Google Android 9 - Android Pie

МТС представила новую кассу для работы с СБП 1

Samsung распрощается с Android и перейдет на никому не известную ОС 1

РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС 1

Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1

Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1

Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1

INOI выпустил безрамочный смартфон с качественным экраном за 4990 рублей 1

Читай и пиши снова и снова 1

Ошибка в Android позволяет воровать данные через Bluetooth 1