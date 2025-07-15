Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar appScreener Fuzzy Logic Engine

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine

Solar appScreener – статический анализатор безопасности приложений. Его возможности позволяют выявлять уязвимости и недекларированные возможности, подсвечивая их в коде проверяемого приложения. Отличительная особенность решения компании «РТК-Солар» – статический анализ не только исходного, но и бинарного кода (исполняемых файлов). Это обеспечивает более качественные и быстрые результаты, чем при использовании динамического анализа кода.

Для минимизации количества как ложных срабатываний, так и пропуска уязвимостей в коде в Solar appScreener реализована технология Fuzzy Logic Engine. Она использует математический аппарат нечеткой логики и является технологическим ноу-хау компании «РТК-Солар». Параметры работы фильтров определяются базой знаний, которая постоянно пополняется по результатам проведенных исследований. Офицер безопасности может самостоятельно работать с фильтрами для снижения числа ложных срабатываний и пропусков уязвимостей и НДВ. Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика (fuzzy logic) — это обобщения классической теории множеств и формальной логики. Новая теория появилась из-за наличия нечетких и приближенных рассуждений при описании человеком процессов, систем или объектов.

Solar appScreener поддерживает 36 языков программирования. Анализатор способен автоматически распознавать, на каком языке написано приложение, и может проверять программы, написанные сразу на нескольких языках.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.07.2025 ГК «Солар» запустила облачное решение по анализу Open Source для команд ИТ-разработки и стартапов

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, предлагает облачное решение на базе продукта Solar appScreener для анализа безопасности Open Source-компонентов. Продукт ориентирован на команды разработки внутри компаний, ИТ-компании, работающие в контуре корпораций, и стартапы, работаю
15.04.2025 Fuzzy Logic Labs вывела на рынок новое умное решение для анализа и управления рисками в сфере криптовалютных операций

тенциальные угрозы. Пользователи системы могут пройти короткий тест, чтобы определить частоту проведения AML-проверок и оценить, связанные с их криптооперациями. Валерий Голубев, технический директор Fuzzy Logic Labs, сказал: «Криптокомплаенс — это важный шаг в развитии инструментов для обеспечения безопасности криптоопераций. Мы стремимся предоставить нашим клиентам надежные решения, котор
03.04.2025 Fuzzy Logic Labs создал многоуровневую систему защиты от мошенников

Специалисты российского разработчика интеллектуальной кросс-канальной антифрод-платформы Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания «Ростелекома») представили новую комбинированную систему защиты от онлайн-мошенников. Она объединяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) с методами, ос
21.03.2025 «Солар» расширяет партнерство с «Группой Астра» в области технологий кибербезопасности

Группа компаний «Солар» и «Группа Астра» подтвердили совместимость комплексного решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener и платформы для разработки GitFlic (компания «РеСолют»). Интеграция двух решений позволяет выстроить цикл DevSecOps с соблюдением требований ФСТЭК России, Банка России и други
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний

мплексной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения для контроля безопасности приложений Solar appScreener. Ключевые доработки этой версии связаны с качественными изменениями в модул
04.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО

Решение для комплексного контроля безопасности ПО от группы компаний «Солар» — Solar appScreener используется в рамках обучения студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Теперь студенты ИБ-направлений учатся на практике выявлять
15.04.2024 ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux

Эксперты ГК «Солар» протестировали популярную утилиту XZ Utils для Linux с помощью комплексного решения для контроля безопасности приложений Solar appScreener и убедились в наличии бэкдора CVE-2024-3094. Разработчики Solar appScreener регулярно анализируют данные из open source-библиотек и прогнозируют риски, связанные с авто
09.02.2024 Solar appScreener внедрен в образовательный процесс Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева

Решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener применяется в рамках обучения студентов ИТ-направлений Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева. Теперь учащиеся вуза на практике смогут закрепить получ
18.01.2024 «ИнтерЭВМ» применяет Solar appScreener для выявления уязвимостей ПО при проведении сертификационных испытаний

Международный центр по информатике и электронике «ИнтерЭВМ» внедрил решение Solar appScreener в разработку безопасного кода. В испытательной лаборатории сканер автоматизировал процесс выявления уязвимостей и дефектов в программном обеспечении. «ИнтерЭВМ» аккредитован М
04.12.2023 Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО

стоящее время атаки на цепочку поставок являются одним из самых популярных векторов атак. Добавление модуля анализа безопасности цепочки поставок ПО (Supply Chain Security, SCS) в комплексное решение Solar appScreener позволяет обеспечить проактивную защиту кода. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Новый модуль SCS позволяет проводить анализ компонентов безопасности на всех эта
27.10.2023 Solar appScreener обеспечивает безопасность кемеровского «Азота»

Кемеровский «Азот» внедрил решение ГК «Солар» для контроля безопасности ПО — Solar appScreener. С помощью сканера предприятие проверяет исходный код системного и прикладн
30.06.2023 Solar appSreener расширил свой функционал по анализу кода за счет появления модуля анализа состава ПО

После появления модуля анализа состава ПО (Software Composition Analysis, SCA) Solar appScreener стал единственным на российском рынке решением, в котором доступны три ключ
29.06.2023 ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener

На данный момент Solar appScreener используется в ГК «Астра» в качестве инструмента для выявления и устранения
02.05.2023 Naumen использует Solar appScreener для проверки безопасности своего ПО

ого обеспечения и облачных сервисов Naumen внедрил комплексное решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener компании «РТК-Солар». Сканер, сочетающий возможности статического и динамич
27.04.2023 НИЯУ МИФИ использует Solar appScreener для обучения студентов

кий ядерный университет «МИФИ» применяет решение для контроля безопасности программного обеспечения Solar appScreener компании «РТК-Солар» в учебных программах, которые предназначены для будущи
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками

«Ростелеком» купил Fuzzy Logic Labs Телекоммуникационный оператор «Ростелеком» сообщил о приобретении ИТ-компании Fuzzy Logic Labs. В ходе сделки была приобретена 100% доля в компании, сумма сделки не сооб
23.03.2023 «РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки

пасной разработки. Проекты будут реализованы на базе комплексного решения для выявления уязвимостей Solar appScreener и будут включать услуги экспертного консалтинга «РТК-Солар» и SolidLab. Об

12.12.2022 МАИ использует Solar appScreener в своих учебных программах

Московский авиационный институт внедряет статический анализатор кода Solar appScreener в свои учебные программы для будущих бакалавров, магистров и специалистов п
07.12.2022 В Solar appScreener 3.12 появился модуль корреляции статического и динамического анализа безопасности ПО

«РТК-Солар» представила обновление Solar appScreener, решения для контроля безопасности программного обеспечения и информационны
29.09.2022 ГК «Хост» внедрила Solar appScreener для поиска уязвимостей в программном обеспечении

ГК «Хост» внедрила статический анализатор кода Solar appScreener для повышения безопасности программного обеспечения. Решение компании «Рост
27.09.2022 Асакабанк использует Solar appScreener для повышения безопасности своих приложений

Узбекский Асакабанк внедрил статический анализатор кода Solar appScreener для обеспечения процессов безопасной разработки. Решение компании «РТК-Сола
05.07.2022 Академия ФСО России использует Solar appScreener в учебных программах по информационной безопасности

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации использует статический анализатор кода Solar appScreener в учебных программах для будущих специалистов по информационной безопасност
14.06.2022 Solar appScreener сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям УД4

Статический анализатор кода Solar appScreener получил сертификат ФСТЭК России на соответствие Требованиям по 4 уровню дов
30.05.2022 Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО

Центр крови ФМБА России внедрил статический анализатор кода Solar appScreener для проверки используемого программного обеспечения на уязвимости и недекла
26.04.2022 SertSoft использует Solar appScreener для оказания услуг по проверке ПО на соответствие требованиям кибербезопасности

Казахстанская испытательная лаборатория SertSoft использует статический анализатор кода Solar appScreener для оказания услуг по проверке программного обеспечения заказчиков на соотв
19.04.2022 Вышел Solar appScreener 3.11 с классификацией OWASP 2021, отчетностью в формате SARIF и фильтрацией по пакетам и файлам

«Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода безопасности Solar appScreener 3.11. В ней появилась возможность классификация обнаруженных с помощью скан
14.04.2022 «Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки ПО на соответствие требованиям информационной безопасности

«Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки программного обеспечения на соответствие требованиям информаци
08.04.2022 Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener

«Ростелеком-Солар» обновил базу поиска уязвимостей анализатора кода приложений Solar appScreener. В обновление вошла обнаруженная критическая уязвимость CVE-2022-22965, зат
07.04.2022 ГК «Самолет» внедрила Solar appScreener для повышения надежности своих информационных систем

ГК «Самолет», российский девелопер, использует статический анализатор кода Solar appScreener, чтобы повысить защищенность собственных информационных систем и разрабатыв
31.03.2022 Kaz Security Lab внедрила Solar appScreener для проверки ПО заказчиков на соответствие требованиям безопасности

Казахстанская испытательная лаборатория Kaz Security Lab использует статический анализатор кода Solar appScreener для оказания услуг по проверке программного обеспечения заказчиков на соотв
29.03.2022 Solar appScreener выявляет уязвимости и НДВ в Open Source-проектах

Статический анализатор кода Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» выявляет уязвимости и недекларированные возможн
10.03.2022 Solar appScreener помог Global Information Security вывести в промышленную эксплуатацию более 20 объектов информатизации

я лаборатория Global Information Security использует статический анализатор безопасности приложений Solar appScreener для проведения испытательных работ для анализа соответствия требованиям инф
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell

«Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями н
01.11.2021 Вышел Solar appScreener 3.10 с повышенным уровнем безопасности доступа к системе

Компания «Ростелеком-Солар» представила обновление анализатора кода Solar appScreener 3.10. Среди ключевых изменений в новой версии – введены новые меры безопасн
26.10.2021 Подтверждена совместимость анализатора кода Solar appScreener с «Ред ОС»

Разработанный компанией «Ростелеком-Солар» инструмент статического анализа кода Solar appScreener успешно прошел тестирование на совместимость с «Ред ОС», операционной системой на основе ядра Linux. Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом. Solar appSc
03.08.2021 МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener

Центр испытаний и сертификации МОУ «Институт инженерной физики» выбрал Solar appScreener для проведения анализа программного обеспечения на выполнение требований си
29.07.2021 «Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО

Белорусский поставщик комплексных ИТ-решений «Системные технологии» внедрил анализатор кода Solar appScreener в процесс безопасной разработки. Специалисты применяют продукт для анализа защищенности разрабатываемых программных решений, предназначенных для автоматизации деятельности зак
23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура

а гражданской обороны Сингапура повышает защищенность используемых приложений с помощью анализатора Solar appScreener. Singapore Civil Defence Force (SCDF) – чрезвычайная служба при Министерств
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг

ом Республики Казахстан АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) использует анализатор кода Solar appScreener, чтобы повысить безопасность обслуживания клиентов в цифровой среде. ЕНПФ п
15.04.2021 В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart

«Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода Solar appScreener 3.9. В обновление вошла поддержка нового языка программирования Dart, благодаря чему Solar appScreener продолжает удерживать лидирующую позицию по количеству поддержива

