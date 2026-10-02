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Макро Групп
ГК «Макро Групп» работает на российском рынке электроники с 1994 года и объединяет дистрибуцию электронных компонентов, контрактное производство электроники, разработку и производство собственных вычислительных устройств, а также промышленную робототехнику. В составе группы развиваются собственные решения для встраиваемых систем — платы PicoS и NanoS на базе российского процессора «Гиперком У», а также продукция DIASOM – малогабаритные процессорные модули и модули камер. PicoS и NanoS внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют максимальную оценку 110 баллов по ПП РФ 719.
СОБЫТИЯ
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Макро Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
|Коркуш Анатолий 4 1
|Катаев Александр 40 1
|Семенов Дмитрий 19 1
|Покровский Иван 138 1
|Нечаев Иван 61 1
|Собянин Дмитрий 1 1
|Шульгин Георгий 9 1
|Васенин Павел 1 1
|Рустелеком ТК 305 1
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