Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Android 9 Android Pie
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 217, упоминаний - 260
Google Android 9 и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 26
|GSM Arena 78 7
|Android Authority 62 5
|DxOMark - Издание 36 4
|TENAA 19 4
|GizmoChina 171 4
|PhoneArena 75 2
|9to5Google 60 2
|Liliputing 76 2
|SlashGear 134 2
|The Verge - Издание 619 2
|Reddit 398 2
|BleepingComputer - Издание 458 1
|GizChina - Издание 84 1
|Digital Trends - Издание 35 1
|Gizmodo 133 1
|SlashLeaks 10 1
|Xiaomishka 4 1
|SamMobile 57 1
|TrendingLeaks 1 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|Android Headline 14 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
|Jiemian 4 1
|OnLeaks 20 1
|Mobiltelefon 9 1
|CNX Software 18 1
|NokiaPowerUser 13 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|ITHome 46 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Counterpoint Research 110 1
|Google Threat Analysis Group 18 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.