ГК «Макро Групп» работает на российском рынке электроники с 1994 года и объединяет дистрибуцию электронных компонентов, контрактное производство электроники, разработку и производство собственных вычислительных устройств, а также промышленную робототехнику. В составе группы развиваются собственные решения для встраиваемых систем — платы PicoS и NanoS на базе российского процессора «Гиперком У», а также продукция DIASOM – малогабаритные процессорные модули и модули камер. PicoS и NanoS внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют максимальную оценку 110 баллов по ПП РФ 719.