Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171813
ИКТ 13381
Организации 10491
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3409
Системы 25321
Персоны 73696
География 2786
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Россия ЦФО Московская область Котельники

Россия - ЦФО - Московская область - Котельники

28.03.2025 «МегаФон» разогнал интернет на юге Подмосковья 1
20.04.2023 Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
23.08.2018 «Мегафон» изучил мобильный трафик на автовокзалах Москвы: 1
22.02.2017 Автотехцентр «ТехСтар» оптимизировал работу с клиентами с помощью решения «Альфа-Авто» 1
07.06.2016 В Московском метро появятся розетки для зарядки смартфонов и планшетов 1
24.05.2016 Абоненты МТС получат качественную связь во всех вагонах московского метро 1
29.02.2016 «Лантер» запустил бесконтактную оплату проезда на 11 станциях «Московского метрополитена» 1
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
22.12.2015 «Яндекс» обновил и дополнил панорамы Москвы и Московской области 1
10.11.2015 Tele2 запустил 4G на семи станциях Московского метрополитена 1
11.03.2012 «МегаФон» за первую неделю весны обеспечил уверенное покрытие сетями 2G/3G более чем 50 объектов в Москве и области 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
07.11.2011 «1С-Рарус» автоматизировал аптеку «Инфутурум» с помощью «1С:Розница 8. Аптека» 1
14.01.2008 Обновлена цифровая карта Москвы и области для "Навител Навигатор" 1
12.04.2006 Милиционеры на BMW арестовали склад "Техносилы" 1
16.05.2002 Corbina telecom ввела в эксплуатацию новый участок линии цифровой радиорелейной связи в Подмосковье 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9086 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 2
Yandex - Яндекс 7529 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 2
1С-Рарус 892 2
8349 2
Samsung Electronics 10316 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2176 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Ланит - Лантер 34 1
Lenovo Motorola 3503 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
IDT 59 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 412 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 41 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 341 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Евросеть 1412 1
BMW Group 452 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 60 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 24 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Афимолл ТРЦ 23 1
Алкон 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28090 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7935 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8427 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24732 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12630 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12121 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24436 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8565 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9426 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10665 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12302 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3547 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3046 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11330 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20880 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1376 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14015 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16171 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4097 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14517 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7707 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7243 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1171 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8242 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30134 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12576 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1419 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9367 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1012 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10420 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7450 1
Наушники - Headphones 4062 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5115 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 517 2
Honor - серия смартфонов 209 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Honor life 5 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 52 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 1
Google Android 14142 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
1С:Розница 103 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
McDonald’s - Макавто 2 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 39 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С-Рарус Альфа-Авто 61 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Дмитриев Алексей 48 2
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Новоселов Евгений 18 1
Назаров Алексей 71 1
Егоров Игорь 43 1
Вольпе Борис 91 1
Агафонов Андрей 19 1
Булатов Гамид 2 1
Гуськов Андрей 1 1
Бирюков Олег 30 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7588 14
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 138 6
Россия - РФ - Российская федерация 146681 5
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 25 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 297 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 3
Беларусь - Белоруссия 5761 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1029 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 100 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 120 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 235 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 203 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 93 2
Москва - Новокосино 17 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 79 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 68 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 2
Армения - Республика 2304 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17617 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14188 1
Турция - Турецкая республика 2393 1
Украина 7644 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1589 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1348 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1169 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 409 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 392 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Европа 21855 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1687 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2465 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2645 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4907 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 578 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5242 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 2
POI - points of interest 168 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5596 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 689 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1727 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 504 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 1
Дача - дачники 857 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2710 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 153 1
Профсоюз - Профессиональный союз 269 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 28 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 986 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153