Россия ЦФО Московская область Дзержинский
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Найденов Вадим 3 2
|Доркин Виктор 2 2
|Рубцов Сергей 33 1
|Назаров Алексей 70 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Филатов Леонид 7 1
|Лысенко Степан 5 1
|Каменнова Мария 44 1
|Малис Александр 157 1
|Гриб Андрей 17 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Литвинов Артем 13 1
|Карпачев Игорь 12 1
|Зайцева Анна 69 1
|Соболев Михаил 6 1
|Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Калинкин Максим 3 1
|Спивак Иван 2 1
|Морозов Олег 22 1
|Ильичев Роман 2 1
|Емельянова Галина 4 1
|Медведев Владислав 47 1
|Федоринов Сергей 25 1
|Скигин Михаил 9 1
|Иванов Михаил 100 1
|Бирюков Олег 27 1
|Шкот Олег 3 1
|Михайлов Алексей 71 1
|Каменова Мария 2 1
|Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
|Devine Paul Shin - Дивайн Пол Шин 3 1
|Радищев Александр 3 1
|Волк Ирина 17 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
|Вебпланета 4 1
|AppleInsider 395 1
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