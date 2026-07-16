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Институт инженерной физики АНО

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера 1
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
03.08.2021 МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener 1
31.05.2018 PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК 1
22.04.2016 Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники 1
07.10.2015 PT Application Inspector поможет испытательной лаборатории ФСТЭК России находить уязвимости в СЗИ 2
10.06.2011 Trend Micro перенес запись болванок в Москву и получил сертификат ФСТЭК 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Институт инженерной физики АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Прикладная логистика НИЦ 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1728 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1333 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1749 1
ESET - ESET Software 1161 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 930 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 1
Trend Micro 651 1
MONT - МОНТ 183 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 475 1
Dassault Systemes 235 1
Эшелон НПО 149 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 53 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Top Systems - Топ Системы 87 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 24 1
Renesas Electronics - Altium 39 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Fidesys - Фидесис 31 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 5 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
РЖД - Российские железные дороги 2088 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13703 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3854 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5404 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16052 5
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 621 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34616 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64596 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5068 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7900 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9356 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4367 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1924 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 154 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 190 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22064 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12803 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22475 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35943 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 378 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 684 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3201 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13161 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 83 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2467 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7534 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 106 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 508 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2738 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 97 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 273 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 445 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13823 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5979 1
CALS - Continuous Acquisition and Life cycle Support - Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий - Автоматизированная поддержка принятия решений по приобретению и материально-техническому обеспечению 23 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1673 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1103 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 754 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 495 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5669 2
Trend Micro Enterprise Security Suite - Trend Micro Enterprise Protection Strategy 17 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 166 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 68 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 92 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 237 1
Renesas Electronics - Altium Designer 37 1
Dassault Systemes - Catia 83 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Мишустин Михаил 784 1
Чернов Даниил 79 1
Смирнов Алексей 269 1
Потапов Владимир 43 1
Земков Сергей 159 1
Чачава Александр 124 1
Лютиков Виталий 25 1
Федоров Михаил 30 1
Левцов Вениамин 41 1
Левицкий Алексей 1 1
Кондрашин Михаил 22 1
Матыков Олег 6 1
Илюкин Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165213 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47406 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13783 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19442 1
Германия - Федеративная Республика 13176 1
Франция - Французская Республика 8151 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Украина 7911 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57373 3
Физика - Physics - область естествознания 2927 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33539 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6686 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2727 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7363 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2365 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 48 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Infosecurity - выставка 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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