Публикаций - 222, упоминаний - 275

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1145 173
Ростелеком 10309 52
Microsoft Corporation 25237 10
8986 8
Siemens AG - Siemens Group 2628 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 6
Samsung Electronics 10625 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 5
LG Electronics 3675 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 5
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 23 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 4
Google LLC 12258 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
Yandex - Яндекс 8437 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 3
Газинформсервис - ГИС 410 2
АМИ 77 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 2
SolidLab - СолидЛаб 27 2
Т1 НОТА 68 2
Ростелеком - РТК-феникс 8 2
Electrolux AB - Zanussi 60 2
Axel Pro - Аксель Про 14 2
ЦИКАДА 9 2
SAP SE 5428 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
VK - Mail.ru Group 3533 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 2
GitHub 965 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 2
Telegram Group 2574 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 8
Miele - Миле 137 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 4
О2О Холдинг 59 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 3
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 3
Haier - Candy Group - Канди 100 3
Hansa - Ханса 114 2
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 2
Ardo - Ардо 36 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 2
Почта России ПАО 2246 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 2
Nike 190 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Группа Самолет 95 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Ароматный мир 7 1
Куулклевер 4 1
Веста 52 1
GoLama 3 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Groupe SEB - Tefal 98 1
Beko - Beko Electronics 75 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
Gaggenau 35 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 62
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 432 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 681 1
Фонд Росконгресс 23 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 42 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 25 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 4 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 5
Linux Foundation 189 2
Apache Software Foundation - ASF 221 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 161
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 94
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 93
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 88
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 87
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7029 81
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2300 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 53
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 52
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 375 51
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 51
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7633 48
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13640 46
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5389 44
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 343 40
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 79 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 35
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 29
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1436 29
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 560 28
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 122 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8731 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 24
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 79 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 22
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3508 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 22
Оцифровка - Digitization 4936 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5918 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 18
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 17
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2627 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 102
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 102
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 99
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5185 89
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 89
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 84
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 73
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 70
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 67
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 53 22
Google Android 14682 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 14
Apple iOS 8243 13
Oracle Java - язык программирования 3329 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 10
Linux OS 10899 10
Apple - App Store 3009 9
JavaScript - JS - язык программирования 1329 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 6
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 6
Microsoft Windows 16329 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 5
Apple macOS 2249 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 5
JetBrains - Kotlin - язык программирования 114 4
Apache Logging Project - Log4j 28 4
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 23 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1136 4
Microsoft Office 3953 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 37 4
Google Dart 62 3
C/C++ - Язык программирования 840 3
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 3
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 3
Чернов Даниил 79 57
Ляпунов Игорь 130 16
Вураско Александр 37 8
Прокофьев Антон 12 7
Высоцкий Владимир 27 6
Кошкина Дарья 12 6
Осеевский Михаил 333 5
Анохин Сергей 109 5
Бондарь Дмитрий 37 4
Сивак Николай 13 4
Пашков Алексей 19 4
Кириенко Владимир 143 4
Баринов Александр 44 4
Лушин Илья 11 3
Хвещеник Анастасия 18 3
Сергеев Михаил 110 2
Бенгин Владимир 37 2
Слепов Олег 7 2
Акимов Евгений 39 2
Каренина Анна 15 2
Захаров Максим 13 2
Сергиенко Игорь 15 2
Спирин Антон 87 2
Самойленко Максим 67 2
Головин Даниил 34 2
Черникова Елена 13 2
Хереш Игорь 25 2
Толстобров Михаил 10 2
Губанов Юрий 6 2
Рейдман Дмитрий 16 2
Колесов Александр 61 2
Гадарь Дмитрий 28 1
Лебедь Сергей 27 1
Коньков Дмитрий 2 1
Дащенко Владимир 17 1
Веселов Александр 10 1
Власов Александр 15 1
Фирш Алексей 6 1
Патока Андрей 110 1
Ликсутов Максим 180 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 99
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 86
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 85
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 81
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 77
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 76
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 76
Европа 24637 15
Казахстан - Республика 5792 10
Азия - Азиатский регион 5748 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 8
Южная Корея - Республика 6858 7
Беларусь - Белоруссия 6026 6
Россия - СФО - Новосибирск 4650 6
Сингапур - Республика 1906 6
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 4
Италия - Итальянская Республика 4429 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 3
Швеция - Королевство 3715 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 3
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 40 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 2
Украина 7793 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 149 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 2
Узбекистан - Республика 1869 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 2
Америка Латинская 1881 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 82
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 57
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 42
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 41
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 27
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3119 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 11
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 10
Энергетика - Energy - Energetically 5525 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2789 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 8
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 8
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 468 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 7
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7796 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 7
Киберучения 117 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Известия ИД 705 1
X-Bit Labs 83 1
Daily Telegraph 46 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Bloomberg 1417 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 55
Gartner - Гартнер 3608 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Russia Top Online Food Retail 1 1
The 10 Best Fitness Apps to Download 1 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 136 1
Aberdeen Group 48 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 45
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 2
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 2
ФСО РФ - Академия 7 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Единый день голосования 138 3
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
Международный женский день - 8 марта 371 1
Effie Awards 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Capture the Flag - CTF 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще