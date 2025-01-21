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Россия ЦФО Московская область Дзержинский

Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский


21.01.2025 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом 338 тыс. жителей новостроек Московского региона 1
26.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в Красноярском крае 1
19.09.2024 МТС оцифровала сокровищницу каменного века на востоке Красноярского края 1
27.09.2023 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
20.04.2023 Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
28.01.2016 Qtech внедрила систему «умный дом» в одном из ТСЖ г. Дзержинский Московской области 1
17.08.2015 Степан Лысенко назначен руководителем департамента управления персоналом ТТК 1
09.06.2015 «Ростелеком» предоставил комплекс услуг связи перинатальному центру в Дзержинске 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1
14.01.2008 Обновлена цифровая карта Москвы и области для "Навител Навигатор" 1
13.11.2007 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
18.01.2007 «Скай Линк» расширяет зону Sky Turbo и модернизирует сеть 1
31.03.2006 Убит мэр наукограда 1
31.03.2006 Убит мэр наукограда 1
18.10.2005 Суд выгнал российские власти в интернет 1
28.07.2005 ИТ помогут борьбе с терроризмом в Москве 1
01.07.2005 "МегаФон" стартовал в Томской области 1
28.04.2005 "Сенсор" представил новый мультимедийный пульт ДУ для ПК 1
01.09.2004 Tablogix внедрила систему управления складом EXceed WMS 1
17.10.2003 Corbina обрушит рынок Подмосковья? 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
МегаФон 8805 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Ростелеком 9701 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
АйТи 1365 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
8213 1
Apple Inc 12100 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Qtech - Кьютэк 170 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Неолант - Neolant 41 1
Cisco Systems 5114 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 1
Huawei Technologies 399 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 131 1
Huawei 3933 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Северо-Западное ИнфоМедиа 7 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 3
Наукоград - технопарк 134 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 52 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Правительство Москвы - ДТОИВ Москвы - Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 3 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
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9-мм пистолет Макарова 6 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Google Android 13994 1
Apple - App Store 2890 1
Apple iPhone 4 782 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 48 1
МегаФон V - серия планшетов 5 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Cyberlink PowerDVD 41 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Amazon Kindle 184 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 109 1
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
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AppleInsider 395 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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