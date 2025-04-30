Разделы

СПбГЭТУ ЛЭТИ Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина)

СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина)

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» – ведущий технический вуз России, участник программы «Приоритет 2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы» – развивается как лидер передовых исследований, проводит модернизацию лабораторной инфраструктуры, создает условия для привлечения талантливой молодежи в науку. Ученые ЛЭТИ совместно с академическими и индустриальными партнерами проводят прорывные исследования в области новой электроники, искусственного интеллекта, беспроводных технологий, портативных медицинских систем, электроинжиниринга

СОБЫТИЯ


30.04.2025 «Группа Астра» и ЛЭТИ займутся подготовкой кадров для сферы ИT

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» и «Группа Астра» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В церемонии по
21.04.2025 В России создан макет «умной» антенны для 5G

«Умная» антенна для 5G В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» создан макет «умной» антенны, которая позволит с высокой скоростью передавать большой о
10.03.2025 В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию

Переход на новую ЭКБ В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали отечественный прототип полевого транзистора на основе карбида кремния (SiC)
20.01.2025 В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна

Блокчейн-метод Ученые кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Аграрного университета провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай) ра
04.09.2024 В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением

Новый дрон В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» создали компактный дрон с компьютерным зрением. Об этом в начале сентября 2024 г. сообщ
02.08.2024 В России создали прототип наноэлементов на замену кремниевых компонентов в компьютерах будущего

Достижение ученых Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали прототипы мемристеров — наноразмерных элементов, которые позволят создавать мин
16.11.2023 Россияне создали новый экологичный материал для оптоэлектроники

ический уровень Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН (ИФ
03.07.2023 Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала

ская умная антенна Эксперты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали специализированную антенну для сот
22.08.2022 Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет

ая суперантенна Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали особую антенну для сетей сотовой с
24.03.2022 «Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров

остех») заключил соглашение с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ». Соглашение предполагает научно-исследовательскую кооперацию в сфере развития 5G и буду
30.06.2011 В российских школах будут изучать Creo

о лицея №30. Проект реализован Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ совместно с инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» и компанией PTC (Parametric Tec
10.03.2011 ЛЭТИ внедрил полиграфический комплекс Xerox

В типографии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина) состоялся запуск программно-аппаратного комплекса на базе полн
21.02.2011 «Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC

решений, совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (СПбГЭТУ) ЛЭТИ объявили об открытии Центра компетенций по решениям Parametric Technology Corporation (P
26.08.2008 APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ

ования в серверном помещении Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ (СПбГЭТУ). После того как в 2007 г. в рамках инновационного проекта в СПбГЭТУ были реали
12.05.2008 Redlab/Redcenter внедряет ERP-систему в ЛЭТИ

вационным учебным процессом» в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). Выполнение проектных работ осуществляется в рамк
27.02.2008 СПбГЭТУ заказывает услуги по сопровождению SAP

чания подачи заявок – 27 марта 2008 г. Необходимо проводить следующие работы: Обработка запросов от СПбГЭТУ. Локализация и устранение ошибок в программном обеспечении, связанных с настройками и
31.08.2007 DocsVision включен в обязательную программу обучения ЛЭТИ

Компания DocsVision и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ подписали договор о предоставлении системы DocsVision в учебных целях на бесплатной осно
29.08.2007 ЛЭТИ объявил конкурс на разработку ПО

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)» объявил открытый конкурс на ыполнение технологического ци
15.08.2007 ЛЭТИ закупает ПО

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) объявляет открытый конкурс на поставку лицензионного программного обеспечения. Лимит фи
17.07.2007 СПбГЭТУ имени В.И. Ульянова модернизирует корпоративную ИВС

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) объявил открытый конкурс № 41-07/02 на выполнение комплекс
11.01.2007 ЛЭТИ объявил конкурс на покупку лицензий mySAP

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) объявил запрос котировок на закупку лицензий на программно
09.11.2006 Технопарку СПбГЭТУ исполнилось 15 лет

Технопарку Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) исполнилось

09.11.2006 Технопарку СПбГЭТУ исполнилось 15 лет

Технопарку Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) исполнилось


