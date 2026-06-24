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Google Android 9 Android Pie

Google Android 9 - Android Pie

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.06.2026 На российском рынке представлен умный DLP-проектор Acer H6805BDa 1
20.04.2026 Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья 1
18.03.2026 Пользователи не спешат менять смартфоны ради eSIM: Xiaomi остается лидером среди устройств без поддержки технологии 1
13.02.2026 Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения 1
19.09.2025 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим 1
28.07.2025 Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM в iPhone и других устройствах 1
09.12.2024 Пользователи Xiaomi хотят смартфон с поддержкой eSIM 1
11.09.2024 Первый в России модуль для апгрейда телефона до версии с eSIM появился в продаже 1
24.07.2024 Новые проекторы Wanbo на российском рынке 1
26.03.2024 Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы 1
13.03.2024 Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России 1
25.09.2023 Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов 1
14.09.2023 Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче 2
21.04.2023 diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo 2
24.06.2022 Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео 1
22.03.2022 МТС представила новую кассу для работы с СБП 1
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
09.01.2022 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов 2
23.12.2021 Samsung распрощается с Android и перейдет на никому не известную ОС 1
22.12.2021 РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM 2
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
02.08.2021 Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики

 1
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
16.02.2021 В Android 12 больше не будет привычного дизайна. Google откажется от Material Design 1
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 1
17.08.2020 Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM 1
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 1

Публикаций - 217, упоминаний - 260

Google Android 9 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 76
Xiaomi - Сяоми 2232 76
Samsung Electronics 11065 65
Huawei 4677 49
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Qualcomm Technologies 1974 30
Apple Inc 13156 29
BBK OPPO Electronics 484 25
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 22
BBK OnePlus 298 22
HMD Global - Nokia 144 22
MediaTek - Ralink 595 18
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
Sony 6739 13
Lenovo Motorola 3566 12
Yandex - Яндекс 9216 9
Lenovo Group 2447 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
X Corp - Twitter 2938 7
Microsoft Corporation 25775 7
LG Electronics 3735 7
ZTE Corporation 800 7
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 7
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 6
Intel Corporation 12811 5
BBK Electronics Corp 332 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Samsung - Harman - JBL 243 4
Unisimka 22 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
TP-Link - ТП-Линк 231 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 3
Carl Zeiss AG 307 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
TÜV Rheinland Group 181 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 4
Связной ГК 1401 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Геометрия НПО 165 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Hyundai Motor Company 436 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
Евросеть 1421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
АльфаСтрахование СГ 394 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Ford 435 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Bayer AG - Байер 85 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Olixar 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 196
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 141
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 132
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 132
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 126
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 106
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 94
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 93
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 91
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 90
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 82
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 80
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 80
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 72
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 65
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 64
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 64
Наушники - Headphones 4479 63
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 58
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 57
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 53
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 52
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 51
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 51
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 49
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 47
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 45
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 44
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 44
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 42
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 40
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 35
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 34
Google Android 15244 111
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 99
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 39
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 36
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 36
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 35
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 34
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 31
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 31
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 30
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 29
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 28
Samsung Galaxy Note 702 27
Google Android 8 - Android Oreo 198 26
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 26
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 22
Huawei Mate - серия смартфонов 453 22
Samsung Galaxy 1035 22
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 22
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 22
Apple iOS 8583 21
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 21
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
Google Android One 47 17
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 17
Google Photos 88 14
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 154 14
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 13
Google Lens - Google Объектив 67 13
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 13
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 55 13
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 13
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 13
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 12
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 3
Кашницкая Анна 21 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
Манцветов Константин 10 2
Граф Аркадий 25 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Мельникова Анастасия 440 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Эйгес Павел 108 1
Мыздриков Иван 30 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Зенков Алексей 3 1
Исаев Максим 55 1
Садков Сергей 1 1
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Go Eric - Го Эрик 2 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 8 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Блажко Григорий 8 1
Лиманский Олег 8 1
Гаврилов Никита 1 1
Кротов Валерий 1 1
Черкашин Петр 1 1
Голубев Кирилл 3 1
Goaswami Mehek - Гоасвами Мехек 1 1
Шитиков Иван 5 1
Baheux Kenji - Бахе Кенджи 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 139
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Индия - Bharat 5870 15
Европа 24964 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Тайвань 4245 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Германия - Берлин 732 4
Япония 13807 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Канада 5082 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Израиль 2856 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Таиланд - Королевство 926 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Филиппины - Республика 599 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 85 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 135 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
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