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Макро Групп

Макро Групп

ГК «Макро Групп» работает на российском рынке электроники с 1994 года и объединяет дистрибуцию электронных компонентов, контрактное производство электроники, разработку и производство собственных вычислительных устройств, а также промышленную робототехнику. В составе группы развиваются собственные решения для встраиваемых систем — платы PicoS и NanoS на базе российского процессора «Гиперком У», а также продукция DIASOM – малогабаритные процессорные модули и модули камер. PicoS и NanoS внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют максимальную оценку 110 баллов по ПП РФ 719.

 

СОБЫТИЯ

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02.10.2026 «Группа Астра» и ГК «Макро Групп» договорились о сотрудничестве в сфере встраиваемых решений 2
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
16.07.2021 Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники 2
26.01.2012 Китайцы захватили 15% российского рынка ГЛОНАСС-приемников в течение года 1
26.11.2007 27 ноября откроется выставка «Беспроводные и мобильные технологии 2007» 1
09.06.2007 В России создан многофункциональный GPS-трекер 1
13.03.2007 Производство новых GPS-модулей освоено в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Макро Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Макро Групп - Макро ЕМС 3 2
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 2
Vital Electronics - Витал Электроникс 2 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Радиал 4 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
Седиком 22 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 1
Супертел 21 1
Дэйтлайн НПЦ 5 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 1
Softline - Софтлайн 3800 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 371 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 134 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
InfiNet Wireless - Инфинет 64 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 165 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
СтарЛайн НПО - StarLine 30 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 547 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Сибсвязь 3 1
Симметрон ЭК - Симметрон Электронные Компоненты 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 1
ПСБ - Промсвязьбанк 973 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 1
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3604 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4018 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1449 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 209 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26560 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3086 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36744 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7422 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1507 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1888 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1244 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13602 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1063 1
PnP - Plug&Play 346 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10673 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13299 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22800 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1007 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1788 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1554 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2269 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 208 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33912 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3459 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5910 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4470 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1980 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13014 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 623 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 428 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1741 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10832 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1491 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16671 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14888 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1285 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5273 3
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 2
Leadtek GPS 1 1
Cadence OrCAD/Allegro - Cadence Silicon-Package-Board 8 1
Siemens Opcenter 14 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 378 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 1
Renesas Electronics - Altium Designer 38 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 246 1
Samsung CSR plc - SiRF GSC3LTf 1 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
Коркуш Анатолий 4 1
Катаев Александр 40 1
Семенов Дмитрий 19 1
Покровский Иван 138 1
Нечаев Иван 61 1
Собянин Дмитрий 1 1
Шульгин Георгий 9 1
Васенин Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168337 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19760 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19362 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55069 1
Европа 25026 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48049 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13871 1
Азия - Азиатский регион 5955 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Польша - Республика 2037 1
Венгрия 858 1
Россия - СФО - Новосибирск 4934 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1308 1
Китай - Тайвань 4288 1
Чехия - Чешская Республика 1352 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1748 1
Румыния 757 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22011 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58409 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11761 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54067 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1585 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34281 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18388 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9232 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Рустелеком ТК 305 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 39 1
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