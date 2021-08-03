Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener

Центр испытаний и сертификации МОУ «Институт инженерной физики» выбрал Solar appScreener для проведения анализа программного обеспечения на выполнение требований системы сертификации средств защиты информации (СЗИ) ФСТЭК России.

Лицензиат ФСТЭК – Центр испытаний и сертификации МОУ «Институт инженерной физики» – отвечает за проведение сертификационных испытаний средств защиты информации и оформление технических заключений и протоколов, содержащих оценку безопасности СЗИ. На основании этих документов специализированный орган по сертификации принимает решение о выдаче лицензии, подтверждающей соответствие СЗИ всем нормативным требованиям ФСТЭК России.

Специалисты лаборатории используют Solar appScreener для анализа защищенности исследуемого ПО в части выявления уязвимостей и скрытых функциональных возможностей, которые способны повлиять на безопасность системы.

«С развитием киберугроз и технологий защиты от них ФСТЭК усиливает нормы регулирования безопасности для различного программного обеспечения, включая СЗИ. Сейчас провести оценку соответствия актуальным требованиям ФСТЭК для данных классов решений крайне сложно без применения специализированных инструментов с эффективными алгоритмами, обеспечивающими высокую точностью выявления уязвимостей и НДВ, – отмечает Евгений Вячеславович Ларионов, руководитель группы анализа недекларированных возможностей лаборатории сертификации программного обеспечения центра испытаний и сертификации МОУ «Институт инженерной физики». – Мы всегда основательно подходим к выбору инструментов, которые помогают нам проводить анализ ПО, поскольку как испытательная лаборатория несем ответственность за результаты экспертно-технического заключения. В частности, при выборе SAST-решения мы ориентировались в первую очередь на такие важные критерии, как эффективность алгоритмов анализа, широкий охват поддерживаемых языков программирования и наглядное и информативное представление отчетных данных».

Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар»: «Анализатор кода Solar appScreener – результат многолетнего опыта команды специалистов по информационной безопасности. У нас за плечами множество проектов как в рамках оказания SAST-сервиса, так и различных внедрений в инфраструктуру заказчиков. Полученный опыт позволяет нам создавать функциональный продукт, которому доверяют задачи анализа программной безопасности лицензиаты ФСТЭК России».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO

Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить

ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета

Показать еще

Наука

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов
Показать еще