СПбГЭТУ ЛЭТИ Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» – ведущий технический вуз России, участник программы «Приоритет 2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы» – развивается как лидер передовых исследований, проводит модернизацию лабораторной инфраструктуры, создает условия для привлечения талантливой молодежи в науку. Ученые ЛЭТИ совместно с академическими и индустриальными партнерами проводят прорывные исследования в области новой электроники, искусственного интеллекта, беспроводных технологий, портативных медицинских систем, электроинжиниринга.
СОБЫТИЯ
|30.04.2025
|
«Группа Астра» и ЛЭТИ займутся подготовкой кадров для сферы ИT
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» и «Группа Астра» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В церемонии по
|21.04.2025
|
В России создан макет «умной» антенны для 5G
«Умная» антенна для 5G В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» создан макет «умной» антенны, которая позволит с высокой скоростью передавать большой о
|10.03.2025
|
В России создали отечественный прототип полевого транзистора из материала, альтернативного чистому кремнию
Переход на новую ЭКБ В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали отечественный прототип полевого транзистора на основе карбида кремния (SiC)
|20.01.2025
|
В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна
Блокчейн-метод Ученые кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Аграрного университета провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай) ра
|04.09.2024
|
В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением
Новый дрон В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» создали компактный дрон с компьютерным зрением. Об этом в начале сентября 2024 г. сообщ
|02.08.2024
|
В России создали прототип наноэлементов на замену кремниевых компонентов в компьютерах будущего
Достижение ученых Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали прототипы мемристеров — наноразмерных элементов, которые позволят создавать мин
|16.11.2023
|
Россияне создали новый экологичный материал для оптоэлектроники
ический уровень Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН (ИФ
|03.07.2023
|
Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала
ская умная антенна Эксперты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали специализированную антенну для сот
|22.08.2022
|
Россияне изобрели хитрую антенну для сетей 5G. В других странах таких нет
ая суперантенна Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали особую антенну для сетей сотовой с
|24.03.2022
|
«Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров
остех») заключил соглашение с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ». Соглашение предполагает научно-исследовательскую кооперацию в сфере развития 5G и буду
|30.06.2011
|
В российских школах будут изучать Creo
о лицея №30. Проект реализован Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ совместно с инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» и компанией PTC (Parametric Tec
|10.03.2011
|
ЛЭТИ внедрил полиграфический комплекс Xerox
В типографии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина) состоялся запуск программно-аппаратного комплекса на базе полн
|21.02.2011
|
«Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC
решений, совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (СПбГЭТУ) ЛЭТИ объявили об открытии Центра компетенций по решениям Parametric Technology Corporation (P
|26.08.2008
|
APC обеспечила бесперебойную работу ИТ-оборудования СПбГЭТУ
ования в серверном помещении Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ (СПбГЭТУ). После того как в 2007 г. в рамках инновационного проекта в СПбГЭТУ были реали
|12.05.2008
|
Redlab/Redcenter внедряет ERP-систему в ЛЭТИ
вационным учебным процессом» в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). Выполнение проектных работ осуществляется в рамк
|27.02.2008
|
СПбГЭТУ заказывает услуги по сопровождению SAP
чания подачи заявок – 27 марта 2008 г. Необходимо проводить следующие работы: Обработка запросов от СПбГЭТУ. Локализация и устранение ошибок в программном обеспечении, связанных с настройками и
|31.08.2007
|
DocsVision включен в обязательную программу обучения ЛЭТИ
Компания DocsVision и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ подписали договор о предоставлении системы DocsVision в учебных целях на бесплатной осно
|29.08.2007
|
ЛЭТИ объявил конкурс на разработку ПО
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)» объявил открытый конкурс на ыполнение технологического ци
|15.08.2007
|
ЛЭТИ закупает ПО
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) объявляет открытый конкурс на поставку лицензионного программного обеспечения. Лимит фи
|17.07.2007
|
СПбГЭТУ имени В.И. Ульянова модернизирует корпоративную ИВС
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) объявил открытый конкурс № 41-07/02 на выполнение комплекс
|11.01.2007
|
ЛЭТИ объявил конкурс на покупку лицензий mySAP
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) объявил запрос котировок на закупку лицензий на программно
|09.11.2006
|
|09.11.2006
|
Технопарку СПбГЭТУ исполнилось 15 лет
Технопарку Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) исполнилось
СПбГЭТУ ЛЭТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кивокурцев Олег 93 5
|Кореш Виктор 82 3
|Козлова Дарья 37 3
|Литвинов Артем 13 3
|Васильев Евгений 128 3
|Ильин Дмитрий 26 2
|Макусов Алексей 2 2
|Садовничий Виктор 62 2
|Сахарова Юлия 9 2
|Петров Владимир 19 2
|Васюков Григорий 14 2
|Мониев Андрей 2 2
|Сергеев Павел 9 2
|Мартынов Иван 2 2
|Макаров Константин 4 2
|Репин Александр 3 2
|Иткинсон Григорий 2 2
|Даулетов Айдар 5 2
|Елецкий Георгий 2 2
|Незнамов Константин 2 2
|Тяпин Илья 2 2
|Архалов Иван 2 2
|Туральчук Павел 2 2
|Макаров Валентин 241 2
|Рейман Леонид 1059 2
|Белов Александр 74 1
|Сысоев Александр 46 1
|Кононов Александр 5 1
|Воронков Алексей 10 1
|Дворецкий Алексей 9 1
|Прохоров Андрей 20 1
|Конев Андрей 12 1
|Свинаренко Андрей 15 1
|Иванов Максим 14 1
|Сергеев Михаил 111 1
|Рогалев Николай 31 1
|Васильев Владимир 39 1
|Панкратов Валерий 33 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Воропаева Екатерина 22 1
