Индексная книга (каталог) CNews*
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Литвинов Артем
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 17
Литвинов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Васильев Евгений 132 4
|Невструев Сергей 8 1
|Касымов Вячеслав 9 1
|Соболев Михаил 7 1
|Столовицкий Вячеслав 1 1
|Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
|Тулаев Сергей 2 1
|Руденко Сергей 3 1
|Ильичев Роман 2 1
|Спивак Иван 2 1
|Емельянова Галина 4 1
|Шкот Олег 3 1
|Каменова Мария 3 1
|Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
|Devine Paul - Девайн Пол 8 1
|Johnson Ron - Джонсон Рон 9 1
|Theriault John - Терио Джон 3 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Горыня Кирилл 25 1
|Петров Кирилл 36 1
|Иванов Петр 23 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Петров Иван 14 1
|Зайцева Анна 70 1
|Филатов Леонид 7 1
|Каменнова Мария 45 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Гриб Андрей 17 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Серго Антон 41 1
|Румянцев Андрей 14 1
|Вебпланета 4 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|AppleInsider 400 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.