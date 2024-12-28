Свободные Технологии Инжиниринг СТИ
Свободные Технологии Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:
|Вирцер Евгений 38 6
|Мартынюк Александр 13 2
|Рогалев Николай 25 2
|Петропавловский Дмитрий 3 1
|Темченко Андрей 4 1
|Маринина Мария 1 1
|Колосков Евгений 1 1
|Лебедев Максим 2 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Жуков Олег 24 1
|Зотов Алексей 42 1
|Воробьев Всеволод 15 1
|Сотников Илья 6 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Кукушкин Егор 4 1
|Рябкин Константин 2 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|Maximize Market Research 3 1
|CNews Fast рейтинг 46 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 143 4
|МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 2
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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