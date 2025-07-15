Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Solar appScreener – статический анализатор безопасности приложений. Его возможности позволяют выявлять уязвимости и недекларированные возможности, подсвечивая их в коде проверяемого приложения. Отличительная особенность решения компании «РТК-Солар» – статический анализ не только исходного, но и бинарного кода (исполняемых файлов). Это обеспечивает более качественные и быстрые результаты, чем при использовании динамического анализа кода.
Для минимизации количества как ложных срабатываний, так и пропуска уязвимостей в коде в Solar appScreener реализована технология Fuzzy Logic Engine. Она использует математический аппарат нечеткой логики и является технологическим ноу-хау компании «РТК-Солар». Параметры работы фильтров определяются базой знаний, которая постоянно пополняется по результатам проведенных исследований. Офицер безопасности может самостоятельно работать с фильтрами для снижения числа ложных срабатываний и пропусков уязвимостей и НДВ. Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика (fuzzy logic) — это обобщения классической теории множеств и формальной логики. Новая теория появилась из-за наличия нечетких и приближенных рассуждений при описании человеком процессов, систем или объектов.
Solar appScreener поддерживает 36 языков программирования. Анализатор способен автоматически распознавать, на каком языке написано приложение, и может проверять программы, написанные сразу на нескольких языках.
|15.07.2025
|
ГК «Солар» запустила облачное решение по анализу Open Source для команд ИТ-разработки и стартапов
Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, предлагает облачное решение на базе продукта Solar appScreener для анализа безопасности Open Source-компонентов. Продукт ориентирован на команды разработки внутри компаний, ИТ-компании, работающие в контуре корпораций, и стартапы, работаю
|15.04.2025
|
Fuzzy Logic Labs вывела на рынок новое умное решение для анализа и управления рисками в сфере криптовалютных операций
тенциальные угрозы. Пользователи системы могут пройти короткий тест, чтобы определить частоту проведения AML-проверок и оценить, связанные с их криптооперациями. Валерий Голубев, технический директор Fuzzy Logic Labs, сказал: «Криптокомплаенс — это важный шаг в развитии инструментов для обеспечения безопасности криптоопераций. Мы стремимся предоставить нашим клиентам надежные решения, котор
|03.04.2025
|
Fuzzy Logic Labs создал многоуровневую систему защиты от мошенников
Специалисты российского разработчика интеллектуальной кросс-канальной антифрод-платформы Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания «Ростелекома») представили новую комбинированную систему защиты от онлайн-мошенников. Она объединяет технологии искусственного интеллекта (ИИ) с методами, ос
|21.03.2025
|
«Солар» расширяет партнерство с «Группой Астра» в области технологий кибербезопасности
Группа компаний «Солар» и «Группа Астра» подтвердили совместимость комплексного решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener и платформы для разработки GitFlic (компания «РеСолют»). Интеграция двух решений позволяет выстроить цикл DevSecOps с соблюдением требований ФСТЭК России, Банка России и други
|02.07.2024
|
Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний
мплексной безопасности, сообщила о выходе новой версии решения для контроля безопасности приложений Solar appScreener. Ключевые доработки этой версии связаны с качественными изменениями в модул
|04.06.2024
|
Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО
Решение для комплексного контроля безопасности ПО от группы компаний «Солар» — Solar appScreener используется в рамках обучения студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Теперь студенты ИБ-направлений учатся на практике выявлять
|15.04.2024
|
ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux
Эксперты ГК «Солар» протестировали популярную утилиту XZ Utils для Linux с помощью комплексного решения для контроля безопасности приложений Solar appScreener и убедились в наличии бэкдора CVE-2024-3094. Разработчики Solar appScreener регулярно анализируют данные из open source-библиотек и прогнозируют риски, связанные с авто
|09.02.2024
|
Solar appScreener внедрен в образовательный процесс Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева
Решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener применяется в рамках обучения студентов ИТ-направлений Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева. Теперь учащиеся вуза на практике смогут закрепить получ
|18.01.2024
|
«ИнтерЭВМ» применяет Solar appScreener для выявления уязвимостей ПО при проведении сертификационных испытаний
Международный центр по информатике и электронике «ИнтерЭВМ» внедрил решение Solar appScreener в разработку безопасного кода. В испытательной лаборатории сканер автоматизировал процесс выявления уязвимостей и дефектов в программном обеспечении. «ИнтерЭВМ» аккредитован М
|04.12.2023
|
Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО
стоящее время атаки на цепочку поставок являются одним из самых популярных векторов атак. Добавление модуля анализа безопасности цепочки поставок ПО (Supply Chain Security, SCS) в комплексное решение Solar appScreener позволяет обеспечить проактивную защиту кода. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Новый модуль SCS позволяет проводить анализ компонентов безопасности на всех эта
|27.10.2023
|
Solar appScreener обеспечивает безопасность кемеровского «Азота»
Кемеровский «Азот» внедрил решение ГК «Солар» для контроля безопасности ПО — Solar appScreener. С помощью сканера предприятие проверяет исходный код системного и прикладн
|30.06.2023
|
Solar appSreener расширил свой функционал по анализу кода за счет появления модуля анализа состава ПО
После появления модуля анализа состава ПО (Software Composition Analysis, SCA) Solar appScreener стал единственным на российском рынке решением, в котором доступны три ключ
|29.06.2023
|
ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener
На данный момент Solar appScreener используется в ГК «Астра» в качестве инструмента для выявления и устранения
|02.05.2023
|
Naumen использует Solar appScreener для проверки безопасности своего ПО
ого обеспечения и облачных сервисов Naumen внедрил комплексное решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener компании «РТК-Солар». Сканер, сочетающий возможности статического и динамич
|27.04.2023
|
НИЯУ МИФИ использует Solar appScreener для обучения студентов
кий ядерный университет «МИФИ» применяет решение для контроля безопасности программного обеспечения Solar appScreener компании «РТК-Солар» в учебных программах, которые предназначены для будущи
|29.03.2023
|
«Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками
«Ростелеком» купил Fuzzy Logic Labs Телекоммуникационный оператор «Ростелеком» сообщил о приобретении ИТ-компании Fuzzy Logic Labs. В ходе сделки была приобретена 100% доля в компании, сумма сделки не сооб
|23.03.2023
|
«РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки
пасной разработки. Проекты будут реализованы на базе комплексного решения для выявления уязвимостей Solar appScreener и будут включать услуги экспертного консалтинга «РТК-Солар» и SolidLab. Об
|12.12.2022
|
МАИ использует Solar appScreener в своих учебных программах
Московский авиационный институт внедряет статический анализатор кода Solar appScreener в свои учебные программы для будущих бакалавров, магистров и специалистов п
|07.12.2022
|
В Solar appScreener 3.12 появился модуль корреляции статического и динамического анализа безопасности ПО
«РТК-Солар» представила обновление Solar appScreener, решения для контроля безопасности программного обеспечения и информационны
|29.09.2022
|
ГК «Хост» внедрила Solar appScreener для поиска уязвимостей в программном обеспечении
ГК «Хост» внедрила статический анализатор кода Solar appScreener для повышения безопасности программного обеспечения. Решение компании «Рост
|27.09.2022
|
Асакабанк использует Solar appScreener для повышения безопасности своих приложений
Узбекский Асакабанк внедрил статический анализатор кода Solar appScreener для обеспечения процессов безопасной разработки. Решение компании «РТК-Сола
|05.07.2022
|
Академия ФСО России использует Solar appScreener в учебных программах по информационной безопасности
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации использует статический анализатор кода Solar appScreener в учебных программах для будущих специалистов по информационной безопасност
|14.06.2022
|
Solar appScreener сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям УД4
Статический анализатор кода Solar appScreener получил сертификат ФСТЭК России на соответствие Требованиям по 4 уровню дов
|30.05.2022
|
Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО
Центр крови ФМБА России внедрил статический анализатор кода Solar appScreener для проверки используемого программного обеспечения на уязвимости и недекла
