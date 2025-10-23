В МЭИ создали программный комплекс оценки энергоэффективности зданий с применением цифровых двойников

Научный коллектив Национального исследовательского университета МЭИ разработал уникальный программный комплекс, позволяющий автоматически оценивать энергоэффективность зданий на этапе цифрового проектирования. Разработка открывает новые возможности для строительных компаний и специалистов в области эксплуатации инженерных систем. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Новая программа позволяет за считанные минуты провести расчёт тепловых потерь здания, используя готовый файл в открытом формате IFC. Это значительно ускоряет процесс проектирования и помогает выявить «слабые» места в тепловой защите здания ещё до начала строительства.

Уникальность разработки заключается в специальном алгоритме обработки текстовых данных IFC-файлов, который не только корректно считывает свойства объектов, но и учитывает взаимосвязи между ними. Это позволяет точно учитывать влияние геометрии помещений, теплопроводности ограждающих конструкций и соседних объектов на общие теплопотери.

Разработка способна визуализировать результаты — программа строит 3D-модель по данным IFC, что наглядно демонстрирует, какие именно участки здания требуют дополнительной теплоизоляции. Это ценный инструмент как для проектировщиков, так и для энергоаудиторов.

«Сегодня цифровые технологии становятся ключевым инструментом для устойчивого развития энергетики и строительства. Разработка наших ученых — яркий пример того, как научный потенциал МЭИ находит практическое применение в решении актуальных задач. Это шаг к формированию умной, ответственной инфраструктуры, соответствующей современным экологическим и технологическим требованиям»,— сказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

Внедрение такого программного обеспечения в практику строительных и эксплуатирующих организаций позволит повысить энергоэффективность новых и реконструируемых зданий, а также сократить затраты на отопление и снизить углеродный след.

Уникальный программный комплекс разработан под руководством доцента кафедры тепломассообменных процессов и установок НИУ МЭИ Марии Юркиной. Программа уже прошла успешные испытания на реальных проектах и готовится к внедрению в профильных компаниях.​