Утилизация мусора ТКО Твердые коммунальные отходы
По данным Государственного доклада за 2022 год, объемы твердых коммунальных отходов (ТКО) в России составили почти 46 млн тонн, из них 5 млн тонн – пластиковый мусор. При этом ежегодно только 14–18% от его общего количества собирается для повторного использования. Все остальное отправляется на захоронение. Частицы микропластика обнаружены во всех сферах природной среды, а также в живых организмах, что ухудшает экологическую ситуации на планете.
Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:
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|Захаров Михаил 14 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Лебедь Олег 1 1
|Пичугина Мария 1 1
|Снегирев Александр 9 1
|Понькин Александр 31 1
|Айбашева Анна 97 1
|Шохин Максим 1 1
|Авксентьева Сардана 1 1
|Панченко Михаил 8 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Рябченков Денис 21 1
|Еремеев Владимир 11 1
|Елизаров Андрей 15 1
|Дерябина Марина 1 1
|Платонова Оксана 14 1
|Бондарев Владислав 6 1
|Ачкасов Евгений 33 1
|Степанов Владимир 76 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Колесников Максим 24 1
|Гуськов Антон 39 1
|Старцев Вадим 1 1
|Андреев Михаил 4 1
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|Башкевич Андрей 29 1
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|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
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