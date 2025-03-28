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«МегаФон» разогнал интернет на юге Подмосковья

Инженеры «МегаФона» улучшили качество связи для более чем 2 млн жителей юга Московской области. Модернизация и строительство новых базовых станций позволило стабилизировать сигнал и ускорить мобильный интернет до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы охватили сразу несколько городских округов: Воскресенск, Домодедово, Кашира, Коломна, Котельники, Луховицы, Наро-Фоминский, Подольск, Раменский, Серпухов, Ступино, Чехов, а также поселок Совхоза имени Ленина (Ленинский городской округ). В самих городах и на их окраинах инженеры МегаФона внедрили технологии многопотоковой передачи данных MIMO 2x2 и MIMO 4x4, что позволило снизить нагрузку на сеть и обеспечить устойчивый сигнал даже при большом скоплении пользователей.

В городской застройке новые базовые станции работают в том числе в высокочастотных диапазонах LTE, обеспечивающих стабильную скорость передачи данных. В сельских локациях специалисты оператора установили оборудование, поддерживающее низкочастотные диапазоны, отличающиеся большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной застройки. На территориях городов и поселений теперь доступна технология VoLTE, работающая в сети 4G. С ее помощью пользователи могут с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и четкости речи.

«Южные округа Московской области — одни из самых динамичных по развитию: здесь все чаще появляются новые жилые комплексы, растут деловые зоны и промышленные объекты, увеличивается поток дачников. Все это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Только за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации. Мы делаем все, чтобы «МегаФон» стал надежной опорой в этом процессе — от звонков и навигации до онлайн-работы и стриминга», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

С начала 2025 г. жители и гости этих округов уже потратили более 52 тыс. ТБ мобильного трафика — это на 76% больше, чем годовой объем, который используют пассажиры международного аэропорта «Домодедово», находящегося на юге Подмосковья.

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