pie

Google Android 9 - Android Pie


13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
24.06.2022 Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео 1
22.03.2022 МТС представила новую кассу для работы с СБП 1
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
09.01.2022 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов 2
23.12.2021 Samsung распрощается с Android и перейдет на никому не известную ОС 1
22.12.2021 РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM 2
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
02.08.2021 Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики

 1
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
16.02.2021 В Android 12 больше не будет привычного дизайна. Google откажется от Material Design 2
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 1
17.08.2020 Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM 1
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 1
05.06.2020 Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном. Цена. Фото 1
28.05.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Цена 1
21.05.2020 INOI выпустил безрамочный смартфон с качественным экраном за 4990 рублей 1
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
16.04.2020 Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России 1
14.04.2020 Lenovo готовит антикризисный смартфон со съемным аккумулятором, чтобы побороться с Xiaomi 1
09.04.2020 Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео 1
25.03.2020 Читай и пиши снова и снова 1
04.03.2020 «Почта» и «Облако» Mail.ru запустили вход по QR-коду 1
28.02.2020 HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1
11.02.2020 Ошибка в Android позволяет воровать данные через Bluetooth 1
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» 1
04.02.2020 Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020 1

Публикаций - 216, упоминаний - 268

Google Android 9 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10932 77
Xiaomi 1292 76
Samsung Electronics 9723 68
Huawei 3500 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 30
Qualcomm Technologies 1700 30
Apple Inc 11184 29
BBK OPPO Electronics 324 25
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 22
HMD Global - Nokia 130 21
MediaTek 445 18
Sony 6481 14
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 215 13
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 241 13
Lenovo Motorola 3503 11
Yandex - Яндекс 5661 9
Meta Platforms - Facebook 4337 9
Microsoft Corporation 23484 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 8
Lenovo Group 2168 8
LG Electronics 3538 7
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 57 7
Twitter 2696 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 349 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 6
ZTE Corporation 721 6
Meizu Technology 157 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 5
Intel Corporation 11664 5
BBK Electronics Corp 280 5
123 солюшнс 619 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 359 4
Samsung - Harman - JBL 197 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 809 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 4
TP-Link 190 4
VK - Mail.ru Group 3198 3
AMD - Advanced Micro Devices 3860 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 11
Carl Zeiss 299 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 7
TÜV Rheinland Group 94 6
Градиент 82 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 5
Почта России ПАО 1988 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 4
Связной ГК 1335 4
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 3
РЖД - Российские железные дороги 1619 3
AliExpress 380 3
Hyundai Motor 339 3
AliExpress Tmall 73 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 2
Евросеть 1399 2
Asahi Glass 42 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 2
Bayer AG - Байер 80 1
Honda Motor Company 229 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Porsche - Порше Руссланд 96 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 1
JD.com - Jingdong Mall 83 1
Возрождение - Коммерческий банк 326 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
Beko 66 1
Kickstarter 122 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 62 1
OTP Group - ОТП Банк 177 1
АльфаСтрахование СГ 270 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 1
eBay Inc 1597 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1181 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 43
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2393 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
Linux Foundation 174 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 193
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 138
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 133
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 133
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 129
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 108
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 91
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 90
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 85
USB Type-C - USB-C - USB 3 1406 79
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2941 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 75
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 73
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6714 67
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 66
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 65
Наушники - Headphones 3504 63
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1844 62
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2563 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 58
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 57
5G - пятое поколение мобильной связи 3438 55
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1068 54
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2605 51
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4282 50
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Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки - Rapid Charge - Speed Charge - Fast Wireless Charging 716 48
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