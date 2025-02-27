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Рябова Галина



27.02.2025 «Гарда» усиливает состав топ-менеджмента 1
19.10.2023 ГК «Солар»: Средний ущерб от одной утечки информации составил 5,5 млн рублей 1
16.08.2023 Решения «РТК-Солар» дополнили портфель продуктов кибербезопасности Sitronics Group 1
28.11.2022 Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка» 1
25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 2
24.06.2021 Вышла новая версия Solar Dozor 7.4 1
31.05.2021 «Ростелеком-Солар» представил первую в России систему мониторинга продуктивности персонала Solar addVisor 1
28.01.2021 Народный банк Казахстана использует Solar Dozor для защиты от утечек информации 1
24.12.2020 Исследование: в 20% российских компаний руководители на удаленке «выгорают» и увольняются 1
30.06.2020 «Ростелеком»: более 60% российских компаний возлагают вину за утечки на уходящих специалистов 1
18.06.2020 ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации 1
28.05.2020 «Ростелеком-Солар» обновила DLP Solar Dozor 1
19.05.2020 Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный 1
13.01.2020 Solar Dozor получил сертификат совместимости с «Ред ОС» 1
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов 1
08.10.2019 «Ростелеком-Солар» представил DLP-систему Solar Dozor 7 с модулем продвинутого анализа поведения пользователей 1
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
01.04.2019 ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy 1
12.02.2019 «Ростелеком-Solar» выпустила новую версию модуля контроля трафика Dozor Web Proxy 1
23.11.2018 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию системы защиты от утечек Solar Dozor 1
11.04.2017 Solar Dozor 6.4 поможет подготовить «Сводную аналитику по персоне» 1
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение 1
09.06.2016 В DLP-системе Solar Dozor 6.0 увеличена скорость распознавания изображений 1
17.03.2016 Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Рябова Галина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 939 24
Ростелеком 9766 9
Apple Inc 12156 2
Ред Софт - Red Soft 729 1
Telegram Group 2031 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
8275 1
InfoWatch - Инфовотч 1023 1
Softline - Софтлайн 2853 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 16 1
Cisco Systems 5125 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 133 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 15 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Абсолют Банк 233 1
Верный - торговая сеть 291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6751 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 7
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 54 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 6
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 60 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7099 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5432 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1217 3
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4763 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2195 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 3
Оцифровка - Digitization 4584 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 583 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 941 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 441 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 2
PCS - People Centric Security - концепция «Безопасность c фокусом на человеке» 4 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 195 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 226 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 2
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 132 6
Linux OS 10033 3
Apple macOS 2075 3
WhatsApp Messenger 1091 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 2
Microsoft Teams - MS Teams 551 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 268 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 82 2
Rakuten Viber 628 1
Microsoft Office 3758 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
Citrix VDI 13 1
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
Microsoft Skype 2067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 534 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Apple macOS Monterey 9 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
Microsoft Outlook Web Access 28 1
Microsoft Windows 15738 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 193 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Рустамов Рустам 417 1
Таранов Александр 1 1
Цишевский Владимир 1 1
Рудометкин Андрей 3 1
Касперская Наталья 294 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Ляпунов Игорь 123 1
Терентьев Виталий 8 1
Царев Евгений 23 1
Раевский Алексей 76 1
Попова Анна 18 1
Курдин Александр 1 1
Валуйских Сергей 1 1
Гареев Тимур 1 1
Шумилов Максим 12 1
Ложкин Руслан 34 1
Еременко Иван 2 1
Бравина Аграфена 1 1
Дворянский Александр 18 1
Батранков Денис 9 1
Ковалевский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 470 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Казахстан - Республика 5571 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 699 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 935 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 736 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2344 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1160 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 1
Мертвые души 41 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1742 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1265 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 625 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 512 1
Паспорт - Паспортные данные 2528 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 533 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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