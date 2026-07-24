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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
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Радиал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
26.11.2007 27 ноября откроется выставка «Беспроводные и мобильные технологии 2007» 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Радиал и организации, системы, технологии, персоны:

Супертел 21 2
Элтекс Коммуникации 29 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 2
Минсккабель - Минский кабельный завод - МКЗ - Инфокабель 2 2
Телеконта 3 2
Riello 10 2
Оптен-Кабель - Оптен Кабельный завод - Оптен-Телеком - Оптен-Строй 7 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 15 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон - Symanitron - Симанитрон-Электроника НПП 9 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 19 2
Fanvil - Фанвил 13 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Микроволновая Электроника 3 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 2
Радиан ТД 13 2
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Эликс-Кабель 10 1
Седиком 22 1
Уральские заводы ФПГ 6 1
ИНОТЕХ 3 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 1
Дэйтлайн НПЦ 5 1
МегаФон 10697 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 1
Yandex - Яндекс 9175 1
Huawei 4656 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Снабремсервис - СРС 2 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 489 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Бизнес-Волна 3 1
Связной ГК 1400 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
МКБ - Московский кредитный банк 654 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 616 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1057 1
Евросеть 1421 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Гранит 56 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13749 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 455 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3579 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5955 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 2
Международная академия связи - МАС 46 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электрокабель 13 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26251 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7378 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2556 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 430 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4028 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1875 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3687 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13453 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22274 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3892 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7425 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12851 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 996 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3672 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3409 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1486 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1932 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 886 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22870 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10727 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1266 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4010 2
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9888 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 883 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3928 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7914 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10574 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13077 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4172 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9262 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6454 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26690 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2971 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
НТИ - Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 4 2
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1791 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5244 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1074 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 507 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Рейман Леонид 1065 1
Мирошников Борис 63 1
Тихонов Александр 69 1
Бородин Андрей 40 1
Колесников Олег 20 1
Санадзе Георгий 18 1
Солонин Виталий 90 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 3
Италия - Итальянская Республика 4500 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 3
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 54 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 2
Беларусь - Белоруссия 6278 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19485 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1787 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 727 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1074 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Европа 24942 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Азия - Азиатский регион 5911 1
Индия - Bharat 5862 1
Европа Восточная 3138 1
Америка Южная 884 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 1
Германия - Федеративная Республика 13197 1
Ближний Восток 3148 1
Франция - Французская Республика 8164 1
Венгрия 855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4861 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1277 1
Китай - Тайвань 4239 1
Испания - Королевство 3830 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1716 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1684 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1079 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1772 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1310 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 969 1
Европа Западная 1496 1
Китай - Пекин - Beijing 1094 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 581 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21556 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57502 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33631 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8922 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11611 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3772 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 53 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5096 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 58 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1572 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5686 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12279 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5738 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5561 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9099 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6151 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 257 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2109 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 795 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4797 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10854 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6728 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8811 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2561 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1493 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11276 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3152 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2527 1
Интернет-кафе 310 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
CSTB Telecom & Media 58 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
Связь-Экспокомм 276 1
ИнфоКом 123 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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