ГК «Солар»: Средний ущерб от одной утечки информации составил 5,5 млн рублей

В 2023 г. ключевой киберугрозой для российского бизнеса стали масштабные утечки конфиденциальной информации, которые происходят ежемесячно. В результате крупный бизнес и государственный сегмент теряют от одной утечки в среднем 5,5 млн руб. Данная оценка включает прямые финансовые издержки и не учитывает потенциальные репутационные потери, а также штрафные санкции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

С утечками информации чаще всего сталкиваются компании из сферы ритейла (37%), финансового сектора (20%) и игровой индустрии (10%). Общий объем опубликованных данных составляет 91,8 ТБ. Даже потери 5% конфиденциальных данных от утечек достаточно, чтобы компания утратила лидирующие позиции на рынке. Репутационные потери не поддаются прогнозированию и тесно связаны с финансовыми, т. к. оказывают прямое воздействие на снижение доходов из-за негативного восприятия компании. По оценкам экспертов ГК «Солар», более 55% расходов на ликвидацию последствий таких инцидентов в организациях тратятся именно на решение проблем, связанных с репутационным потерями.

Избежать утечек информации, а также вызванных ими финансовых и репутационных потерь поможет класс решений DLP (Data Leak Prevention). В первую очередь целесообразно обезопасить организацию от внутренних угроз, ведь инсайдер может нанести вред, значительно превосходящий возможный ущерб от внешних атак.

«Злоумышленники проникают в инфраструктуру организаций с целью получения неправомерного доступа и кражи данных. Так, 98,8% от всего объема опубликованных данных составляют именно архивы внутренней документации, исходники программного обеспечения и другие элементы «внутренней кухни» организаций. Утечка данных может произойти в любой компании, поэтому важно грамотно построить комплексную защиту ее цифровой ИТ-инфраструктуры. Формирование и применение экосистемы из разных классов ИБ-решений является сегодня наиболее зрелым подходом, а наш портфель импортонезависимых технологий кибербезопасности позволяет предоставлять заказчикам как отдельные ИБ-решения, так и создавать комплексные системы защиты», — сказала Галина Рябова, директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Критически важно для снижения рисков организовать не только защиту конфиденциальной информации, но также всех типов учетных записей, обеспечивающих доступ к этой информации. Потому хорошей практикой является использование решений класса PAM (Privileged Access Management), которые позволяют обеспечить создание, использование и хранение надежных паролей, их смену по расписанию или после каждого сеанса работы. И самое важное, что система сможет скрыть пароли даже от самих пользователей и производить их автоматическую подстановку по заранее определенным правилам.

Также существенно снизить риски утечек позволяет правильно организованная сегментация сети за счет настройки политик безопасности, а также правил доступа к внешним ресурсам и использованию приложений. Организовать комплексную защиту корпоративных сетей и хранящихся в них данных от сетевых угроз помогают решения класса NGFW (Next Generation Firewall).

Комбинирование средств защиты разных классов позволяет выстроить эффективную систему информационной безопасности организации и тем самым предотвратить расходы на покрытие ущерба от инцидентов.

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Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.