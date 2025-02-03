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Администрация Смоленской области органы государственной власти Смоленской области
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 47
Администрация Смоленской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 3
|Кузнецов Николай 27 1
|Игнатов Сергей 80 1
|Рудометкин Андрей 4 1
|Щербакова Татьяна 13 1
|Пахомов Александр 146 1
|Мардер Наум 116 1
|Островский Алексей 8 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Рыбак Виталий 5 1
|Макаревский Сергей 1 1
|Козин Алексей 65 1
|Рябова Галина 27 1
|Наш Красноярский край 1 1
|Ведомости 1495 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.