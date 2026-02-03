Получите все материалы CNews по ключевому слову
Renesas Electronics Altium Designer
Renesas Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
|Илюкин Олег 6 6
|Костинский Сергей 4 4
|Шихов Евгений 3 3
|Harris Martin - Харрис Мартин 3 3
|Martin Nick - Мартин Ник 2 2
|Бочкин Александр 50 1
|Чернышов Андрей 16 1
|Бобров Михаил 7 1
|Нестеров Владимир 30 1
|Зыков Олег 17 1
|Климов Иван 28 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Ежов Василий 46 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Богданов Максим 37 1
|Ельцин Борис. 96 1
|Гусев Михаил 25 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Ермаков Антон 13 1
|Сабунин Алексей 1 1
|Левицкий Алексей 1 1
|Баранов Александр 16 1
|Фень Александр 1 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Собянин Дмитрий 1 1
|Костинский Вячеслав 1 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Митрофанов Олег 1 1
|Токарев Олег 9 1
|Савельев Игорь 7 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Салий Денис 5 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
|Касаткин Сергей 3 1
|Полесский Сергей 2 1
|Pawela Ted - Павела Тед 1 1
|Шведова Анна 3 1
|Табаев Илья 4 1
|Шкупер Полина 1 1
|Корнийчук Илья 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
