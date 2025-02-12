Рогалев Николай
Рогалев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 2
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
|Ястребов Арсений 2 2
|Чугунов Александр 2 2
|Кашаев Алексей 19 2
|Крутских Владислав 2 2
|Талдыкина Наталья 40 1
|Севостьянов Алексей 1 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Кичко Дмитрий 66 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Гатауллин Руслан 1 1
|Лебедев Андрей 12 1
|Хрипунов Алексей 8 1
|Ладыгин Николай 5 1
|Колосков Евгений 1 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Рабин Алексей 1 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Волкова Татьяна 4 1
|Федоров Вадим 6 1
|Очкова Валерия 1 1
|Новак Александр 28 1
|Карантаев Владимир 3 1
|Михайлов Михаил 10 1
|Опадчий Федор 1 1
|Епифанов Егор 1 1
|Ведомости 1016 1
|РИА Новости 922 1
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