Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine

Solar appScreener – статический анализатор безопасности приложений. Его возможности позволяют выявлять уязвимости и недекларированные возможности, подсвечивая их в коде проверяемого приложения. Отличительная особенность решения компании «РТК-Солар» – статический анализ не только исходного, но и бинарного кода (исполняемых файлов). Это обеспечивает более качественные и быстрые результаты, чем при использовании динамического анализа кода.

Для минимизации количества как ложных срабатываний, так и пропуска уязвимостей в коде в Solar appScreener реализована технология Fuzzy Logic Engine. Она использует математический аппарат нечеткой логики и является технологическим ноу-хау компании «РТК-Солар». Параметры работы фильтров определяются базой знаний, которая постоянно пополняется по результатам проведенных исследований. Офицер безопасности может самостоятельно работать с фильтрами для снижения числа ложных срабатываний и пропусков уязвимостей и НДВ. Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика (fuzzy logic) — это обобщения классической теории множеств и формальной логики. Новая теория появилась из-за наличия нечетких и приближенных рассуждений при описании человеком процессов, систем или объектов.

Solar appScreener поддерживает 36 языков программирования. Анализатор способен автоматически распознавать, на каком языке написано приложение, и может проверять программы, написанные сразу на нескольких языках.