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Шитиков Иван

СОБЫТИЯ


05.06.2024 Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев 1
22.12.2021 РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС 1
08.09.2015 Сеть партнеров Qtech охватила территорию от Мурманска до Владивостока 1
10.02.2015 В Сколково открывается инженерный центр в области телекоммуникаций «Лаборатория Qtech» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шитиков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 211 5
Q-Boost - Кью Буст 2 2
Ростелеком 10948 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 32 1
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 1
МегаФон 10742 1
Alibaba Group 473 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
MediaTek - Ralink 595 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
Инкома - Incoma 28 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
Philax - Филакс 12 1
ТФН 5 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
123 солюшнс 24 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минздрав РФ - РЦСМЭ ФГБУ - Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 1
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IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 1
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Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
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Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 336 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
UDV group - UDV ITM 19 1
Google Android 15244 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
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ALMI AlterOS 117 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 73 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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