|26.04.2022
|
SertSoft использует Solar appScreener для оказания услуг по проверке ПО на соответствие требованиям кибербезопасности
Казахстанская испытательная лаборатория SertSoft использует статический анализатор кода Solar appScreener для оказания услуг по проверке программного обеспечения заказчиков на соотв
|19.04.2022
|
Вышел Solar appScreener 3.11 с классификацией OWASP 2021, отчетностью в формате SARIF и фильтрацией по пакетам и файлам
«Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода безопасности Solar appScreener 3.11. В ней появилась возможность классификация обнаруженных с помощью скан
|14.04.2022
|
«Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки ПО на соответствие требованиям информационной безопасности
«Отан-секьюрити» внедрила Solar appScreener для проверки программного обеспечения на соответствие требованиям информаци
|08.04.2022
|
Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener
«Ростелеком-Солар» обновил базу поиска уязвимостей анализатора кода приложений Solar appScreener. В обновление вошла обнаруженная критическая уязвимость CVE-2022-22965, зат
|07.04.2022
|
ГК «Самолет» внедрила Solar appScreener для повышения надежности своих информационных систем
ГК «Самолет», российский девелопер, использует статический анализатор кода Solar appScreener, чтобы повысить защищенность собственных информационных систем и разрабатыв
|31.03.2022
|
Kaz Security Lab внедрила Solar appScreener для проверки ПО заказчиков на соответствие требованиям безопасности
Казахстанская испытательная лаборатория Kaz Security Lab использует статический анализатор кода Solar appScreener для оказания услуг по проверке программного обеспечения заказчиков на соотв
|29.03.2022
|
Solar appScreener выявляет уязвимости и НДВ в Open Source-проектах
Статический анализатор кода Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» выявляет уязвимости и недекларированные возможн
|10.03.2022
|
Solar appScreener помог Global Information Security вывести в промышленную эксплуатацию более 20 объектов информатизации
я лаборатория Global Information Security использует статический анализатор безопасности приложений Solar appScreener для проведения испытательных работ для анализа соответствия требованиям инф
|22.12.2021
|
В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
«Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями н
|01.11.2021
|
Вышел Solar appScreener 3.10 с повышенным уровнем безопасности доступа к системе
Компания «Ростелеком-Солар» представила обновление анализатора кода Solar appScreener 3.10. Среди ключевых изменений в новой версии – введены новые меры безопасн
|26.10.2021
|
Подтверждена совместимость анализатора кода Solar appScreener с «Ред ОС»
Разработанный компанией «Ростелеком-Солар» инструмент статического анализа кода Solar appScreener успешно прошел тестирование на совместимость с «Ред ОС», операционной системой на основе ядра Linux. Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом. Solar appSc
|03.08.2021
|
МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener
Центр испытаний и сертификации МОУ «Институт инженерной физики» выбрал Solar appScreener для проведения анализа программного обеспечения на выполнение требований си
|29.07.2021
|
«Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО
Белорусский поставщик комплексных ИТ-решений «Системные технологии» внедрил анализатор кода Solar appScreener в процесс безопасной разработки. Специалисты применяют продукт для анализа защищенности разрабатываемых программных решений, предназначенных для автоматизации деятельности зак
|23.06.2021
|
«Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура
а гражданской обороны Сингапура повышает защищенность используемых приложений с помощью анализатора Solar appScreener. Singapore Civil Defence Force (SCDF) – чрезвычайная служба при Министерств
|10.06.2021
|
«Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг
ом Республики Казахстан АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) использует анализатор кода Solar appScreener, чтобы повысить безопасность обслуживания клиентов в цифровой среде. ЕНПФ п
|15.04.2021
|
В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart
«Ростелеком-Солар» представил новую версию анализатора кода Solar appScreener 3.9. В обновление вошла поддержка нового языка программирования Dart, благодаря чему Solar appScreener продолжает удерживать лидирующую позицию по количеству поддержива
