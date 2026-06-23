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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рабин Алексей

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Студенты из Санкт-Петербурга создадут первый российский спутник-биолабораторию для исследования повреждений ДНК 1
07.03.2024 В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рабин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
FreePik 1841 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Хрипунов Алексей 8 1
Чугунов Александр 2 1
Гатауллин Руслан 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 54 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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