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Рябова Галина
Рябова Галина и организации, системы, технологии, персоны:
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|Рустамов Рустам 417 1
|Таранов Александр 1 1
|Цишевский Владимир 1 1
|Рудометкин Андрей 3 1
|Касперская Наталья 294 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Царев Евгений 23 1
|Раевский Алексей 76 1
|Попова Анна 18 1
|Курдин Александр 1 1
|Валуйских Сергей 1 1
|Гареев Тимур 1 1
|Шумилов Максим 12 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Еременко Иван 2 1
|Бравина Аграфена 1 1
|Дворянский Александр 18 1
|Батранков Денис 9 1
|Ковалевский Александр 3 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
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|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 104 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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