СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина)

«Группа Астра» и ЛЭТИ займутся подготовкой кадров для сферы ИT Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» и «Группа Астра» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В церемонии по

В России создан макет «умной» антенны для 5G «Умная» антенна для 5G В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» создан макет «умной» антенны, которая позволит с высокой скоростью передавать большой о

В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию Переход на новую ЭКБ В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали отечественный прототип полевого транзистора на основе карбида кремния (SiC)

В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна Блокчейн-метод Ученые кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Аграрного университета провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай) ра

В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением Новый дрон В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» создали компактный дрон с компьютерным зрением. Об этом в начале сентября 2024 г. сообщ

В России создали прототип наноэлементов на замену кремниевых компонентов в компьютерах будущего Достижение ученых Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали прототипы мемристеров — наноразмерных элементов, которые позволят создавать мин

Россияне создали новый экологичный материал для оптоэлектроники ический уровень Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН (ИФ

Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала ская умная антенна Эксперты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали специализированную антенну для сот

Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет ая суперантенна Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали особую антенну для сетей сотовой с

«Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров остех») заключил соглашение с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ». Соглашение предполагает научно-исследовательскую кооперацию в сфере развития 5G и буду

В российских школах будут изучать Creo о лицея №30. Проект реализован Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ совместно с инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» и компанией PTC (Parametric Tec

ЛЭТИ внедрил полиграфический комплекс Xerox В типографии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина) состоялся запуск программно-аппаратного комплекса на базе полн

«Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC решений, совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (СПбГЭТУ) ЛЭТИ объявили об открытии Центра компетенций по решениям Parametric Technology Corporation (P

APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ ования в серверном помещении Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ (СПбГЭТУ). После того как в 2007 г. в рамках инновационного проекта в СПбГЭТУ были реали

Redlab/Redcenter внедряет ERP-систему в ЛЭТИ вационным учебным процессом» в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). Выполнение проектных работ осуществляется в рамк

СПбГЭТУ заказывает услуги по сопровождению SAP чания подачи заявок – 27 марта 2008 г. Необходимо проводить следующие работы: Обработка запросов от СПбГЭТУ. Локализация и устранение ошибок в программном обеспечении, связанных с настройками и

DocsVision включен в обязательную программу обучения ЛЭТИ Компания DocsVision и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ подписали договор о предоставлении системы DocsVision в учебных целях на бесплатной осно

ЛЭТИ объявил конкурс на разработку ПО Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)» объявил открытый конкурс на ыполнение технологического ци

ЛЭТИ закупает ПО Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) объявляет открытый конкурс на поставку лицензионного программного обеспечения. Лимит фи

СПбГЭТУ имени В.И. Ульянова модернизирует корпоративную ИВС Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) объявил открытый конкурс № 41-07/02 на выполнение комплекс

ЛЭТИ объявил конкурс на покупку лицензий mySAP Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) объявил запрос котировок на закупку лицензий на программно

Технопарку СПбГЭТУ исполнилось 15 лет Технопарку Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) исполнилось