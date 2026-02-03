Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Renesas Electronics Altium Designer


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.02.2026 RMCSoft и «Релэкс» выпустили решение для разработки продуктов в области интернета вещей 1
21.03.2023 Вышла новая версия «Appius-PLM УЖЦИ 2023» с единой БД для «1C:ERP» 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
16.07.2021 Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники 1
28.10.2019 Altium представила новую версию Altium Designer 2
19.12.2018 Altium Limited анонсировала выпуск Altium Designer 19 4
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 2
18.12.2017 Altium представила обновление системы проектирования печатных плат Altium Designer 18 2
08.06.2017 Решение для проектирования печатных плат Altium Designer обновлено до версии 17.1 2
26.12.2016 Altium Limited начинает сотрудничество с МТКП при МГТУ им. Н.Э. Баумана 2
17.11.2016 Altium выпустила обновление платформы для проектирования печатных плат Altium Designer 17 3
09.11.2016 Altium Limited будет вместе с «Краснодарским колледжем электронного приборостроения» готовить технических специалистов 2
04.10.2016 Altium Limited поможет НИУ ВШЭ готовить будущих специалистов наукоемких технологий 2
22.06.2016 Altium Limited объявила о начале сотрудничества с рядом региональных университетов 2
11.05.2016 Altium выпустила обновление платформы для проектирования печатных плат Altium Designer 2
22.04.2016 Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники 1
25.02.2016 Altium Limited поможет МИЭТ в подготовке нового поколения специалистов в области электроники 2
17.11.2015 Altium Limited обновила свой флагманский продукт Altium Designer 3
16.09.2015 Анонсировано обновление ПО для проектирования печатных плат Altium Designer 3
10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks 1
06.08.2015 Altium перешла на новую модель продаж в России 1
29.05.2013 Обновленный Altium Designer обеспечивает соответствие ГОСТ 1
27.05.2013 Altium оптимизирует проектирование продукции с выпуском Altium Vault 1.1 1
09.10.2012 В Екатринбурге НПП «Родник» проведет конференцию по Altium Designer 1
27.10.2011 Softline автоматизировала проектирование на опытном заводе «Тамбоваппарат» 1
15.06.2011 Altium предлагает решение для управления данными при проектировании электронных устройств 2
29.04.2011 TechNet стал новым представителем Altium в Латвии 1
11.03.2011 Altium предлагает платформу для эффективного управления проектной документацией 2
29.10.2010 Altium запустила новую акцию по легализации САПР P-CAD и переходу на Altium Designer 1
05.08.2010 «Нанософт» запустила акцию «Включи легальный P-CAD» 2
15.06.2010 Altium предлагает в России совместное с Atmel решение для разработки сенсорных устройств 2
11.02.2010 Altium продлила срок амнистии нелегальных пользователей P-CAD и Protel в России и СНГ 1
08.02.2010 «Нанософт» будет продвигать в России САПР Altium Designer 1
25.12.2009 Altium анонсировала новые корпусы для макетной платы NanoBoard 3000 2
21.12.2009 Топ-менеджер AutoDesk возглавил российское представительство Altium 1
26.11.2009 Altium запустила программу амнистии нелегальных пользователей P-CAD в странах СНГ 1
09.10.2009 Altium выпустила новую макетную плату NanoBoard для разработчиков электроники 2

Публикаций - 37, упоминаний - 62

Renesas Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Renesas Electronics - Altium 39 32
Нанософт 122 4
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 3
Silver Lake Partners - Altera 101 2
Lattice Semiconductor 26 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
AMD Xilinx 97 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 2
Infomaximum - Инфомаксимум 55 1
Хост ГК - HostVM 65 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Alfresco Software 148 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 111 1
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 23 1
Atmel 49 1
GreenData - Гриндата 55 1
Ceragon - NERA - Nera Networks - Nera SatCom - Nera Telecommunications 5 1
Эремекс - Eremex 16 1
Макро Групп 6 1
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 1
MathWorks 12 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
SAP SE 5455 1
Microsoft Corporation 25318 1
Intel Corporation 12571 1
IBM - International Business Machines Corp 9564 1
Softline - Софтлайн 3320 1
9095 1
Oracle Corporation 6896 1
Autodesk 625 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2570 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1537 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
Directum - Директум 1182 1
Diasoft - Диасофт 1052 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Salesforce 460 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Родник 87 2
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 443 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 204 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 9
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 151 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3742 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 98 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 858 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 2
Трассирование - Трассировка 75 2
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 60 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 119 2
Renesas Electronics - Altium Vault 6 6
Renesas Electronics - Altium Live 4 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 246 3
Dassault Systemes - SolidWorks 126 3
Linux OS 10996 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 116 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
SAP NetWeaver 156 1
Infomaximum - Proceset Process mining 46 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 16 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Renesas Electronics - Altium 365 1 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 29 1
Renesas Electronics - Altium NanoBoard 1 1
Renesas Electronics - Altium P-CAD 2 1
Renesas Electronics - Altium Subscriber Plan 1 1
Renesas Electronics - Altium Managed 1 1
PTC MathCAD 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
SimbirSoft Linkory 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Cadence OrCAD/Allegro - Cadence Silicon-Package-Board 4 1
Appius PLM 6 1
Meta - Facebook - React Native 18 1
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 581 1
National Instruments - Multisim 1 1
Siemens Opcenter 10 1
Renesas Electronics - Altium BugCrunch 1 1
Pega Platform 9 1
Илюкин Олег 6 6
Костинский Сергей 4 4
Шихов Евгений 3 3
Harris Martin - Харрис Мартин 3 3
Martin Nick - Мартин Ник 2 2
Бочкин Александр 50 1
Чернышов Андрей 16 1
Бобров Михаил 7 1
Нестеров Владимир 30 1
Зыков Олег 17 1
Климов Иван 28 1
Зайчиков Илья 20 1
Ежов Василий 46 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Богданов Максим 37 1
Ельцин Борис. 96 1
Гусев Михаил 25 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Ермаков Антон 13 1
Сабунин Алексей 1 1
Левицкий Алексей 1 1
Баранов Александр 16 1
Фень Александр 1 1
Новожилов Алексей 20 1
Собянин Дмитрий 1 1
Костинский Вячеслав 1 1
Чернышев Андрей 70 1
Митрофанов Олег 1 1
Токарев Олег 9 1
Савельев Игорь 7 1
Шкурпела Полина 12 1
Салий Денис 5 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Касаткин Сергей 3 1
Полесский Сергей 2 1
Pawela Ted - Павела Тед 1 1
Шведова Анна 3 1
Табаев Илья 4 1
Шкупер Полина 1 1
Корнийчук Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 2
Европа 24674 2
Китай - Шанхай 810 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 1
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5762 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Польша - Республика 2004 1
Индия - Bharat 5726 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Ближний Восток 3049 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3413 1
Турция - Турецкая республика 2503 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 968 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Образование в России 2564 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
Экономический эффект 1215 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2302 1
Ведомости 1285 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 678 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 36 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 88 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 76 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 287 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще