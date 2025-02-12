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Рогалев Николай



12.02.2025 В МЭИ разработана система охлаждения с комбинированными покрытиями для микроэлектроники 1
31.10.2024 В МЭИ представили новую разработку ОС на базе Linux для программируемых логических контроллеров 1
23.10.2024 В МЭИ разработали отечественную программу для теплотехнических расчетов 1
18.10.2024 В МЭИ разработали ПО для моделирования физических процессов в криогенном оборудовании 1
15.10.2024 «Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления 1
11.10.2024 ​В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы 1
01.10.2024 Студенты ИT Академии Samsung защитили выпускные проекты в МЭИ 1
11.09.2024 В МЭИ разработали программный комплекс для расчета и оптимизации антенных систем космической связи 1
30.08.2024 В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» 1
05.07.2024 В НИУ МЭИ разработали способ защиты помещений от прослушивания 1
05.07.2024 В МЭИ разработали технологию предикативной оценки характеристик систем компьютерного зрения 1
11.06.2024 В МЭИ разработали перчатку для дистанционного сенсорного управления робототехнической системой различного назначения 1
29.05.2024 В МЭИ открылась первая отраслевая Лаборатория криптографической защиты информации 1
06.05.2024 В НИУ «МЭИ» появится магистерская программа по цифровому информационному моделированию инженерных систем 1
16.04.2024 НИУ «МЭИ» и «Систэм Электрик» заключили соглашение о сотрудничестве 1
29.03.2024 В НИУ «МЭИ» разработана интеллектуальная облачная система учета и контроля оборудования 1
07.03.2024 В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС 1
07.03.2024 В НИУ «МЭИ» разработали систему навигации беспилотников 1
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 3
29.12.2023 В НИУ «МЭИ» разработан облачный сервис для автоматизированного создания схем цифровых подстанций​ 1
26.12.2023 В НИУ «МЭИ» разработали программное обеспечение для быстрого проектирования турбодетандеров 1
05.12.2023 НИУ «МЭИ» и «Эдит про» будут совместно готовить ИТ-специалистов 1
18.10.2023 В НИУ «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора для предотвращения аварийных ситуаций 1
26.09.2023 В НИУ «МЭИ» создали отечественную платформу для дистанционного управления объектами электроэнергетики 1
12.03.2021 В НИУ МЭИ введена должность проректора по цифровой трансформации 1
06.12.2018 «МегаФон», «МЭИ» и «Энтелс» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации энергетики 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Рогалев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8915 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 2
Технологии Будущего 149 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 2
Энтелс - Entels 2 1
8256 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 82 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 1
Schneider Electric 575 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 1
Samsung Electronics 10280 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
СМат - SMath 1 1
Сател 126 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 2
РНФ - Российский научный фонд 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13214 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2945 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1250 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10155 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1414 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3889 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1446 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 421 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 400 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 1
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 821 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10797 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 131 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2761 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 2
FreePik 1017 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1589 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 8 1
СМат - SMath Studio 1 1
Linux OS 9998 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 1
Ястребов Арсений 2 2
Чугунов Александр 2 2
Кашаев Алексей 19 2
Крутских Владислав 2 2
Талдыкина Наталья 40 1
Севостьянов Алексей 1 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Белоусов Сергей 242 1
Кичко Дмитрий 66 1
Курбатова Екатерина 2 1
Гатауллин Руслан 1 1
Лебедев Андрей 12 1
Хрипунов Алексей 8 1
Ладыгин Николай 5 1
Колосков Евгений 1 1
Гусев Дмитрий 70 1
Рабин Алексей 1 1
Вирцер Евгений 38 1
Волкова Татьяна 4 1
Федоров Вадим 6 1
Очкова Валерия 1 1
Новак Александр 28 1
Карантаев Владимир 3 1
Михайлов Михаил 10 1
Опадчий Федор 1 1
Епифанов Егор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Германия - Федеративная Республика 12702 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 1
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КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 452 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
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Физика - Physics - область естествознания 2649 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 135 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3715 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1083 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Ведомости 1016 1
РИА Новости 922 1
МЭИ - Московский энергетический институт 145 25
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 51 20
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
День молодёжи - 27 июня 899 1
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