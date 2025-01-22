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Утилизация мусора ТКО Твердые коммунальные отходы


По данным Государственного доклада за 2022 год, объемы твердых коммунальных отходов (ТКО) в России составили почти 46 млн тонн, из них 5 млн тонн – пластиковый мусор. При этом ежегодно только 14–18% от его общего количества собирается для повторного использования. Все остальное отправляется на захоронение. Частицы микропластика обнаружены во всех сферах природной среды, а также в живых организмах, что ухудшает экологическую ситуации на планете.


22.01.2025 Власти: К 2026 году 50% комплектующих в базовых станциях должны быть российскими. Отрасль: это нереально и преждевременно 1
06.12.2024 Цифровизация регулирования тарифов на ЖКХ и телефонную связь обошлась в полмиллиарда 1
26.11.2024 «1С-Рарус» создал подсистему претензионно-исковой работы в ГК «Ситиматик» 1
17.10.2024 Более 5,6 тыс. нарушений зафиксировали народные инспекторы Подмосковья 1
11.10.2024 Порталу государственных услуг Московской области 12 лет! 1
16.09.2024 Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено 1
10.09.2024 Заключить договор на вывоз твердых отходов теперь можно онлайн в Подмосковье 1
14.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 1
13.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 1
05.06.2024 Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
18.04.2024 «Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года 1
11.04.2024 «Геоскан» разработал для РЭО информационную систему для мониторинга объектов размещения ТКО 1
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда 1
28.02.2024 Геоинформационные решения в РФ: как идет процесс импортозамещения 1
15.02.2024 Мусороперегрузочную станцию в Саратовской области подключили к интернету 1
17.01.2024 Фонд «Сколково» одобрил в 2023 году финансирование ИИ-проектов более чем на 1,6 млрд рублей 1
29.12.2023 Юлия Смирнова -

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

 1
26.12.2023 Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется 1
10.11.2023 Как наладить производство телеком-оборудования в России и обеспечить отрасль кадрами 1
27.09.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором Eltex 1
12.09.2023 В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования 1
08.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза 1
07.07.2023 SWIR-камеры «Швабе» помогают анализировать горную породу и сортировать мусор 1
10.02.2023 Нейросеть научили искать мусор во дворах и отправлять уведомления об этом в Telegram 1
06.02.2023 Сотрудники КЗКТ перешли на защищенный бизнес-коммуникатор ANWORK 1
24.03.2022 Уральский бизнес обживается в российских облаках 1
31.03.2021 Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план 1
09.02.2021 В России появилась цифровая платформа для контроля обращения с отходами 1
19.01.2021 «Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот» 1
09.12.2020 В Подмосковье внедрили «умную» систему установления тарифов 1
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа» 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
28.11.2019 МТС и мэрия Якутска запустили проект по цифровизации городской инфраструктуры 1
02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области 1
26.07.2019 МТС запустила проект по автоматизации вывоза мусора 1
11.06.2019 «Эттон Груп» приступила к разработке электронной территориальной схемы обращения с отходами Курганской области 1
25.04.2019 «Эттон груп» завершила первый этап работ по созданию электронной территориальной схемы обращения с отходами Республики Карелия 1
03.10.2018 Frost & Sullivan: к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с отходами составит 3,6 млрд долл 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 7
Ростелеком 9705 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 4
Эттон Груп - Etton 57 4
8217 3
Qtech - Кьютэк 171 3
Eltex - Предприятие Элтекс 152 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
МегаФон 8814 2
МТС - Иртея 32 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 2
Омникомм - Omnicomm 164 1
Routesmart Technologies 1 1
Rubicon Technologies - Rubicon Global 1 1
АФК Система ПАО 1797 1
БАРС Груп 545 1
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 1
CleanRobotics 2 1
AMP Robotics 2 1
ZenRobotics 2 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
OEM Sherbrooke 2 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
АйТи 1365 1
Telegram Group 1987 1
Softscore UG - Haftungsbeschränkt 4 1
АйТи-Сервис ГК 1 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Merlion - Мерлион 793 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Т8 НТЦ 83 1
Бевард НПП - Beward 8 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Samsung Electronics 10258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 2
Ситиматик 5 2
Suez 8 1
ЭкоСтройРесурс 1 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
СКО Электроника-утилизация 17 1
КРЭО ГП - Калужский региональный экологический оператор 1 1
КЗКТ - Курганский завод комплексных технологий 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область 878 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 555 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1195 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ДФО - Амурская область 734 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 718 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 483 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9932 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3557 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 6
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 9 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8655 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 4
Энергетика - Energy - Energetically 5086 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6399 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7599 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 417 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9794 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5975 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4007 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 2
Список системообразующих предприятий РФ 281 2
Ведомости 1000 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 3
Frost & Sullivan 203 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 11 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
ИнфоКом 102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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