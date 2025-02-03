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Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Смоленской области органы государственной власти Смоленской области

Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области

СОБЫТИЯ


03.02.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2025 года 1
29.01.2025 В Смоленской области оцифруют архивные документы на новом отечественном сканере 1
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность 3
07.07.2023 МТС добавила скорости на «пути из варяг в греки» в Смоленской области 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 3
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
29.07.2021 МТС обеспечила «смоленский» участок трассы М1 «Беларусь» мобильной связью и 4G-интернетом 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
01.04.2019 ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy 2
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 2
12.05.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2016 года 2
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
02.07.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2015 г. 2
04.02.2015 К РНИС Смоленской области подключен весь социально значимый транспорт 1
06.12.2013 «БАРС Груп» начала комплексную автоматизацию системы образования в Смоленской области 1
06.02.2012 МТС обеспечит связью администрацию Смоленской области и Смоленскую областную думу 2
22.08.2011 Департамент Смоленской области по ИТ, связи и электронным услугам внедрил технологии VMware и Veeam 3
01.06.2010 «Ростелеком» обеспечит Смоленской областной Думе доступ в интернет 3
20.01.2010 МТС выиграла ряд тендеров на обслуживание органов госвласти в регионах ЦФО 1
01.09.2008 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2008 1
13.02.2008 Смоленская областная Дума автоматизирует документооборот вместе с ЭОС 2
09.01.2008 Новое в ИКТ-законодательстве России: декабрь 2007 1

Публикаций - 32, упоминаний - 47

Администрация Смоленской области и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 5
СофтЭксперт 49 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
МКД 88 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 50 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Электронный паспорт АО 3 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Системы документооборота 522 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Ростелеком 10986 1
Broadcom - VMware 2617 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
МегаФон 10828 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Veeam Software 345 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1231 1
Softline - Софтлайн 3766 1
HP Inc. 5903 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
БАРС Груп 580 1
HTC Corporation 1512 1
1С-Рарус 986 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1124 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1113 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
НСПК - Национальная система платежных карт 954 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 5 1
Смоленскавтодор СОГБУ 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
ИДК - Игоревский деревообрабатывающий комбинат 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 1
Почта России ПАО 2380 1
Связной ГК 1401 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 625 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6578 20
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 17
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5452 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1603 13
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 10
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Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 7
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2301 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2500 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2734 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6525 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1393 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6322 12
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2980 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1107 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 148 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 335 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5260 2
Архивный фонд РФ 115 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 556 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 249 2
ЭЛАР ЭларСкан 190 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 1
ЭОС Дело-web 209 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
МТС Big Data 330 1
Broadcom - VMware vMotion 42 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 53 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 478 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Барс.Образование-Электронная школа 29 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2462 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 50 1
ЕФРТ - Единый Федеральный реестр туроператоров 4 1
Орловский Виктор 408 3
Кузнецов Николай 27 1
Игнатов Сергей 80 1
Рудометкин Андрей 4 1
Щербакова Татьяна 13 1
Пахомов Александр 146 1
Мардер Наум 116 1
Островский Алексей 8 1
Валяева Елизавета 72 1
Северов Дмитрий 41 1
Рыбак Виталий 5 1
Макаревский Сергей 1 1
Козин Алексей 65 1
Рябова Галина 27 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 555 31
Россия - РФ - Российская федерация 167112 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2866 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8611 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область 917 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2298 9
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 487 7
Россия - ПФО - Самарская область 1591 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 1098 7
Россия - СФО - Омская область 791 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 659 7
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 390 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 517 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 702 6
Россия - ПФО - Пензенская область 644 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1796 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1446 5
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1815 5
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 932 5
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 4
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1693 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1415 4
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Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1366 4
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Россия - УФО - Свердловская область 1972 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 584 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 831 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 638 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1103 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 915 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 21
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4632 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8873 15
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 13
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1232 13
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