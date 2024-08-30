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В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг»

В НИУ «МЭИ» открылась лаборатория Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» («СТИ»). В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер, а также сотрудники университета и компании. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Лаборатория цифрового проектирования оснащена современной компьютерной техникой и проекционным оборудованием. В новой аудитории будут учиться студенты Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ», в том числе обучающиеся по совместной с «СТИ» магистерской программе «Цифровое информационное моделирование инженерных систем зданий и сооружений».

«Наше сотрудничество с МЭИ длится уже не первый год. Оно началось с небольшой идеи и сейчас охватывает BIM-технологии и проект базовой кафедры «Центры обработки данных». Необходимо привлекать молодежь в отрасль ЦОДодостроения, которая растет и становится все более важной для страны. Это инфраструктура для хранения и обработки данных, без которой сейчас нельзя представить ни одно предприятие. Мы уверены, что сможем подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут конкурентоспособны и востребованы. Совместная работа «СТИ» с университетом даст ребятам возможность начать успешную карьеру, и мы рады быть частью этого процесса», – сказал генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер.

В настоящий момент на финальной стадии находится проект Базовой кафедры «Центры обработки данных». Часть дисциплин будет вынесена на базовую кафедру, это позволит обеспечить практикоориентированную подготовку ребят.

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«Сегодня мы открыли новую лабораторию Цифрового проектирования, созданную в партнерстве с компанией «Свободные Технологии Инжиниринг». Уверен, что новая мультимедийная лаборатория станет центром притяжения для студентов, где они смогут работать над актуальными проектами, развивать свои навыки и получать опыт, необходимый для успешной карьеры. Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество и реализацию новых идей, которые помогут продвигать научные исследования и образовательные инициативы в нашей стране», – отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Создание новой лаборатории - важный шаг для дальнейшей работы университета и компании. Новые этапы сотрудничества позволят НИУ «МЭИ» совместно с «СТИ» разрабатывать программы бесплатного дополнительного профессионального образования, которые будут доступны для студентов и позволят сформировать необходимые компетенции в области проектирования инженерных систем центров обработки данных.

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