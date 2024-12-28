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Свободные Технологии Инжиниринг СТИ



28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
23.12.2024 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, Key Point: Льготное кредитование — это единственная мера, которая способна поддержать отрасль ЦОД

 1
30.08.2024 В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» 2
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
06.05.2024 В НИУ «МЭИ» появится магистерская программа по цифровому информационному моделированию инженерных систем 1
27.12.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, СТИ: ЦОД это такая же часть базовой инфраструктуры, как электричество, дороги или аэропорты

 1
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 1
27.02.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год

 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Свободные Технологии Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:

Key Point - Кей Пойнт 27 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 2
Микроволновая Электроника 3 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Fanvil - Фанвил 8 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 2
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 2
Радиан ТД 13 2
Радиал 4 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон-Электроника НПП 2 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 2
Ростелеком 9700 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
ИКС 318 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Супертел 14 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Элтекс Коммуникации 18 2
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 2
К2Тех 130 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 2
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Cisco Systems 5114 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 8 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
8213 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Ингосстрах СПАО 421 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
Международная академия связи - МАС 41 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 5
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
NVision Барьер 648 1
Вирцер Евгений 38 6
Мартынюк Александр 13 2
Рогалев Николай 25 2
Петропавловский Дмитрий 3 1
Темченко Андрей 4 1
Маринина Мария 1 1
Колосков Евгений 1 1
Лебедев Максим 2 1
Фетисов Алексей 42 1
Жуков Олег 24 1
Зотов Алексей 42 1
Воробьев Всеволод 15 1
Сотников Илья 6 1
Лазуков Станислав 29 1
Кукушкин Егор 4 1
Рябкин Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 2
Литва - Литовская Республика 651 2
Россия - ПФО - Саратовская область 726 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 46 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа 21767 1
Индия - Bharat 5432 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
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Россия - Восточная Сибирь 264 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 51 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 37 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика 36 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 131 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Аренда 2416 1
N+1 - Издание 158 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Maximize Market Research 3 1
CNews Fast рейтинг 46 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 4
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
CSTB Telecom & Media 58 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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