По данным Государственного доклада за 2022 год, объемы твердых коммунальных отходов (ТКО) в России составили почти 46 млн тонн, из них 5 млн тонн – пластиковый мусор. При этом ежегодно только 14–18% от его общего количества собирается для повторного использования. Все остальное отправляется на захоронение. Частицы микропластика обнаружены во всех сферах природной среды, а также в живых организмах, что ухудшает экологическую ситуации на планете.