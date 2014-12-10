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Литвинов Артем

СОБЫТИЯ


10.12.2014 Сергей Невструев назначен генеральным директором «МТТ Инновации» 1
19.09.2013 МТТ запустил международный мобильный сервис Beam 1
25.04.2013 МТТ формирует новую структуру группы компаний 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
01.11.2011 Артем Литвинов назначен гендиректором «Аудиотеле» 2
20.04.2011 «Скай Линк» открыл новый офис продаж в Санкт-Петербурге 1
13.12.2010 «Скай Линк» открыл новый полнофункциональный офис в Санкт-Петербурге 1
02.12.2010 «Скай Линк» открыл для подключений в Санкт-Петербурге голосовой тариф «Дешевле некуда» 1
01.09.2010 «Скай Линк» запустил в Санкт-Петербурге новый тариф «Абсолют»: безлимитный интернет за 900 руб. 1
06.07.2010 «Скай Линк» ввел новую тарифную опцию «Продли скорость» для интернет-пользователей Северо-Западного региона 1
21.04.2010 Артем Литвинов назначен коммерческим директором «Скай Линк – Северо-Запад» 1
11.08.2009 SMS-мошенники обосновались «Вконтакте» 2
29.10.2008 На рынке микроплатежей большой передел 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Литвинов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
МТС - МТТ - Аудиотеле 25 4
МТС - МТТ Инновации 9 3
Северо-Западное ИнфоМедиа 7 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 3
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Весть-Метатехнология 33 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 1
Мобильные Инновации 11 1
Cybiko 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Software AG 203 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
АйТи 1519 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Masterhost - Мастерхост 55 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Неолант - Neolant 43 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
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Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple - App Store 3109 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Apple iPhone 4 800 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Amazon Kindle 195 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Васильев Евгений 132 4
Невструев Сергей 8 1
Касымов Вячеслав 9 1
Соболев Михаил 7 1
Столовицкий Вячеслав 1 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
Тулаев Сергей 2 1
Руденко Сергей 3 1
Ильичев Роман 2 1
Спивак Иван 2 1
Емельянова Галина 4 1
Шкот Олег 3 1
Каменова Мария 3 1
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Горыня Кирилл 25 1
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Иванов Петр 23 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
СССР - Ленинград 112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка Южная 884 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 30 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 209 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 51 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Английский язык 7030 1
Вебпланета 4 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
AppleInsider 400 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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